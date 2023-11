tristar Hotels erneut mehrfach als vorbildlicher Arbeitgeber ausgezeichnet

Das Unternehmen setzt bereits seit Jahren auf eine nachhaltige Firmenkultur, die nun auch die Mitarbeitenden honorieren: tristar Hotels erhalten für ihr Engagement gleich vier Preise.

Die Auszeichnungen für den Hotelbetreiber aus Deutschland mit seinen derzeit 44 Hotels in Europa basieren vor allem auf den Bewertungen der rund 1.200 Mitarbeitenden selbst. Beispielsweise eine anonym durchgeführte Umfrage und damit zeitgleich eingereichte Nominierung für „Great Place to Work“ mit anschließender Ehrung würdigen die einzelnen Hotels sowie die Betriebsgesellschaft als innovativen Arbeitgeber. Darüber hinaus erhielt tristar Hotels zum fünften Mal in Folge von der bekannten Arbeitnehmerbewertungsplattform kununu die Auszeichnung „TOP Company 2024“.

„Es freut uns sehr, dass wir vor allem durch unsere überzeugten Teams in den Hotels diese Preise gewonnen haben. Gerade in Zeiten eines spürbaren Fachkräftemangels im Gastgewerbe ist das für uns als Arbeitgeber eine besondere Ehre. Aber eben auch der Antrieb, gemeinsam mit den Mitarbeitenden täglich daran zu arbeiten, dass es auch so bleibt. Es ist offensichtlich für alle eine große Motivation, daran mitwirken zu dürfen, eine positive Arbeitsatmosphäre und attraktive Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen und dies eben auch zu würdigen, so Christian Stein-Kalesky, Head of People & Culture Europe bei tristar Hotels.

Zusätzlich erhielten die tristar Hotels erst kürzlich zum einen die Auszeichnung „World`s Best Employer Germany 2023“ von der Organisation World`s Best Employer sowie vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung die Auszeichnung „Arbeitgeber der Zukunft“. Bei World`s Best Employer handelt es sich um auf wissenschaftlicher Basis durchgeführte Studien, die regelmäßig die besten Arbeitgeber in Deutschland, Österreich, Schweiz und den USA ermitteln. Das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung hingegen hat sich im Rahmen der Initiative „Arbeitgeber der Zukunft“ zum Ziel gesetzt, durch die Auszeichnung Unternehmen deutschlandweit zu helfen, ihre Stärken sichtbarer zu machen, um so im Wettbewerb um Talente erfolgreicher zu sein.

Der Franchisenehmer tristar Hotels arbeitet mit weltweit führenden Hotelgruppen wie IHG Hotels & Resorts, Hilton Worldwide, Accor und Marriott zusammen. Mit derzeit 44 Hotelbetrieben in Europa setzt das Unternehmen bereits seit Jahren auf eine nachhaltige Firmenkultur. Nicht nur der Hotelgast steht im Mittelpunkt der Tätigkeit der tristar Hotels – von Beginn an legt die Geschäftsführung Wert auf das Wohlergehen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Christian Stein-Kalesky fügt hinzu: „Die Auszeichnungen bestärken uns in unserem Engagement, unsere Mitarbeitenden weiterhin zu fördern und zu unterstützen. Wir werden auch in Zukunft in Ausbildungsprogramme investieren, um vor allem jungen Talenten den Einstieg in die Hotellerie zu ermöglichen und eine langfristige Karriere bei uns aufzubauen.“

tristar Hotels wurde im Jahr 2011 durch den Speditionskaufmann und Gastronomieunternehmer Matthias Koerber und den Hotelkaufmann und Diplom-Kaufmann (Univ.) Ulrich Enzinger gegründet. Das Unternehmen ist auf das Management von internationalen Markenhotels im „Focused Service“ und „Midscale“-Segment“ spezialisiert und fungiert als Franchisenehmer der IHG Hotels & Resorts, Hilton Worldwide, Accor und Marriott. Mit umfangreicher Erfahrung in der Realisierung von Hotelprojekten bis hin zum erfolgreichen Betrieb bilden Hotels das Kerngeschäft des Unternehmens. Derzeit beschäftigen die tristar Hotels insgesamt über 1.200 Mitarbeitende in 44 Hotels und 3 Headquartern.

