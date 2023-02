Vorbildlicher Arbeitgeber: Servitex-Mitglied Fliegel Textilservice als Arbeitgeber des Jahres ausgezeichnet

Der inhabergeführte Wäschereidienstleister mit Sitz in Deutschland und Polen wurde kürzlich von der polnischen Arbeitsschutzbehörde als „Arbeitgeber des Jahres“ ausgezeichnet.

Die soziale Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben bei Fliegel seit Beginn an höchste Priorität. Das hohe soziale Engagement wird durch die Geschäftsführung an allen Standorten gelebt: „Nachhaltigkeit bedeutet bei uns nicht nur die Verwendung von hochwertigen Textilien aus Biobaumwolle oder die Verwendung von umweltschonenden Reinigungssubstanzen. Unsere Wäschereien setzen vor allem auf faire Arbeitsbedingungen“, so Rolf Slickers, Geschäftsführer der Servitex GmbH.

Im Rahmen der Auszeichnung durch die Arbeitsbehörde in Polen erzielte das Mitglied des Textilverbunds in den Bereichen „Arbeitsbedingungen“ und „Arbeitsorganisation“ sogar Spitzenwerte. Die Personalleiterin von Fliegel Textilservice Aleksandra Lowicz freut sich ebenfalls über die sehr guten Ergebnisse: „Die Auszeichnung ist für uns die Bestätigung für unser hohes soziales Engagement sowie die inhaltliche Qualität unserer Managementpolitik, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugutekommt.“

„Wir bedanken uns herzlich für diese Auszeichnung und schätzen diese sehr. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer haben sich dieser arbeitsschutzrechtlichen Prüfung unterzogen. Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam im Team erreicht haben. Es ist schön zu sehen, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über viele Jahre einem Unternehmen treu bleiben und es erfüllt uns mit Stolz und Freude, dass wir als Arbeitgeber dieses Vertrauen erhalten. Diese Auszeichnung ist vor allem eine Motivation für uns in Zukunft: Wir möchten auch in den nächsten Jahren ein guter Arbeitgeber sein und durch unser soziales und gesellschaftliches Engagement überzeugen“, fügt Daniel Tarczynski, Geschäftsführer von Fliegel Textilservice, hinzu.

Die Servitex-Wäschereien setzen bereits seit mehreren Jahren auf Nachhaltigkeit und Innovation. Hierfür wurde Servitex mehrfach ausgezeichnet: Unter anderem erhielt der Verbund textiler Dienstleister zahlreiche Auszeichnungen im Rahmen des CINET’s Global Best Practices Awards Programm. Der internationale Textilpflegeverband CINET zeichnet regelmäßig Unternehmen aus der Textilbranche für besondere Leistungen aus.

Die Servitex GmbH ist ein Verbund mittelständischer Dienstleister, der sich auf den Bereich Mietwäsche und Textilpflege in der Hotellerie spezialisiert hat. Momentan besteht der Servitex-Verbund aus sieben inhabergeführten Wäschereien mit insgesamt 14 Standorten.

Unter Beachtung ökologischer sowie hygienischer Standards und konsequentem Umweltschutz übernimmt Servitex für den Kunden das gesamte Textilmanagement – vom Einkauf und Pflege bis hin zur Logistik. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Frotteewäsche, Bettwäsche, Tischwäsche und Berufsbekleidung in unterschiedlicher Ausführung. Geschäftsführer ist Rolf Slickers.

