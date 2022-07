Aufsteiger des Jahres – David Ruszkiewicz mit WRP Star ausgezeichnet

Die von dem Branchenmagazin WRP – Wäscherei + Reinigungs|praxis engagierte Fachjury zeichnete den Standortleiter der Servitex-Wäscherei Fliegel Nord Textilservice in Grimmen mit dem „WRP-Star aus“.

Die Preisträger sind auch 2022 vorbildlich agierende Unternehmen aus der Branche, die sich in den in den Kategorien Marketing, Energiesparen, Logistik, Mitarbeiterqualifikation und Kundenservice mit beispielhaften Konzepten, Strategien und Lösungen auszeichnen. In diesem Jahr darf sich der Geschäftsführer David Ruszkiewicz von der Wäscherei Fliegel Nord Textilservice, einem Mitgliedsbetrieb des Textilverbunds Servitex, über die Ernennung im Rahmen des WRP-Stars zum „Aufsteiger des Jahres freuen. Der Ingenieur übernahm auch die Aufgaben eines Vertriebsleiters und baute für die Wäscherei nebenbei den Hamburger Markt auf: „Es ist eine echte Wertschätzung seitens renommierter Experten, die die Jury des WRP-Awards bilden. Gerade in den letzten zwei Jahren war es für uns und vor allem für die Hotellerie, die zu unseren Hauptpartnern gehört, eine sehr harte Zeit. Daher bedanke ich mich bei allen recht herzlich. Trotz der angespannten Lage haben mein Team und ich unseren Betrieb aktiv weiterentwickelt und fit für die Zukunft gemacht. Vor allem was die Thematik Digitalisierung und Nachhaltigkeit betrifft. An unserem Standort wurden beispielsweise für ein ergonomisches Be- und Entladen der LKWs Scherenhubtische installiert. Der Einsatz neuester Technik in der Produktion ermöglicht nicht nur einen reduzierten Verbrauch verschiedener Ressourcen, sondern sorgt für saubere Wäsche und für höchste hygienische Ansprüche der Hoteliers“, so David Ruszkiewicz, Geschäftsführer der Fliegel Nord Textilservice GmbH & Co. KG am Standort Grimmen.

Rolf Slickers, Geschäftsführer der Servitex GmbH, ordnet diese Auszeichnung auch als eine wichtige Würdigung für Nachwuchsführungskräfte ein: „Im Namen der Servitex-Gesellschafter gratuliere ich unserem lieben Kollegen David Ruszkiewicz. David Ruszkiewicz leitet die Niederlassung Grimmen unseres Gesellschafters Fliegel Textilservice an der Ostseeküste und hat so wie wir ihn kennen und schätzen, diesen besonderen Preis seinem hoch motivierten Team gewidmet. Das ist wirklich großartig!“

Am Fliegel-Standort in Grimmen haben in den vergangenen Monaten umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen – auch unter der Leitung von David Ruszkiewicz – stattgefunden. Neben dem Ausbau automatischer Zuführungssysteme für eine optimierte Prozesslogistik, der Erweiterungen von Lagerkapazitäten, der Optimierung von Ladezonen und der Modernisierung der Mangelstraße wurde ein System zur elektronischen, automatischen Wäscheerkennung und Verfolgung eingeführt. Die Servitex-Wäschereien setzen bereits seit mehreren Jahren auf Nachhaltigkeit und Innovation. Hierfür wurde Servitex mehrfach ausgezeichnet: Ende 2020 durfte der Verbund textiler Dienstleister gleich mehrere Auszeichnungen im Rahmen des CINET’s Global Best Practices Awards Programm entgegennehmen. Der internationale Textilpflegeverband CINET zeichnet regelmäßig Unternehmen aus der Textilbranche für besondere Leistungen aus.

WRP – Wäscherei + Reinigungs|praxis ist seit über 70 Jahren die Fachzeitschrift für die gesamte Textilbranche. Das Magazin zeichnet seit mehreren Jahren vorbildliche Unternehmen aus, die mit ihren Konzepten und Strategien in den Bereichen Nachhaltigkeit, Energie- und Ressourceneinsparungen, Logistik und Kundenservice eine ausgesuchte sowie externe Expertenjury überzeugen müssen.

Die Servitex GmbH ist ein Verbund mittelständischer Dienstleister, der sich auf den Bereich Mietwäsche und Textilpflege in der Hotellerie spezialisiert hat. Momentan besteht der Servitex-Verbund aus sieben inhabergeführten Wäschereien mit insgesamt 14 Standorten.

Unter Beachtung ökologischer sowie hygienischer Standards und konsequentem Umweltschutz übernimmt Servitex für den Kunden das gesamte Textilmanagement – vom Einkauf und Pflege bis hin zur Logistik. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Frotteewäsche, Bettwäsche, Tischwäsche und Berufsbekleidung in unterschiedlicher Ausführung. Geschäftsführer ist Rolf Slickers.

