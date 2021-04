Das Einsteiger-Buch für Aufsteiger-Seelen

„Das Buch zum Scheissen“ ist definitiv einzigartig in der Kategorie „Bewusstsein & Spiritualität“. Es überrascht humorvoll mit mehr inhaltlichem Tiefgang als man vom Umschlag her erwarten würde.

Witzige Cartoons kombiniert mit anregenden Kurztexten entführen die Leser dieses Buches auf eine Reise. Es ist eine Reise zu sich selbst und den Herausforderungen des täglichen Lebens. Auf humorvolle Art und Weise versucht der Autor den Spagat zwischen alten buddhistischen Weisheiten und neuen Erkenntnissen der Wissenschaft. Im besten Fall finden die Leser Antworten in und zu ihrer jeweiligen Lebenssituation. Im schlechtesten Fall haben sie am Ende ein paarmal gelacht und damit ihre Gesundheit gefördert.

Der Titel des Buches ist vielleicht genauso provokant wie das ein oder andere Kapitel darin. Doch wer ein Buch nach seinem Umschlag beurteilt, wird wohl nicht nur hierbei eine Möglichkeit zu persönlichem Wachstum auslassen. Wer hingegen bereit ist, sich auf „Neues“ einzulassen, der nimmt sich die Zeit und das Buch für eine Bewusstsein erweiternde „Sitzung“.

Fast zwanzig Jahre lang war „Dr. Jens Kakhoven“, der Autor des Buches, erfolgreich als Qi Gong- und Meditationslehrer im In- und Ausland aktiv. Dann entdeckte er sein schlummerndes Talent. Das Zeichnen von Cartoons und Comics wurde schnell vom Hobby zu einer weiteren Möglichkeit, den Menschen humorvoll im Leben weiterhelfen zu können. So verwundert es nicht, dass „Dr. Kakhoven“ seine bisherigen Erfahrungen punkto Persönlichkeitsentwicklung in seine Arbeiten einfließen lässt.

Die beste Zusammenfassung über das Buch gibt einer der ersten Leser: „Man erwartet Bitterschokolade und beißt erfreulicherweise in ein After Eight.“ Doch nicht nur bei Schokolade sind die Geschmäcker der Menschen selbstverständlich verschieden.

Weitere Infos auf www.kakhoven.com

(Ebersdorf bei Hartberg, Österreich, am 20.04.2021)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Herr Jens Kakhoven

Ebersdorf 51

8273 Ebersdorf bei Hartberg

Österreich

fon ..: +436644541228

web ..: https://www.kakhoven.com/

email : kakhoven@gmail.com

Über Genie und Wahnsinn lässt sich bekannterweise streiten. Aber wer will das schon? Also gibt es im Folgenden nur „good vibes“ von und über den Künstler…

Fast zwanzig Jahre lang war „Dr. Jens Kakhoven“, der Autor des Buches „Das Buch zum Scheissen“, erfolgreich als Qi Gong- und Meditationslehrer im In- und Ausland aktiv. Dann entdeckte er sein schlummerndes Talent. Das Zeichnen von Cartoons und Comics wurde schnell vom Hobby zu einer weiteren Möglichkeit, den Menschen humorvoll im Leben weiterhelfen zu können. So verwundert es nicht, dass „Dr. Kakhoven“ seine bisherigen Erfahrungen punkto Persönlichkeitsentwicklung in seine Arbeiten einfließen lässt.

Sowohl die Cartoons und Comics, als auch die Texte stammen aus seiner eigenen Feder. Wobei viele der Ideen einerseits seiner jahrelangen Erfahrung entspringen und andererseits aus spontanen Eingebungen seiner Frau. Damit verbindet sich das Yin und Yang, um eine möglichst weltoffene Geisteshaltung der Leser zu erschaffen. Das wiederum fördert ein harmonisches Miteinander in allen Lebenslagen.

Pressekontakt:

GOLDKIND VITAL e.U.

Herr Florian Wimmer

Ebersdorf 51

8273 Ebersdorf bei Hartberg

fon ..: +436644541228

email : office@ringana-wimmer.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Social Media als Teil der fortschreitenden Digitalisierung nutzen Noch mehr Flexibilität und Transparenz für junge Kunden: Anpassungen bei der BU der LV 1871