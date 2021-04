Nano One treibt gemeinsame Entwicklungsarbeit mit asiatischem Kathodenproduzenten voran

20. April 2021

Vancouver (Kanada) (TSX-V: NNO, OTC – Nasdaq International Designation: NNOMF, Frankfurt: LBMB)

– Phasen 1 und 2 von gemeinsamer Entwicklung erfolgreich abgeschlossen

– Projektarbeiten innerhalb von Zeit- und Budgetrahmen

– LNMO-Kathodenmaterialien haben Leistungskennzahlen und erste wirtschaftliche Ziele erreicht

– Nächste Schritte umfassen Hochskalierung, detaillierte wirtschaftliche Modellierung, Bewertung durch Dritte sowie Planung für Kommerzialisierung

Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit einem patentieren CO2-armen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Kathodenmaterialien, die in Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden. Nano One stellte heute ein Fortschrittsupdate hinsichtlich eines Joint Development Agreements (das JDA) mit einem milliardenschweren Hersteller von Kathodenmaterial aus Asien bereit, das bereits am 10. August 2020 vermeldet worden war.

Der Schwerpunkt der ersten beiden Phasen des gemeinsamen Entwicklungsprogramms lag auf LNMO- (Lithium-Nickel-Mangan-Oxid)-Kathodenmaterialien und sie wurden mit der Validierung durch beide Parteien erfolgreich abgeschlossen. Die Arbeiten verlagern sich nun auf eine in Erwägung gezogene Hochskalierung, eine detaillierte wirtschaftliche Analyse, die Bewertung durch Dritte und die vorläufige Planung für die Kommerzialisierung.

Das JDA stellt ein Rahmenwerk für die Entwicklung eines Geschäftsplans für die Kommerzialisierung von Kathodenmaterialien durch ein Joint Venture, die Lizenzierung der Technologie von Nano One und/oder durch weitere Entwicklungsarbeiten dar.

Die Arbeiten im Rahmen dieses Abkommens liegen innerhalb des Zeit- und Budgetrahmens und die LNMO-Materialien haben die Leistungs- und Wirtschaftskennzahlen von Phase 1 und 2 erfüllt, sagte Dan Blondal, CEO von Nano One. Diese Partnerschaft basiert auf Vertrauen und einer gemeinsamen Vision, ein differenziertes und nachhaltiges Geschäft mit Kathodenmaterialien aufzubauen, und wir freuen uns, dass wir über messbare Fortschritte bei der Erreichung dieser Ziele sowie der weiteren Umsetzung unserer Geschäftspläne berichten können.

Die Unternehmen entwickeln gemeinsam leistungsstarke LNMO-Kathodenmaterialien unter Verwendung des patentierten Ein-Topf-Verfahrens von Nano One. LNMO, auch bekannt als Hochspannungsspinell (HVS), ist von zunehmendem globalem Interesse und hat großes Potenzial in Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation für Elektrofahrzeuge, die Speicherung erneuerbarer Energien und für Unterhaltungselektronikgeräte.

Es liefert dieselbe Energie und Leistung wie andere Hochleistungskathoden und ist kostengünstiger, da es kobaltfrei und nickelarm ist und keine übermäßigen Mengen an Lithium erfordert. Die 3-D-Spinellstruktur von LNMO ermöglicht einen schnelleren Fluss der Lithium-Ionen als andere Kathodentypen für ein schnelles Laden und Entladen und verhindert somit, dass sie sich ausdehnt, zusammenzieht und die Batterie belastet.

LNMO weist zudem eine Betriebsspannung auf, die um 25 Prozent höher ist als bei kommerziellen Kathoden mit hohem Nickelgehalt, wodurch weniger Zellen in Anwendungen wie Elektrowerkzeugen und Elektrofahrzeugen eingesetzt werden müssen, während gleichzeitig die Produktivität, die Effizienz, das Wärmemanagement und die Leistung verbessert werden.

Über Nano One

Nano One Materials (Nano One oder das Unternehmen) entwickelt eine patentierte Technologie für die kostengünstige Produktion von leistungsstarken Batteriematerialien, die in Elektrofahrzeugen, zur Energiespeicherung, in der Unterhaltungselektronik und in Batterien der nächsten Generation Anwendung finden.

Die Verarbeitungstechnologie behebt grundlegende Einschränkungen in der Lieferkette, indem umfassendere Rohstoffspezifikationen für die Anwendung in Lithium-Ionen-Batterien ermöglicht werden. Das Verfahren kann für eine Vielzahl an unterschiedlichen nanostrukturierten Materialien konfiguriert werden und bietet die Flexibilität, mit den Trends des aufstrebenden und zukünftigen Batteriemarkts sowie mit zahlreichen anderen Wachstumsmöglichkeiten Schritt zu halten.

Der neuartige dreistufige Prozess nutzt in der Industrie übliche Anlagen. Nano One hat eine Pilotanlage errichtet, um die Großserienproduktion zu demonstrieren und seine Technologie für eine Reihe von Materialien zu optimieren. Dieses Pilot-Anlagenprogramm wird mit der Unterstützung der kanadischen Regierung über Sustainable Development Technology Canada (SDTC) und das Automotive Supplier Innovation Program (ASIP), einem Programm von Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED), finanziert. Nano One erhält auch vom National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC-IRAP) finanzielle Unterstützung.

Die Mission von Nano One besteht darin, seine patentierte Technologie als führende Plattform für die weltweite Produktion einer neuen Generation von nanostrukturierten Verbundwerkstoffen zu etablieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Paul Guedes

info@nanoone.ca

(604) 420-2041

Medienkontakt:

Lisa Nash

Antenna Group für Nano One

nanoone@antennagroup.com

(646) 883-4296

