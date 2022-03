Servitex-Geschäftsführer zum Mitglied des CINET-Vorstands ernannt

Verstärkung aus Deutschland für die D A CH-Region: Rolf Slickers ergänzt als Vorstandsmitglied das internationale Komitee für Textilpflege CINET.

Die CINET-Generalversammlung von Ende 2021 stimmte dem Vorschlag des CINET-Vorstands zu, Vertreter aus Indien, den USA und Deutschland als CINET-Vorstandsmitglieder zu ernennen. Rolf Slickers, Geschäftsführer des Textilverbundes Servitex, wurde nun offiziell zum Mitglied des CINET-Vorstands ernannt, um sich zukünftig auf die Interessen der deutschsprachigen Länder konzentrieren zu können. Die Organisation legt großen Wert auf ein direktes und intensives Engagement der gesamten Mitglieder. Ziel ist dabei die Durchführung von zahlreichen, gemeinsamen Aktivitäten.

Der CINET-Aktivitätsplan für das Jahr 2022 umfasst ein ehrgeiziges Forschungsprogramm: Unter anderem mehrere Projekte zu den Themen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft, The World of PTC Businessschool (aktualisiertes E-Learning-Programm), CERCLEAN-Zertifizierung, WOPCOM (24/7-Datenbank für die Industrie) und das Global Best Practices Awards Program 2022 in Mailand am 20./21. Oktober 2022.

Der CINET-Vorstand plant diese Initiativen, um Innovationen und die Implementierung neuer Geschäftsmodelle zu fördern sowie die Textilpflege als modernen und professionellen Dienstleister innerhalb der Branche und gegenüber Interessengruppen weiter erfolgreich zu positionieren.

Der Verbund textiler Dienstleister für die Hotellerie durfte sich mit seinen Wäschereimitgliedern in den vergangenen Jahren darüber hinaus über mehrere Auszeichnungen im Rahmen des CINET’s Global Best Practice Awards Program freuen. Das internationale Komitee für Textilpflege CINET zeichnete das deutsche Unternehmen sogar in verschiedenen Kategorien für sein Engagement aus.

Servitex übernimmt für Hotels das gesamte Textilmanagement. Dazu gehören Einkauf, Pflege und Logistik. Das Angebot der Mietwäsche umfasst Frotteewäsche, Bettwäsche, Tischwäsche sowie Uniformen in unterschiedlichen Formen und Farben. Zu den Kunden zählen namenhafte Hotelketten und Privathotels.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Servitex GmbH

Herr Rolf Slickers

Weserstraße 118

12059 Berlin

Deutschland

fon ..: 0049 030 – 26 93 07 00

web ..: http://www.servitex.de

email : info@servitex.de

Die Servitex GmbH ist ein Verbund mittelständischer Dienstleister, der sich auf den Bereich Mietwäsche und Textilpflege in der Hotellerie spezialisiert hat. Momentan besteht der Servitex-Verbund aus sieben inhabergeführten Wäschereien mit insgesamt 14 Standorten.

Unter Beachtung ökologischer sowie hygienischer Standards und konsequentem Umweltschutz übernimmt Servitex für den Kunden das gesamte Textilmanagement – vom Einkauf und Pflege bis hin zur Logistik. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Frotteewäsche, Bettwäsche, Tischwäsche und Berufsbekleidung in unterschiedlicher Ausführung. Geschäftsführer ist Rolf Slickers.

www.servitex.de



Pressekontakt:

Wolf. Communication & PR

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: +41 76 4985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenraub“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag