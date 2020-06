Servitex Academy geht an den Start: Textilverbund kooperiert mit Deutscher Hotelakademie (DHA)

Die Servitex Academy startet mit ausgesuchten DHA Webinaren. Ziel ist es, das Programm weiter auszubauen und Präsenzseminare in das Angebot aufzunehmen.

Der Verbund textiler Dienstleister will neben Mitarbeitern aus den angeschlossenen Wäschereien auch Mitarbeitern aus der Hotellerie die Möglichkeit bieten, sich zeitgemäß fortzubilden. Als erster Wäschereiverbund Deutschlands fördert Servitex die Weiterbildung innerhalb der Branche.

„Über die Website der Servitex GmbH kann das Angebot der Servitex Academy eingesehen werden. Die Buchung selbst erfolgt auf der Website von Train Ahead, dem Online-Trainingsangebot der Deutschen Hotelakademie. Mit diesem Schritt starten wir eine auf Langfristigkeit angelegte Zusammenarbeit. Zukünftig sollen auch Präsenzseminare folgen. Da die Textilpflege im Bereich der Mitarbeiterentwicklung gerade für das Gastgewerbe so gut wie gar kein Fortbildungsangebot bereithält, ist dies ein wichtiger Schritt für die Zukunft. Mit der DHA haben wir darüber hinaus einen erfahrenen Partner in der Hotellerie gefunden“, so Rolf Slickers, Geschäftsführer der Servitex GmbH.

Merle Losem, Geschäftsführerin der Deutschen Hotelakademie (DHA), freut sich ebenfalls auf eine Zusammenarbeit mit dem Textilverbund: „Mit dem gemeinsamen Projekt ist der Grundstein für eine weiterführende Kooperation gelegt. Onlinebasierte Trainings, die sich individuell an die Bedürfnisse der Zielgruppe anpassen, sind heute nicht mehr wegzudenken. Als führender Anbieter für textile Dienstleistungen in Deutschland, verfügt Servitex über wertvolles Insider Know-how, wodurch zukünftig unser umfangreiches Angebot an Trainings gezielt ergänzt und erweitert werden kann.“

Zu der Zielgruppe gehören Wäschereimitarbeiter aus Produktion und Verwaltung, Housekeeping-Mitarbeiter im Hotel oder Führungskräfte. Sie sollen zukünftig von einem maßgeschneiderten Schulungsprogramm der servitex Academy profitieren.

Die Schwerpunkte der Webinare liegen zu Beginn in den Themenbereichen Social Media, CRM-Strategien, Krisenmanagement, Recruiting und Employer Branding und Gästeorientierung. Im Laufe des Jahres folgen weitere Webinare mit fachspezifischeren Inhalten.

Die Deutsche Hotelakademie (DHA) ist der führende Anbieter berufsbegleitender Weiterbildungen für Fachkräfte aus der Hotellerie und Gastronomie. Branchenexperten vermitteln aktuelles, praxisorientiertes Fachwissen, das die Teilnehmer direkt im beruflichen Alltag einsetzen können.

Die Servitex GmbH ist ein Verbund mittelständischer Dienstleister der sich auf den Bereich Mietwäsche und Textilpflege in der Hotellerie spezialisiert hat. Momentan besteht der Servitex-Verbund aus fünf Wäschereien.

Unter Beachtung ökologischer Standards und konsequentem Umweltschutz übernimmt Servitex für den Kunden das gesamte Textilmanagement, vom Einkauf und Pflege bis hin zur Logistik. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Frotteewäsche, Bettwäsche, Tischwäsche und Berufsbekleidung in unterschiedlicher Ausführung. Geschäftsführer ist Rolf Slickers.

