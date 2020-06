„Keep Smiling“ trotz Schutzmaßnahmen im Gastgewerbe: Jury sucht das „mit Abstand“ schönste Lächeln

Die Organisatoren Servitex und TopHotel wollen mit Hilfe einer hochkarätigen Jury Bilder – die die Herzlichkeit und das Strahlen der Mitarbeiter hinter der Maske am schönsten zeigen – auszeichnen.

Der Verbund textiler Dienstleister und das Fachmagazin für die Hotellerie sind überzeugt, dass ein gewinnendes Lächeln sowie ein strahlender Willkommensgruß das herzliche und professionelle Gastgebersein ausmachen. Jedoch verlangen die umfangreichen, coronabedingten Hygieneanforderungen und Schutzmaßnahmen im Gastgewerbe vor allem den Mitarbeitern einiges ab.

„Hygiene ist ein essenzieller Teil unserer DNA und das eben nicht erst seit Corona, sondern immer schon. Als Verbund mittelständischer Dienstleister, der sich auf den Bereich Mietwäsche und Textilpflege in der Hotellerie spezialisiert hat, sorgen wir dafür, dass sich Menschen in fremden Betten wohl und zuhause fühlen können. Dass ein Stück Stoff so viel Bedeutung bekommt, hätte niemand von uns erwartet. Mit dem Contest wollen wir zeigen, dass Herzlichkeit keine Grenzen kennt“, so Rolf Slickers, Geschäftsführer der Servitex GmbH.

Dr. Caroline von Kretschmann, Der Europäische Hof Hotel Europa Heidelberg GmbH, ergänzt: „Es ist eine spannende Herausforderung, wie wir Hoteliers und Gastronomen es schaffen, unser Ziel, Gäste herzlich zu verwöhnen, auch unter erschwerten Maskenbedingungen umsetzen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen.“

Fragestellungen, wie sich Freude an Gästen und Service in Zeiten der Maskenpflicht vermitteln lässt oder wie sich Gastfreundschaft, Freundlichkeit und Dienstleistungsbereitschaft unter erschwerten Bedingungen transportieren lassen, beschäftigen derzeit die Organisatoren und deren Keep-Smiling-Jury, die sich aus TopHotel Chefredakteurin Nina Fiolka, Servitex-Geschäftsführer Rolf Slickers, Prof. Dr. Stephan Gerhard und Dr. Caroline von Kretschmann, Geschäftsführerin von Der Europäische Hof Hotel Europa Heidelberg GmbH, zusammensetzt.

Gerade jetzt zeigt sich einmal mehr die positive Grundeinstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Hotellerie und Gastronomie gegenüber ihrer Arbeit und dem Wohl des Gastes. Mit einem Fotocontest wollen die Organisatoren ihren Einsatz wertschätzen: Unter dem Motto „Keep Smiling“ werden die Bilder prämiert, die die Herzlichkeit und das Strahlen hinter der Maske am Schönsten zeigen.

„Mit diesem Contest wollen wir dem neuen Gesicht von Herzlichkeit und Gastfreundschaft die Maske nehmen. Zugewandte Aufmerksamkeit und Freude am Gast strahlen auch über die Augen und sind im Herzen spürbar. Diese Herzlichkeit – das wahre Gesicht der Hotellerie – kann ein Mund-Nasen-Schutz nicht verdecken“, fügt Nina Fiolka, Chefredakteurin Tophotel, hinzu.

Die Bilder können auf der Website von TopHotel bis zum 11. Juni 2020 hochgeladen werden. Dabei müssen folgende Bedingungen erfüllt werden: Das Foto zeigt die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter bei der Arbeit mit einer nicht transparenten Mund-Nasen-Bedeckung. Das Foto soll im Hochformat und von guter Bildqualität sein. Zu gewinnen gibt es ein neues Apple iPhone 11 und mehrere Jahres-Digitalabos der TopHotel. Die besten Fotos werden in der TopHotel Ausgabe 5/6 prämiert. Teilnahmebedingungen und weitere Informationen unter https://www.tophotel.de/keepsmiling

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Servitex GmbH

Herr Rolf Slickers

Weserstraße 118

12059 Berlin

Deutschland

fon ..: 0049 030 – 26 93 07 00

web ..: http://www.servitex.de

email : info@servitex.de

Die Servitex GmbH ist ein Verbund mittelständischer Dienstleister der sich auf den Bereich Mietwäsche und Textilpflege in der Hotellerie spezialisiert hat. Momentan besteht der Servitex-Verbund aus fünf Wäschereien.

Unter Beachtung ökologischer Standards und konsequentem Umweltschutz übernimmt Servitex für den Kunden das gesamte Textilmanagement, vom Einkauf und Pflege bis hin zur Logistik. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Frotteewäsche, Bettwäsche, Tischwäsche und Berufsbekleidung in unterschiedlicher Ausführung. Geschäftsführer ist Rolf Slickers.

www.servitex.de

Pressekontakt:

l&t communications – PR for lifestyle & travel

Herr Wolf-Thomas Karl

Obere Bahnhofstrasse 25

83457 Bayerisch Gmain

fon ..: +49 (0)178 18 44 946

web ..: http://www.lt-communications.com

email : tk@lt-communications.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kursexplosion: De Grey Mining zündet die nächste Stufe!