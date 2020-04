Typographus verschenkt Abstand halten Aufkleber an lokale Unternehmen

Typographus verschenkt Aufkleber an Unternehmen aus dem Berliner Umland

Derzeit gibt es aufgrund der Corona-Krise viele gebeutelte Unternehmen. Ein Großteil der Unternehmen musste die Arbeiten bereits niederlegen und der andere Teil kämpft an vorderster Front. Dazu zählen natürlich Ärzte, Pflegekräfte, Apotheken aber auch Restaurants der Region und viele weitere. Eines haben alle Branchen gemeinsam: Abstand muss überall gehalten werden.Genau das dachte sich auch der Geschäftsführer Andreas Nies von der Aufkleber Druckerei Typographus aus Berlin. „Mit unseren Bodenaufkleber ist es besonders einfach, die Besucher des Geschäfts auf die Abstandspflicht hinzuweisen. Der Aufkleber muss einfach im richtigen Abstand auf den Boden geklebt werden“, so Nies.

Innerhalb der ersten 24 Stunden waren bereits die ersten 100 Aufkleber verteilt und so entschied man sich, die Aktion auf 500 Gratis-Aufkleber auszuweiten. „Die Dankbarkeit bei den Ärzten und Apothekern war unglaublich. Ich wusste bis dato nicht, dass man mit „banalen“ Aufklebern so viel Gutes tun kann“ so der Geschäftsführer der Berliner Druckerei weiter.

Die Aktion beschränkte sich auf die Region von Typographus. Alle anderen Interessenten können die Aufkleber ganz einfach unter typographus.de/corona bestellen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Typographus Aufkleber Druckerei Berlin

Herr Andreas Nies

Nunsdorfer Ring 2-10

12277 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 7720 7910

fax ..: 030 7720 79129

web ..: https://www.typographus.de

email : info@typographus.de

Typographus.de ist eine Aufkleber Druckerei aus Berlin.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Tebben Consulting Social Media Beratung

Herr Marco Ubben

Donnerschweer Str. 46

26123 Oldenburg

fon ..: 044193920500

web ..: https://tebben-consulting.com

email : mu@tebben.net

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Corona-Krise: Belastungstest für deutsche Schulen? E-Learning – Geldwäscheprävention Immobilienmakler