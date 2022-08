Koncept Hotels: Ein Hotel zum Hören

Marken kann man sehen, spüren, riechen und auch schmecken. Die Koncept Hotels kann man jetzt auch hören – als Hörspiel.

digital. fair. local. – Koncept Hotels bieten achtsamen Reisenden ein zeitgemäßes Hotelerlebnis. Seit der Gründung im Jahr 2017 profitieren Gäste von der Einfachheit und Angebotsvielfalt einer rundum digitalen Guest Journey.

Bekannt für ihre standorttypischen Stories, passend zum lokalen Umfeld, hat das dynamische Unternehmen für sein Kölner Koncept Hotel Josefine ein rund dreiminütiges Kompakt-Hörspiel produziert. Hotel-Gäste erfahren auf den Zimmern per Bluetooth-Boxen oder in den öffentlichen Räumen, wie beispielsweise in der Lobby und den Sanitärbereichen, die spannende Geschichte von Josefine Clouth: Die Namenspatin des Hotels im Herzen des Kultveedels Nippes übernahm Anfang des 20. Jahrhunderts als eine der ersten Frauen überhaupt das Industrieunternehmen ihres Mannes. Durch Krieg und Wirtschaftskrise hindurch hat sie die Clouth Werke mit bis zu 700 Mitarbeitenden erfolgreich geführt und ihre Frau gestanden. „Mit unserem Hörspiel machen wir in kürzester Zeit für unsere Besucher erfahrbar, was unser Koncept Hotel Josefine im Kern bewegt“, sagt Martin Stockburger, Geschäftsführer Koncept Hotels. „Die einzigartige Geschichte steht exemplarisch für das Thema ,Starke Frauen‘ und damit für den emotionalen und lokalen Markenkern unseres Hotel-Standorts.“ Zukünftig soll jedes Koncept Hotel zu seinem speziellen Thema ein eigenes Hörspiel erhalten.

digital. fair. local. – Koncept Hotels bieten achtsamen Reisenden ein zeitgemäßes Hotelerlebnis. Seit der Gründung im Jahr 2017 profitieren Gäste von der Einfachheit und Angebotsvielfalt einer rundum digitalen Guest Journey. Von Geschäftsführer Martin Stockburger entwickelt, wurde diese bereits 2018 mit dem Digital Leader Award ausgezeichnet. Flankiert wird die digitale Hotel-Organisation von einem ausdrucksstarken Lifestyle-Erlebnis: Jedes Koncept Hotel bespielt ein eigenes Thema, das authentisch im Setting des urbanen Umfelds verankert ist. Neben Digitalisierung und Authentizität spielt für die junge Hotelgruppe Nachhaltigkeit eine herausragende Rolle. Unter dem Begriff „Fairesponsibility“ orientieren sich Koncept Hotels an den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen und haben bereits 2019 einen eigenen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Gäste finden das beeindruckend andere Hotel-Konzept der Koncept Hotels an den Standorten Köln, Siegburg, Tübingen und Bern.

