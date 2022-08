Vorteile von moderne Vergütungssystemen für Unternehmen

Ein modernes Vergütungssystem ist in der heutigen Zeit unerlässlich, um den Herausforderungen der globalisierten Arbeitswelt gerecht zu werden.

Durch die steigende Flexibilisierung der Arbeitskräfte und die fortschreitende Digitalisierung der Wirtschaft ändern sich auch die Anforderungen an ein erfolgreiches Vergütungssystem. Unternehmen müssen daher flexibel und dynamisch sein, um ihren Mitarbeitern eine attraktive Vergütung bieten zu können.

Ein modernes Vergütungssystem hat viele Vorteile für Unternehmen. Zum einen kann es helfen, die Motivation und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter zu steigern. Zum anderen kann es helfen, die Attraktivität des Unternehmens für neue Mitarbeiter zu steigern. Außerdem kann es dazu beitragen, die Kosten für die Personalbeschaffung zu reduzieren.

1. Definition von Vergütungssystemen

In der Wirtschaftswissenschaft wird unter einem Vergütungssystem ein Instrumentarium verstanden, das Arbeitgeber nutzen, um Leistungsanreize für ihre Mitarbeiter zu schaffen. Dabei ist es unerheblich, ob die Vergütung in Form von Geld, Sachleistungen oder Dienstleistungen erfolgt.

Vergütungssysteme können auf unterschiedlichen Prinzipien basieren und sind meist an die jeweilige Branche und Unternehmensgröße angepasst. In den letzten Jahren haben sich vor allem moderne Vergütungssysteme etabliert, die sich von den traditionellen Varianten durch einige Besonderheiten abheben. So basieren moderne Vergütungssysteme häufig auf dem Leistungsprinzip, das heißt, Mitarbeiter werden nach ihrer individuellen Leistung bezahlt.

Neben dem Leistungsprinzip kommen jedoch auch andere Faktoren wie zum Beispiel teamorientierte Ziele oder die Erreichung langfristiger Unternehmensziele als Kriterien für die Vergütung in Betracht. Die Einführung eines neuen Vergütungssystems ist für Unternehmen immer mit einem gewissen Aufwand verbunden. Zunächst muss das System sorgfältig geplant und designed werden, bevor es implementiert werden kann. Auch in der Umsetzungsphase ist es oft notwendig, das System kontinuierlich zu überwachen und ggf. anzupassen.

2. Zielsetzung eines Vergütungssystems

Ein Vergütungssystem sollte das Ziel verfolgen, die Leistung einer Organisation zu steigern. Es sollte Mitarbeiter dafür belohnen, dass sie ihre Arbeit gut machen und sich für das Unternehmen engagieren. Ein gutes Vergütungssystem sollte auch Anreize schaffen, damit Mitarbeiter ihr Bestes geben und motiviert bleiben.

3. Unterschiede zwischen verschiedenen Vergütungssystemen

Die verschiedenen Arten von Vergütungssystemen unterscheiden sich in der Art und Weise, wie die Bezahlung an die Leistung gekoppelt ist. Einige Systeme zahlen einen festen Lohn, unabhängig von der Leistung. Andere Systeme zahlen einen variablen Lohn, der sich an der Leistung orientiert.

Festlohnsysteme zahlen den Arbeitnehmern einen fixen Betrag, unabhängig von ihrer Leistung. Dies bedeutet, dass die Arbeitnehmer nicht dafür belohnt werden, mehr oder bessere Arbeit zu leisten. Die Bezahlung ist daher nicht an die Leistung gekoppelt. Dieses System kann für Unternehmen attraktiv sein, die eine hohe Motivation oder Produktivität nicht benötigen. Festlohnsysteme sind jedoch weniger effektiv, wenn es darum geht, die Motivation und Produktivität der Arbeitnehmer zu steigern.

Variabel vergütete Systeme hingegen zahlen den Arbeitnehmern einen variablen Lohn, der sich an ihrer Leistung orientiert. Dies bedeutet, dass die Arbeitnehmer für mehr oder bessere Arbeit belohnt werden. Die Bezahlung ist also an die Leistung gekoppelt. Dieses System kann für Unternehmen attraktiv sein, die eine hohe Motivation oder Produktivität benötigen. Variabel vergütete Systeme sind jedoch weniger effektiv, wenn es darum geht, Kosten zu sparen.

4. Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme

Die verschiedenen Vergütungssysteme haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Die meisten Unternehmen entscheiden sich für ein System, das am besten zu ihrer Situation und ihren Zielen passt.

Vorteile eines Leistungsorientierten Systems:

o Motiviert Mitarbeiter, hart zu arbeiten und sich zu verbessern, da sie mehr verdienen können, wenn sie mehr leisten

o Gibt Mitarbeitern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und ihr Wissen zu verbessern und so mehr Geld zu verdienen

o Vergütet Mitarbeiter nach ihrer wirklichen Leistung und nicht nur nach dem, was im Vertrag steht

Nachteile eines Leistungsorientierten Systems:

o Kann dazu führen, dass Mitarbeiter überfordert werden, weil sie versuchen, so viel wie möglich zu leisten, um mehr Geld zu verdienen

o Kann dazu führen, dass Mitarbeiter Konkurrenten werden statt Kollegen und so das Betriebsklima verschlechtern

Alles in allem ist es wichtig, dass Unternehmen ein geeignetes Vergütungssystem auswählen, das zu ihrer Organisation und ihren Zielen passt. Dabei sollten sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme sorgfältig abwägen.

?Seminar Wie du dein Personal durch variable Vergütung motivierst –

Programm zum Seminar: Wie du dein Personal durch variable Vergütung motivierst

09.15 bis 17.00

Wie du dein Personal durch variable Vergütung motivierst

Unternehmens- und Personalstrategie erfolgreich verbinden

Ziele einfach und messbar gestalten: Führungskräfte entlasten, Mitarbeiter begeistern

Kennzahlen für ein effizientes Personal-Controlling

Moderne Vergütungssysteme in der Praxis

Leistungsbezogene und/oder ergebnisbezogene Vergütungsmodelle

Spürbare variable Einkommensteile: Prämien, Beteiligung

Cafeteria-System: für jeden Unternehmensbereich das passende Model

10 Bausteine für eine motivierende Entlohnung im Vertrieb

Flexibilität im Vergütungsmodell – auf was kommt es an?

Schnelles Feedback zwischen Leistung und Vergütung

Einzel- oder Teamprämie? Faire Messkriterien und rechtliche Rahmenbedingungen

Variable Vergütungssysteme: Welche Systeme haben sich in der Praxis bewährt?

Verteilung des Bonus: Teambonus nach Köpfen oder nach individuellen Kriterien?

Betriebsvereinbarung, rechtliche Rahmenbedingungen & Co.

Weitere Seminare zum Thema „Personal“

