Toronto, ON – (22. August 2022) dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FRA: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass dynaCERT zehn (10) HydraGEN-Einheiten auf verschiedenen Dieselfahrzeugen für die Stadt Timmins (Timmins oder die Stadt) in Ontario, Kanada, installieren wird.

Timmins hat sich zur Durchführung eines sehr umfassenden Pilotprogramms verpflichtet, um die wirtschaftlichen, sozialen und Governance-Ziele (ESG) der Stadt zu ermitteln. Der Einsatz der Vorteile der dynaCERT-Technologie, die den Kraftstoffverbrauch sowie die Kohlenstoff- und NOx-Emissionen senken und gleichzeitig die Treibhausgasemissionen von Dieselfahrzeugen reduzieren soll, wird bei den von der Stadt Timmins eingesetzten Fahrzeugen genau überwacht. Sowohl die Kraftstoffreduzierung als auch die Emissionen werden mit der firmeneigenen Telematik-Technologie HydraLytica von dynaCERT und mit anderen anerkannten Messmethoden für diese Zwecke genauestens kontrolliert.

Der Einsatz dieser innovativen Technologien beginnt im September 2022 bei einer ersten Auswahl des Fuhrparks von Timmins, um die Emissionsreduzierung und die Kraftstoffeinsparungen entsprechend der aktuellen Nutzung zu ermitteln. Die HydraGEN-Technologie wird in Bussen, Abfallsammelfahrzeugen, die Abfall und Recyclingmaterial gleichzeitig aber getrennt sammeln, sowie in dieselbetriebenen Geräten der Stadtwerke installiert.

Timmins erkennt die unmittelbare Notwendigkeit an, handelsübliche Technologien zur Verringerung des CO2-Ausstoßes zu nutzen, und begrüßt die patentierte HydraGEN-Technologie des Unternehmens, die im Rahmen des Programms United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) der Vereinten Nationen mit dem Prädikat Smart Sustainable Company ausgezeichnet wurde.

Timmins ist eine Stadt, die von einer progressiven Bergbau- und Forstwirtschaft umgeben ist, und zeichnet sich dadurch aus, dass sie für dynaCERT die erste Stadt ist, in der der Bedarf an derartigen Technologien zur Treibhausgaseinsparung die zuverlässige Fähigkeit voraussetzt, in Kanadas rauem nördlichen Klima ganzjährig zu funktionieren. dynaCERT und die Stadt Timmins haben vereinbart, dass das Pilotprogramm zu diesem Zweck bis weit in die kanadischen Wintermonate hinein laufen wird, um die Einhaltung der kurz- und langfristigen Treibhausgasziele der Stadt zu gewährleisten.

Der Direktor für öffentliche Arbeiten und Umweltdienste der Stadt Timmins, Ken Krcel, erklärte: Wir sind daran interessiert, eine nachhaltige Lösung zur Senkung unserer Treibhausgasemissionen zu finden, ohne dabei Kompromisse bei der Erfüllung von Leistungs- oder Servicestandards einzugehen. Die Zusammenarbeit mit dynaCERT gibt uns die Möglichkeit, in Echtzeit Daten darüber zu sammeln, wie sich unsere Dieselfahrzeuge bei kälteren Temperaturen mit der angewandten Technologie verhalten werden.

Der Leiter der Umweltabteilung der Stadt Timmins, Scott Tam, erklärte: Die Stadt Timmins ist bestrebt, im Nordosten Ontarios eine Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit zu übernehmen. Als Mitglied des Programms Partners for Climate Protection hat die Stadt Timmins einen Plan zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen entwickelt, und dieses Projekt wird dazu beitragen, unsere Einsparungsziele zu erreichen.

Der Präsident und CEO von dynaCERT, Jim Payne, erklärte: Im Auftrag von dynaCERT begrüße ich den Einsatz unserer HydraGEN-Technologie in der zukunftsorientierten Stadt Timmins. Unsere urheberrechtlich geschützte und patentierte HydraGEN-Technologie wurde entwickelt, um den Kraftstoffverbrauch von Verbrennungsmotoren zu senken und die Kohlenstoff- und NOx-Emissionen zu reduzieren, ebenso wie die vorgeschlagenen zukünftigen Vorteile, die sich aus den dynaCERT-CO2-Gutschriften ergeben. Alles das ist so wichtig, um eine globale Lösung zur Verringerung der Umweltverschmutzung zu bieten. Vorausschauende Regierungen wie die Verantwortlichen des Stadtrats von Timmins und das gesamte Team der Stadt, das aus weitsichtigen Wegbereitern besteht, kämpfen einen großartigen Kampf gegen die Luftverschmutzung. dynaCERT gratuliert der Stadt Timmins und ihren Bürgern und Führungskräften von ganzem Herzen.

Über die Stadt Timmins

Die Stadt Timmins liegt zentral im Nordosten Ontarios und ist ein regionales Zentrum für rund 117.000 Menschen. Timmins ist als Stadt mit einem Herz aus Gold bekannt und ist die Heimat einer vielfältigen Bevölkerung von etwa 41.000 Einwohnern in einem Gebiet, das als eines der reichsten Goldminengebiete der Welt gilt. Timmins ist ein idealer Standort für die Exploration und Produktion wichtiger Mineralien, die für die Lieferkette von Elektrofahrzeugen, eine umweltfreundliche Produktion und die Reduzierung des CO2-Ausstoßes unerlässlich sind. Weitere Informationen zu den Dienstleistungen und Programmen der Stadt finden Sie unter www.Timmins.ca.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, die in Verbrennungsmotoren zum Einsatz kommt. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht und optimieren die Verbrennung bzw. tragen zu einem geringeren CO2-Ausstoss und einem höheren Brennstoffwirkungsgrad bei. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen, Schiffen und Eisenbahnloks zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.

HINWEIS FÜR DEN LESER

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen“, erwarten“, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören insbesondere die Informationen in Bezug auf die Stadt Timmins, die nicht von unabhängiger Seite überprüft werden können, jedoch nicht darauf beschränkt sind. Wir gehen davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen; es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

