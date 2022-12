Die Makler der NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH unterstützen Eigentümer beim Verkauf von Mietobjekten

Welche Besonderheiten sie dabei beachten müssen, wissen die Experten aus Villingen-Schwenningen genau

In Deutschland gilt der Grundsatz „Kauf bricht nicht Miete“. Möchte ein Eigentümer seine vermietete Immobilie verkaufen, muss er also einen Kaufinteressenten finden, der die bestehenden Mietverhältnisse übernimmt. Die Makler der NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH kennen solche Kaufinteressenten und können Mietobjekte daher schnell vermitteln.

„Private Kaufinteressenten sind häufig auf der Suche nach einer Immobilie, in die sie sofort einziehen können“, weiß Joachim Neumann, Geschäftsführer der NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH. Damit das möglich ist, darf die Immobilie nicht vermietet sein. Denn in Deutschland gilt der Grundsatz „Kauf bricht nicht Miete“. Immobilienkäufer können den Mietern also nicht ohne Weiteres kündigen und dann einfach selbst in die Immobilie einziehen. Stattdessen müssen sie das bestehende Mietverhältnis übernehmen.

„Kauft jemand eine vermietete Immobilie, dient diese daher eher als Kapitalanlage“, erklärt Joachim Neumann, „durch den Kauf gehen auf den Käufer auch alle Pflichten als Vermieter über“. Daher gestaltet sich die Suche nach einem Kaufinteressenten bei einer vermieteten Immobilie oftmals etwas schwieriger als bei einer leerstehenden Immobilie. „Wir kennen aber durchaus Kaufinteressenten, die nicht selbst in die Immobilie einziehen möchten, sondern die auf der Suche nach einer Kapitalanlage sind“, erklärt Prokurist Markus Neumann.

Eigentümer, die ihre vermietete Immobilie mithilfe der Immobilienmakler aus Villingen-Schwenningen verkaufen möchten, profitieren aber nicht nur von den Kontakten zu den passenden Kaufinteressenten, sondern auch von ihrer Expertise. So sorgen die Immobilienmakler beispielsweise schon während der Vermarktung dafür, Kaufinteressenten das Objekt mit einem aussagekräftigen Exposé mit hochwertigen Fotos und den relevanten Informationen zur Mietrendite schmackhaft zu machen.

Eigentümer, die sich über den Verkauf von Mietobjekten mithilfe der Immobilienmakler aus Villingen-Schwenningen informieren möchten, erreichen diese telefonisch unter 07720 / 31511 oder per E-Mail unter info@immo-neu.de.

Weitere Informationen zum Thema sowie zu Makler Villingen-Schwenningen, Immobilien Dauchingen, Immobilien Schwenningen und mehr finden Interessierte auch auf https://www.immo-neu.de/

NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH ist „Ihr professioneller Immobilienmakler aus Villingen-Schwenningen“ und das bereits seit 1994! Die Firma wurde 1994 vom Finanzexperten Joachim Neumann und seiner Frau Ingrid Neumann gegründet. Seit 2013 wird der inhabergeführte Familienbetrieb von Sohn Markus Neumann, Prokurist und Immobilienmakler IHK, unterstützt. Damit liefert das Maklerunternehmen gebündelte Kompetenz für erfolgreiche Immobiliengeschäfte.

