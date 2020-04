Sabori Immobilien übernimmt Wertermittlung für Eigentümer

Realistische Preiseinschätzung bringt viele Vorteile mit sich, und zwar nicht nur für Verkäufer

Oft ist es wichtig, den Wert der eigenen Immobilie zu kennen. So spielt er beispielsweise eine entscheidende Rolle für Eigentümer, die ihre Immobilie verkaufen wollen. Aber auch für Vermieter und für Immobilien-Erben ist es wichtig, den Wert der Immobilie im Hinterkopf zu behalten. Wieso das so ist, erklärt Farid Sabori, Leiter Verkauf und Vermietung bei Sabori Immobilien aus Hamburg.

Zu welchem Preis kann ich meine Immobilie verkaufen? Wie hoch darf die Miete für mein Haus oder meine Wohnung ausfallen? Sollte ich mein Erbe annehmen oder es ausschlagen und meine Immobilie doch besser verkaufen? Eigentümer, die sich solche Fragen stellen, kann mit einer professionellen Immobilien-Wertermittlung schnell geholfen werden, Antworten auf diese Fragen zu finden. Dieser Auffassung ist Farid Sabori, Leiter Verkauf und Vermietung bei Sabori Immobilien aus Hamburg.

„Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Wertermittlung gerade Eigentümern weiterhilft, die vor schwierigen Entscheidungen stehen“, sagt Farid Sabori. So mache es etwa bei der Entscheidung für oder gegen ein Erbe einen großen Unterschied, ob es sich um eine perfekt instandgehaltene oder eine sanierungsbedürftige Immobilie handelt. Aber auch die Kosten für die Sanierungsmaßnahmen spielen bei der Entscheidung für oder gegen ein Erbe eine maßgebliche Rolle.

Mit einer professionellen Immobilien-Wertermittlung prüfen die erfahrenen Makler von Sabori Immobilien nicht nur den Zustand des Objektes, sondern berücksichtigen auch weitere Faktoren wie die Makro- und Mikrolage der Immobilie. Bei der Makrolage wird zum Beispiel der Stadtteil analysiert, in dem die Immobilie liegt. Bei der Mikrolage hingegen wird die unmittelbare Umgebung des Hauses oder der Wohnung untersucht. All diese Aspekte fließen in die Immobilien-Wertermittlung mit ein und tragen dazu bei, dass die Makler an die Eigentümer einen realistischen Verkaufs- oder Mietpreis weitergeben oder Erben bei der Entscheidung, ob sie ihre Immobilie behalten oder verkaufen wollen, unterstützen können.

Weitere Informationen zum Thema Wertermittlung und zu Immobilien Hamburg, Immobilie verkaufen Hamburg und mehr finden Interessenten unter https://www.sabori-immobilien.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sabori Immobilien GmbH

Herr Morteza Sabori

Wandsbeker Chaussee 164

22089 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 / 231 662 300

fax ..: 040 / 231 662 311

web ..: https://www.sabori-immobilien.de

email : info@sabori.de

Seit 2008 steht die Sabori Immobilien GmbH aus Hamburg-Wandsbek für eine schnelle und vertrauenswürdige Abwicklung von Projekten im Immobilienbereich. Mit viel Engagement und größter Leidenschaft bieten die Immobilienmakler ihren Kunden eine ganzheitliche Beratung sowie eine individuelle und persönliche Betreuung. Die Unternehmensphilosophie ist geprägt von einem hohen Qualitätsanspruch, Diskretion und der Transparenz über die einzelnen Leistungen und Kosten. Dabei hat die Zufriedenheit der Kunden und Partner für das Team von Sabori Immobilien immer oberste Priorität.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Maren Tönisen

Josefstraße 10

51377 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

