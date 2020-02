Den richtigen Investoren für die Immobilie finden

Sabori Immobilien berät zu Besonderheiten beim Verkauf von Kapitalanlagen

Wer eine Kapitalanlage wie ein Mehrfamilienhaus oder ein Gewerbeobjekt verkaufen möchte, sollte dabei einige Besonderheiten beachten. Denn nur dann lohnt sich der Verkauf. Darauf weist jetzt Farid Sabori hin, Leiter Verkauf und Vermietung bei Sabori Immobilien aus Hamburg.

Um Kapitalanlagen wie Mehrfamilienhäuser oder Gewerbeobjekte mit einer maximalen Rendite zu verkaufen, ist eine passende Strategie erforderlich: Zunächst sollten Verkäufer dazu den Wert sowie den Wertzuwachs der Immobilie in den vergangenen Jahren ermitteln. „Verkäufer, die sich nicht so gut damit auskennen, können diese Wertermittlung gerne auch erfahrenen Maklern überlassen“, so Farid Sabori, Leiter Verkauf und Vermietung bei Sabori Immobilien aus Hamburg.

Außerdem prüfen Makler wie die von Sabori Immobilien auch, ob noch Maßnahmen umgesetzt werden können, die den Wert der Immobilie vor dem Verkauf steigern können. „So stellen wir sicher, dass der Verkäufer einen angemessenen Preis für seine Immobilie erhält“, sagt Farid Sabori.

Zudem führt Sabori Immobilien eine Zielgruppenanalyse durch, um den passenden Käufer zu finden. Erst dann wird die passende Vermarktungsstrategie entwickelt. „Kapitalanlagen bieten wir ausschließlich ausgewählten und vorab geprüften Investoren an“, so Farid Sabori. Diese erreicht Sabori Immobilien über ein großes Netzwerk – angefangen von Privatanlegern über Großinvestoren bis hin zu Institutionen. Diese verschiedenen Zielgruppen müssen jedoch – auch je nach Art der Immobilie – auf eine unterschiedliche Weise angesprochen werden.

„Aber nicht nur die Investoren müssen zielgruppenspezifisch angesprochen werden. Auch Wohnimmobilien erfordern beispielsweise eine andere Vermarktung als Gewerbeobjekte“, erklärt Farid Sabori. Je nachdem, welche Vermarktungsstrategie die Makler von Sabori Immobilien ermittelt haben, unterstützen sie die Verkäufer unter anderem mit der Erstellung von Exposés, Werbung auf Immobilien-Portalen oder 360-Grad-Touren, bei denen Interessenten die Immobilie virtuell besichtigen können. „Unsere Makler sind natürlich aber während des gesamten Verkaufsprozesses für die Verkäufer da – selbst bei den gegebenenfalls schwierigen Verkaufsverhandlungen mit den Investoren“, so Farid Sabori.

Weitere Informationen zu diesem Thema und zu Hausverkauf Makler Hamburg, Ein Haus verkaufen Hamburg und mehr finden Interessenten unter https://www.sabori-immobilien.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sabori Immobilien GmbH

Herr Morteza Sabori

Wandsbeker Chaussee 164

22089 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 / 231 662 300

fax ..: 040 / 231 662 311

web ..: https://www.sabori-immobilien.de

email : info@sabori.de

Seit 2008 steht die Sabori Immobilien GmbH aus Hamburg-Wandsbek für eine schnelle und vertrauenswürdige Abwicklung von Projekten im Immobilienbereich. Mit viel Engagement und größter Leidenschaft bieten die Immobilienmakler ihren Kunden eine ganzheitliche Beratung sowie eine individuelle und persönliche Betreuung. Die Unternehmensphilosophie ist geprägt von einem hohen Qualitätsanspruch, Diskretion und der Transparenz über die einzelnen Leistungen und Kosten. Dabei hat die Zufriedenheit der Kunden und Partner für das Team von Sabori Immobilien immer oberste Priorität.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Maren Tönisen

Josefstraße 10

51377 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Seelengesundheit – neuer Feel Good-Ratgeber liefert die Erklärung, warum Sie so ticken, wie Sie ticken