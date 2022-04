WAGNER IMMOBILIEN – Ihr Ansprechpartner für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien in Wiesbaden

Für verkaufswillige Eigentümer, Vermieter, Miet- und Kaufinteressenten: WAGNER IMMOBILIEN in Wiesbaden setzt auf mehr als 25 Jahre Marktkenntnis, ein regionales Netzwerk und bewiesene Expertise.

Innovation und bewährte Maklertugenden finden unter dem Dach von WAGNER IMMOBILIEN zusammen: Beheimatet in einem modern eingerichteten, technisch zukunftsorientiert ausgestatteten Büro im schönen Wiesbaden-Südost, bietet das zweiköpfige Team von WAGNER IMMOBILIEN spezialisierte und umfassende Leistungen rund um den Verkauf, Erwerb und die Immobilienbewertung in Wiesbaden an. Inhaber Günther Wagner, geprüfter Immobilienmakler, sowie Frau Carmen Hornung, ebenfalls geprüfte Immobilienmaklerin mit Spezialisierung auf englischsprachige Klienten, vertrauen auf maßgeschneiderte und agile Konzepte – von der ersten individuellen Beratung, über die Strategiekonzeption bis hin zur Durchführung der Maßnahmen in Eigenregie.

Verkaufsexpertise: Für Eigentümer der Schlüssel zum Erfolg.

Die konstant hohe Nachfrage am heimischen Immobilienmarkt gibt Eigentümern Rückenwind, wenn sie ihre Immobilie verkaufen. In Wiesbaden herrscht bereits seit vielen Jahren ein Preisniveau oberhalb des Durchschnitts der Bundesrepublik. Laut dem Immobilienpreisspiegel 2022 werden in Wiesbaden durchschnittliche Quadratmeterpreise zwischen rund 4.580 und 5.150 Euro abgerufen, was gegenüber Deutschland einer Steigerung von rund 10 bis 15 % entspricht.

Maklerexpertise ist auf einem Nachfragermarkt ein hohes, wichtiges Gut. Neben der eingehenden Beratung, die das Team von WAGNER IMMOBILIEN den eigenen Kunden in einem persönlichen, lockeren Ambiente ermöglicht, legt die Immobilienbewertung in Wiesbaden den Grundstein für die nachfolgende Vermarktung. Eine fundierte Immobilienbewertung in Wiesbaden stellt sicher, mit dem festgelegten Angebotspreis die „goldene Mitte“ zu treffen. Wichtig deshalb, weil bei zu niedrig angesetzten Immobilienwerten Bestandseigentümern potentiell viel Geld verloren geht, während zu hohe Bewertungen selbst attraktive Immobilien unverkäuflich werden lassen.

Eine Immobilie zu verkaufen, in Wiesbaden und Umgebung, wird vom Team von WAGNER IMMOBILIEN mit vollumfänglichen Leistungen koordiniert: Von der Beratung, über die Immobilienbewertung in Wiesbaden und der Unterlagenbeschaffung, bis hin zur Besichtigungskoordinierung und den zuvor angefertigten zeitgemäßen sowie ansprechenden Vermarktungs- und Präsentationsmaterialien. Mit dem Konzept „Alles aus einer Hand“, entlastet WAGNER IMMOBILIEN Eigentümer – insbesondere auch solche, die keinerlei Erfahrungen im Verkauf von immobilen Werten haben.

Fester Ansprechpartner für englischsprachige Kunden.

Bei einer geplanten Vermietung an Amerikaner in Wiesbaden hilft Frau Carmen Hornung als geprüfte Immobilienmaklerin und mit mehr als 20 Jahren Auslandserfahrung. Wiesbaden teilt seit jeher durch die eigene Geschichte eine enge Verbundenheit gegenüber den Vereinigten Staaten, die sich auch auf dem heimischen Immobilienmarkt niederschlägt. Immobilien zu vermieten, an US-Amerikaner in Wiesbaden, setzt insbesondere das Überwinden einer möglichen Sprachbarriere voraus. Mit fließendem Englisch unterstützt Frau Carmen Hornung von WAGNER IMMOBILIEN sowohl Vermieter als auch Mietinteressenten – und optimiert damit Vermietungsprozesse nachhaltig. Beim Vermieten an US-Amerikaner in Wiesbaden stützt sich die umfassende Maklerbetreuung nicht zuletzt darauf, die Unterschiede zwischen der Vermietung an Mietern aus der Region und aus den USA hervorzuheben und Vermietern sowie Mietern einen strukturierten, einfachen Zugriff auf den Immobilien- und Interessentenmarkt zu ermöglichen.

Ein Ansprechpartner, alles aus einer Hand.

Ob Eigentümer eine Immobilie verkaufen in Wiesbaden oder sich Interessenten für den (erstmaligen) Immobilienerwerb eine professionelle Begleitung an ihrer Seite wünschen: WAGNER IMMOBILIEN kombiniert Leidenschaft, Erfahrung, fachliche Expertise und Auszeichnungen, wie beispielsweise vom Magazin FOCUS, unter einem Dach in Wiesbaden-Südost. Eine feste Instanz seit dem Jahr 1993, auch in der umliegenden Region wie Mainz, Taunus und Rheingau, mit weitgreifendem Netzwerk: Das ist WAGNER IMMOBILIEN in Wiesbaden.

Weit mehr als 2,5 Jahrzehnte Erfahrung: WAGNER IMMOBILIEN in Wiesbaden ist Ihr vom FOCUS empfohlener Ansprechpartner und Premium-Partner bei ImmobilienScout24. Sie möchten eine Immobilie verkaufen in Wiesbaden, wünschen sich eine fundierte Wertermittlung, planen zu vermieten oder sind selbst am Immobilienerwerb interessiert? Das WAGNER IMMOBILIEN Team bietet seinen Kunden Leistungen von A bis Z – darunter auch die spezialisierte Vermietung an Amerikaner in Wiesbaden.

