Das Näh-Atelier Idee & Spaß feiert Geburtstag mit dem Wiederbeginn von Präsenz Nähkursen.

Unser Näh-Atelier Idee & Spaß in Höchstadt und Erlangen feiert 10-jähriges Bestehen.

Es finden wieder Nähkurse in den Ateliers an den beiden Standorten statt – mit Preisen wie bei der Eröffnung!

Eine besondere Überraschung hat sich Dana Hoffmann, die Inhaberin und der kreative Kopf des Nähgeschäfts Idee & Spaß, für alle Näheinsteiger und Nähprofis ausgedacht. Zum Firmenjubiläum im April 2022 wird das Kursangebot wieder aufgenommen, das während der letzten zwei Jahre stark eingeschränkt war.

Das Besondere daran: Die Kurse kosten im Mai genau so viel wie bei der Eröffnung im Jahr 2012.

So kostet ein zweistündiger Kurs (120 Minuten ) pro Teilnehmer nur 15 Euro.

Das Besondere bei den Nähkursen von Idee & Spaß ist, dass jede Kurseinheit in sich abgeschlossen ist.

Newsletter-Abonnenten haben zuerst von dem neuen Angebot erfahren; laut Dana Hoffmann gibt es aber noch genügend Plätze, die über die Webseite www.ideeundspass.de auch gleich gebucht werden können.

Kostenlos und für alle frei zugänglich wurde im Blog des Näh-Ateliers eine Bastelanleitung veröffentlicht, praktisch als kleiner Dank für das Interesse und die Treue der Kunden der letzten 10 Jahre.

Online-Kurse, Auftragsarbeiten, Accessoires, Stoffe und Kurzwaren bleiben aber natürlich auch weiterhin im Angebot von Idee & Spaß. Das Atelier in Höchstadt ist jeden Freitag von 11:00 – 18:00 Uhr geöffnet. Wer für einen Besuch vor Ort keine Zeit hat, kann einen Blick in den umfangreichen Online-Shop werfen, der ebenfalls über die Webseite www.ideeundspass.de rund um die Uhr erreichbar ist.

Die Inhaberin des Näh-Ateliers freut sich schon jetzt auf viele bekannte und neue Teilnehmer.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dana Hoffmann Idee & Spaß

Frau Dana Hoffmann

Fliederstr. 10

91315 Höchstadt an der Aisch

Deutschland

fon ..: 0174/9843365

web ..: http://www.ideeundspass.de

email : info@ideeundspass.de

Das Näh-Atelier bietet Nähkurse für jedes Alter und jeden Erfahrungsgrad an, darüber hinaus gibt es online-Nähkurse, Stoffe, Kurzwaren und Geschenkartikel im Atelier Höchstadt sowie online im Shop der Homepage unter www.ideeundspass.de.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

