Der Wasserschloss-Webshop feiert 1. Geburtstag

Der kleine, aber feine Shop auf Wasserschloss Mellenthin erfreut sich bei Besuchern der Ostseeinsel Usedom großer Beliebtheit. Seit einem Jahr wird dieser ergänzt durch einen Online-Webshop.

Souvenirs und mehr im Wasserschloss-Shop

Mit dem Wasserschloss Mellenthin befindet sich eine der Attraktionen Usedoms im idyllischen Achterland genau im geografischen Zentrum der Ostseeinsel. Das altehrwürdige Renaissanceschloss aus dem 16. Jahrhundert beherbergt heute ein 4-Sterne-Wellness-Hotel mit eigener Brauerei und Destillerie sowie Usedoms 1. Kaffeerösterei. Weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist das Wasserschloss Mellenthin auch für seine bunten Themenabende wie den Brauer-Abend, das Ritter- und Pommern-Buffet sowie das Piraten-Spektakel.

Für Gäste und Besucher genauso attraktiv ist auch der kleine, aber feine Wasserschloss-Shop. Hier gibt es nicht nur inseltypische Souvenirs und die beliebten Wasserschloss-Highlights aus Brauerei, Destillerie und Kaffeerösterei. Seit nunmehr einem Jahr wird der Wasserschloss-Shop im rechten Seitenflügel auch ergänzt durch einen Online-Webshop.

Investitionen in die Zukunft

Seit dem Erwerb des Anwesens 2001 durch Familie Fidora hat das frühere Volkseigentum und anschließende Gemeindeeigentum etliche Sanierungs- und Umbaumaßnahmen erfahren. 2006 erfolgte der Umbau des Westflügels zum Hotel. Seit 2011 werden in der schlosseigenen Brauerei beliebte Bierkreationen gebraut. Die Eröffnung der 1. Usedomer Kaffeerösterei erfolgte im darauffolgenden Jahr. Den ersten Corona-bedingten Lockdown nutzte Schlossherr Jan Fidora schließlich für weitere Umbaumaßnahmen und Investitionen in die Zukunft. So wird das Produktportfolio seit 2020 durch edle Liköre, feine Geister und Brände ergänzt. Diese werden in der neuen Insel-Destillerie auf Wasserschloss Mellenthin hergestellt und abgefüllt. Von A wie Absinth bis Z wie Zitronenlikör finden sich darunter viele exklusive regionale und einzigartige Kreationen. Diese können ebenso wie die beliebten schlosseigenen Kaffeeröstungen im kleinen aber feinen Shop des Wasserschlosses Mellenthin erworben werden.

Stetig wachsendes Produktportfolio

Ebenfalls seit September 2020 wird der Schloss-Shop zudem ergänzt durch den Wasserschloss Online-Shop. Bequem von der Webseite des Wasserschlosses Mellenthin erreichbar, startete der Shop zunächst mit den Mellenthiner Bestsellern aus den Kategorien Kaffee und Spirituosen. Nach und nach wurde dieser ergänzt mit weiteren Bestsellern. Neben den Biersorten Mellenthiner Hell und Dunkel kann der Kunde bei den Kaffeesorten mittlerweile auch auswählen zwischen exklusiven röstfrischen Kaffees aus Äthiopien, Brasilien, Tansania und Panama sowie der beliebten Schlossmischung.

Bei den Spirituosen sind der Schloss-Sekt und Wine and Hops sowie alle Liköre und feinen Geister aus der Getränkekarte erhältlich. Darunter unter anderem Bier-, Hanf-, Kaffee-, Sanddorn-, Schlehen- und Zitronen-Likör sowie Bitter, Insel-Absinth, Schloss-Aquavit, Schloss-Kräuter, Usedom Dry Gin, Cassis-, Haselnuss-, Himbeer-, Ingwer- und Schlehen-Geist.

Darüber hinaus wird der Online-Shop ergänzt mit weiteren Wasserschloss-Souvenirs aus den Produktkategorien Gläser, Porzellan und Besteck.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und Limonadenherstellung zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Mittelalterliche Ritterbuffets, Brauerabende und Schlemmer-Events runden am Abend das Wohlfühl-Erlebnis ab.

