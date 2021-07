August-Genuss auf Wasserschloss Mellenthin

Mit den bunten Themen-Events sowie der Landpartie Usedom und dem Parktheater EDELBRUCH kann man den August auf der Ostseeinsel sowohl kulinarisch, als auch kulturell genießen.

Bunte kulinarische Themen-Events auf Wasserschloss Mellenthin

Wer den August auf der Ostseeinsel Usedom unbeschwert genießen will, sollte das idyllische Hinterland ins Auge fassen. Mit dem Wasserschloss Mellenthin findet sich mitten im Herzen der Insel nicht nur ein altehrwürdiges Renaissanceschloss aus dem 16. Jahrhundert. Das heutige 4-Sterne-Wellness-Hotel mit eigener Brauerei, Destillerie und Kaffee-Rösterei ist auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt als Ort für Genießer und kulinarische Themen-Events. An sechs Tagen in der Woche heißt es für Gäste ab sofort wieder schlemmen und genießen bei bester musikalischer Unterhaltung. Bei Brauer-Abend oder Piraten-Spektakel, bei Ritter-, Pommern- oder Schlemmer-Buffet bzw. beim sonntäglichen Brunch kommt garantiert jeder auf seine Kosten.

Parktheater EDELBRUCH und Landpartie Usedom

Vielfältig geht es im August auch bei den Veranstaltungen zu. Neben den kulinarischen Themen-Events an sechs Tagen die Woche gibt es auf Wasserschloss Mellenthin auch ein buntes kulturelles Rahmenprogramm. So gastiert noch bis zum 9. August 2021 wieder das Parktheater EDELBRUCH auf Wasserschloss Mellenthin. Dessen neu bearbeitete Märchen der Gebrüder Grimm erfreuen sich bei Jung und Alt großer Beliebtheit und werden fast täglich im Wasserschloss zu sehen sein. Gäste dürfen sich dann wieder freuen unter anderem auf Stücke wie „Der Froschkönig“, Hänsel und Gretel“, Der Fischer un sin Fru“ und „Rotkäppchen“. Außerdem werden Anton Tschechows Erzählung „Die Dame mit dem Hündchen“ und „Findejahre“, ein Stück über das Künstlerpaar Julia und Lyonel Feininger, zur Aufführung kommen. Darüber hinaus ist noch bis zum Ende der Saison wieder die Landpartie Usedom auf Wasserschloss Mellenthin das Ausflugsziel für alle Fans der ländlichen Lebensart.

Basislager in Usedoms Mittelpunkt – Wasserschloss Mellenthin

Genießen und Urlaub wie vor Corona wird auf Deutschlands zweitgrößter Insel endlich wieder mit jedem Tag etwas normaler. Dafür bietet die Ostseeinsel Usedom mit dem längsten Sandstrand und der größten Dichte an Naturschutzgebieten Deutschlands allerbeste Voraussetzungen. Von dem Trend zu mehr Natur-Genuss unter freiem Himmel fernab von Hotspots profitiert insbesondere Usedoms idyllisches Hinterland. Hier finden sich nicht nur das ruhige Achterwasser sowie zahlreiche kleinere und größere Binnenseen. Im Achterland begeistern auch die 14 Schutzgebiete des Naturparks Insel Usedom Aktiv-Urlauber und Ruhesuchende gleichermaßen. Nicht zuletzt durch seine besonders idyllische Lage mitten im Herzen der Insel Usedom ist das Wasserschloss Mellenthin überdies auch ein ideales Basislager für Ausflüge über die ganze Insel – zu Fuß, mit dem Rad oder Auto.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wasserschloss Mellenthin

Herr Jan Fidora

Schlossallee 5

17429 Mellenthin

Deutschland

fon ..: 038379 2878-0

fax ..: 038379 2878-280

web ..: https://www.wasserschloss-mellenthin.de

email : info@wasserschloss-mellenthin.de

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und Limonadenherstellung zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Mittelalterliche Ritterbuffets, Brauerabende und Schlemmer-Events runden am Abend das Wohlfühl-Erlebnis ab.

Pressekontakt:

Marketing effizient

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

fon ..: 033397-60519

web ..: http://www.marketing-effizient.de

email : mail@marketing-effizient.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Let’s go digital: HUP berät Mittelstand zur digitalen Zukunft Usedomer Landleben genießen auf Wasserschloss Mellenthin