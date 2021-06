BoConcept Hamburg am Fischmarkt feiert den 20. Geburtstag mit bis zu 20% Rabatt

Ole Valsgaard und seine Frau Cintia möchten in der charmanten Hafenloft in 2021 mit zahlreichen speziellen Angeboten & Events diesen runden Geburtstag feiern

BoConcept Hamburg am Fischmarkt feiert in 2021 das 20. Jubiläum. Grund genug den runden Geburtstag des größten BoConcept Stores in Deutschland gebührend zu feiern und – nach dem schweren Corona-Jahr – zusätzliche, attraktive Angebote und Events (sofern wieder möglich) bis zum Jahresende zu bieten.

„Das vergangene Jahr war für jeden sehr belastend. Umso wichtiger ist es mir persönlich wieder positiv nach vorne zu schauen und Freude und erinnerungswürdige Momente miteinander zu schaffen“, so Ole Valsgaard, Inhaber von BoConcept Hamburg am Fischmarkt, Hamburg am Gänsemarkt und Hannover.

Daher wird es Monat für Monat attraktive Angebote geben. Das Motto: 20 Jahre – 20% Preisvorteil. Und das im BoConcept-Store Hamburg am Fischmarkt, sowie dem kleineren City-Store BoConcept Hamburg am Gänsemarkt sowie BoConcept Hannover – jeweils auf ausgewählte Produktlinien oder Warengruppen – zusätzlich zu den (ab und an) bundesweit gebotenen BoConcept-Angeboten.

„Mit unserem 20. Geburtstag in 2021 möchte ich Leichtigkeit und Frohsinn für unsere Kunden versprühen. Es ist Zeit für mehr Kommunikation, mehr Gemeinsamkeiten, schönes Design und kreative Ideen.“

Mit namhaften Kooperationspartnern hat Ole Valsgaard und sein Team darüber hinaus einen bunten Strauß an Events & Überraschungen zusammengestellt, der hoffentlich in der zweiten Jahreshälfte zum Tragen kommen kann.

Ole Valsgaard machte 1994 seinen Wirtschaftsabschluss an der Danish Business School und erwarb in den drauffolgenden zwei Jahren die ersten Erfahrungen im deutschen Möbelhandel bei DANSK DESIGN in Hürth (Köln) – maßgeblich im Ein- & Verkauf. Zurück in Dänemark wechselte Ole die Schreibtischseite. Als Shipping Agent arbeitete er drei Jahre für einen großen dänischen Importeur und erhielt reichlich Einblicke in die Welt der großen Einkaufsvolumina.

Doch es zog ihn 1999 zurück nach Deutschland – zurück zu DANSK DESIGN. Hier kam Ole erstmals mit BoConcept und dem neuen BoConcept-Flächenkonzept in Berührung. BoConcept war zu dieser Zeit noch ein reiner, dänischer Produzent, der sich durch Studiokonzepte im deutschen Möbelhandel auf den Weg machte, ein weltweit agierendes Franchise-Unternehmen zu werden.

2001 in Hamburg: Naheliegend war, dass Ole Valsgaard dann mit einer der ersten Franchisenehmer von BoConcept wurde. Mittlerweile wird BoConcept in über 60 Ländern und in 300 Stores weltweit vertrieben. Die Idee „exklusiv für BoConcept designte und produzierte Möbel“ weltweit zu vertreiben hat sich durchgesetzt.

Der größte BoConcept Store in Deutschland, BoConcept am Fischmarkt, wurde von Ole Valsgaard im September 2001 eröffnet. Weitere Stores folgten mit BoConcept in Hannover 2013 und BoConcept am Gänsemarkt 2017, dem Hamburger City-Store.

Ole Valsgaard und seine Einrichtungsberater-Teams holen ihre Kunden dort ab, wo sie abgeholt werden möchten. Deshalb sind für ihn nicht allein die Produkte, sondern vor allem das professionelle KnowHow seiner Einrichtungsfachleute das Wichtigste – und das bereits seit 20 Jahren.

„Schöne Möbel, passende Lampen und Teppiche, die in wohnlichen Raumkonzepten zusammengefasst werden – ja, dafür steht BoConcept heute“, meint Ole Valsgaard. „Ohne Zweifel ist BoConcept einer der Trendsetter, was diese Idee angeht, … aber mir ist absolut bewusst, dass es auch andere, wirklich gute Einrichtungskonzepte gibt. Die Wünsche der Kunden sind heute so mannigfaltig und individuell. Geerbte Antiquitäten und Lieblingsmöbel aus den 60ern sollen vielfach in die Raumkonzepte integriert werden. Umso wichtiger ist es, dass unsere Einrichtungsberater*Innen genau zuhören und mit den Kunden gemeinsam ein individuelles Interior entwickeln – und das können meine Teams.“

Neben den (bestimmt) hunderttausend Wohnungen, die BoConcept in Hamburg und Hannover in den letzten 20 Jahren einrichten durfte, steht Ole Valsgaard seit Jahren auch für eine umfassende Business-Kompetenz im Norden Deutschlands. Von VIP-Lounges beim HSV, der Barclay Arena, beim VFL Wolfsburg, den Porsche Open oder dem Hamburger Flughafen bis hin zu über 300 HASPA Filialen, unzähligen Büros, Praxen, Hotels und Restaurants – Ole Valsgaard richtete ,den Norden‘ in den vergangenen 20 Jahren ein … – und wird dies sicherlich auch weiter tun.

Zahlreiche, exklusive Angebote – die es exklusiv bei BoConcept am Fischmarkt, BoConcept am Gänsemarkt sowie bei BoConcept in Hannover in 2021 geben wird – erwarten die Kunden.

Geburtstags-Events wie Frühstück, Party, Design-Abende, Meet & Greet sowie Konzerte mit zahlreichen Kooperationspartnern runden das Geburtstags-Programm ab.

Weitere Informationen: https://www.boconcept-experience.de/hamburg/

Kontakt:

Valsgaard Möbel Design Business GmbH

Große Elbstraße 39

22767 Hamburg

Tel. 040 3808760

Fax 040 38087629

hamburg@boconcept.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Redaktionsbüro für Bild & Text

Herr Frank-Michael Preuss

Mendelssohnstrasse 7

30173 Hannover

Deutschland

fon ..: 0511 471637

web ..: https://www.fmpreuss.de

email : info@fmpreuss.de

