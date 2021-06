Neuer Geschäftsführer im Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen

Seit 1. Juni 2021 ist Dr. René Rottleb Chef in der Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH.

Dr. René Rottleb übernimmt ab sofort die Geschäftsführung der Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH und ihrer Tochterunternehmen. „Wir freuen uns, dass wir mit Dr. Rottleb eine im Kliniksektor erfahrene Persönlichkeit für unser kommunales Krankenhaus gewinnen konnten“, führt der Aufsichtsratsvorsitzende, Landrat Uwe Schulze den neuen Chef ein.

Die Neubesetzung wurde notwendig, da sich der langjährige Geschäftsführer, Norman Schaaf, entschieden hat, eine neue berufliche Herausforderung zu suchen. Die Niederlegung der Geschäftsführerstellung fällt mit einer geplanten strategischen Neuausrichtung der Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH zusammen, welche nunmehr unmittelbar vom neuen Geschäftsführer umgesetzt werden kann. Der Gesellschafter der Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH bedauert das Ausscheiden des bisherigen Geschäftsführers und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Für Dr. Rottleb ist die neue Aufgabe vertrautes Terrain. Der promovierte Wirtschaftsinformatiker kommt aus Mitteldeutschland und sammelte umfängliche Managementerfahrungen in Gesundheitsunternehmen. So leitete der 47-Jährige bereits Einrichtungen in Hessen und Sachsen. Das dynamische Gesundheitssystem kennt er in allen Facetten und weiß um die Herausforderungen, die sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich allgegenwärtig sind. In seine neue Position möchte er sich schnell einarbeiten. „Das Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen ist ein modernes Leistungszentrum mit enormem Potenzial. Wir werden das Unternehmen für die Ansprüche der künftigen Gesundheitsversorgung fit machen und ich glaube, dass wir dieses Ziel gemeinsam mit den hier tätigen 900 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichen können“, sagt Dr. Rottleb.

In den nächsten Tagen stehen für den Geschäftsführer zahlreiche Gespräche mit Träger und Aufsichtsrat sowie mit den Leitern der einzelnen Abteilungen und der Tochterunternehmen Medizinische Versorgungszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH und ServiceZentrum Bitterfeld/Wolfen GmbH an. Das Kennenlernen des stationären Bereiches begann für Dr. Rottleb heute auf der Kinderstation, denn sein erster Arbeitstag fällt auf den 1. Juni und das ist bekanntlich der Kindertag. So nahm er mit einem strahlenden Lächeln auch das Begrüßungsgeschenk der Klinikclownin entgegen.

