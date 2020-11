Ihr neuer Ansprechpartner für Immobilien in Frankfurt

Die GRUNDUM Immobilien GmbH eröffnet ein neues Büro in Frankfurt am Mainz als dritten Standort neben Wiesbaden und Mainz.

Mit neuen Büroräumen in Frankfurt am Main ist Grundum-Immobilien Ihr Makler in bester Lage. „Es ist ein wichtiger Schritt für unser Unternehmen, diesen besonderen Immobilienmarkt zu bedienen“, sagt Geschäftsführer Claudio Bonelli. Er betont damit, wie entscheidend dieses neue Büro für Grundum-Immobilien ist, um allen Kunden den bestmöglichen Service zu bieten.

Vom Opernplatz aus ist Grundum-Immobilien für Sie da, wenn Sie einen professionellen Immobilienmakler für Ihr Eigentum suchen. Oder benötigen Sie Miet- oder Kaufobjekte in Frankfurt und der näheren Umgebung? Auf diesem stark umkämpften Markt profitieren Sie von der jahrelangen Expertise und den hohen Ansprüchen.

Grundum-Immobilien ist ein familiengeführtes Unternehmen von überregionaler Reichweite, dessen Büros Sie auch in Wiesbaden und Mainz finden. Von dort aus arbeiten die Makler daran, Interessenten zusammenzubringen. Es ist ihr Ziel für Sie die passende Immobilie, Käufer oder Mieter ausfindig zu machen. Dabei setzen sie auf Vertrauen und Zuverlässigkeit. Mit dem umfassenden Serviceleistungen garantieren sie Ihnen höchste Zufriedenheit.

Die Immobilienmakler/innen genießen die Vorteile einer guten Ausbildung und gewährleisten Ihnen auf diesem Weg qualitative Zusammenarbeit. Jeder von ihnen ist vertraut mit der Vermarktung von Ein- und Mehrfamilienhäuser, Eigentumswohnungen sowie Gewerbeimmobilien. So finden Sie ohne Probleme Ihren nächsten Käufer oder Mieter.

Die erfahrenen Berater/innen stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Es ist ihr Ziel, Kunden einen umfangreichen Service aus einer Hand zu bieten. Dazu gehört ebenfalls die vollständige Vermarktung der anvertrauten Immobilien. Sie müssen sich um nichts kümmern.

Überzeugen Sie sich vom zuverlässigen Service, den die Makler Kunden und Auftraggebern mit dem bewährten (G)rundum-Sorglos-Paket gewährleisten. Kontaktieren Sie Grundum-Immobilien jetzt an der neuen Anschrift direkt in Frankfurt am Main und überzeugen Sie sich von der Qualität.

Über Grundum Immobilien GmbH

Grundum-Immobilien ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Büros in Mainz, Wiesbaden und Frankfurt. Dank der zwanzigjährigen Erfahrung stellt es den richtigen Makler für Sie dar. Aus Tradition legen sie Wert auf Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Engagement mit dem Ziel, die bestmöglichen Ergebnisse für Kunden zu erzielen. Deshalb bringt Grundum-Immobilien Käufer und Verkäufer, Mieter und Vermieter zusammen. Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.grundum.de.

