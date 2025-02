Grand Metropolitan Hotels ernennt Björn Lösch zum Group Procurement Manager

Strategische Verstärkung im Beschaffungsmanagement: Mit der Personalentscheidung unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für innovative Beschaffungsprozesse und nachhaltige Partnerschaften.

Björn Lösch verfügt über umfassende Erfahrung im Beschaffungsmanagement und in der Entwicklung strategischer Lieferantenbeziehungen innerhalb der Hotellerie. In seiner vorherigen Position als Group Director Procurement bei der HRG Hotels GmbH konnte er erfolgreich entsprechende Strukturen aufbauen, operative Abläufe konsolidieren und signifikante Effizienzsteigerungen sowie Kosteneinsparungen erzielen.

„Mithilfe seiner Expertise in den Bereichen operativer und strategischer Beschaffung, Teamführung und Prozessoptimierung passen die Fähigkeiten von Björn Lösch perfekt zu unserem Engagement für professionelles und zukunftsweisendes Hotelmanagement. Seine Leidenschaft ist die Entwicklung nachhaltiger 360-Grad-Lösungen, die Vertrauen, Rentabilität und Gästezufriedenheit steigern. Durch unser starkes internationales Wachstum gilt es darüber hinaus Strukturen und Prozesse zu schaffen, bei denen die Bündelung und Allokation im Beschaffungswesen eine tragende Rolle spielen“, so Walter C. Neumann, CEO der Grand Metropolitan Hotels.

Björn Lösch, Group Procurement Manager der Grand Metropolitan Hotels, freut sich über seine neue Aufgabe: „Mein Ziel ist es, nachhaltige und effiziente Einkaufsprozesse zu etablieren, die nicht nur wirtschaftliche Vorteile bringen, sondern auch Qualität und Innovation fördern. Gemeinsam mit meinem Team werde ich daran arbeiten, vor allem starke Lieferantenpartnerschaften zu pflegen.“

Björn Lösch absolvierte erfolgreich einen Bachelor-Studiengang an der Washington State University und verfügt über einen Abschluss am César Ritz Colleges Switzerland. Zuvor war er für internationale Hotelgesellschaften wie Kempinski, Radisson, Steigenberger und die Success Hotel Group tätig.

Grand Metropolitan Hotels ist einer der führender White Label Hotel Operators und spezialisiert auf die Bereitstellung massgeschneiderter Lösungen im Bereich Hotelmanagement, Franchise und Affiliation, die auf die individuellen Bedürfnisse von Hotelbesitzern sowie Investoren zugeschnitten sind.

Zu der Gesellschaft gehören unter anderem bekannte Marken wie Grand Metropolitan Hotels Collection, Castlewood Hotels und Resorts, Swiss Hospitality Collection, African Heritage Hotel Collection, African Hotel Alliance, 7Pines Hotels & Resorts, Brioni Luxury Hotels, Martinez Hotels and Resorts sowie TOP INTERNATIONAL Hotels und zahlreiche F&B Brands.

Ein internationales Team aus Hoteliers mit langjähriger Erfahrung in allen Bereichen der Hospitality-Industrie, vertreten an sechs strategischen Standorten weltweit, bieten Hotelinvestoren und Eigentümern umfassende Unterstützung und Serviceleistungen an. Nachhaltigkeit und fortschrittliche Digitalisierung sind dabei für das Unternehmen von zentraler Bedeutung.



