Grand Metropolitan Hotels gewinnt Dr. Philipp Rösler als Aufsichtsratsmitglied

Unternehmerischer Weitblick und globale Netzwerke: Der ehemalige Vizekanzler unterstützt zukünftig die internationale Expansionsstrategie der Grand Metropolitan Hotels.

Die Grand Metropolitan Hotels setzen auf eine hochkarätige Verstärkung im Aufsichtsrat. Dr. Philipp Rösler wird dem Management der weltweit agierenden Hotelgruppe aktiv zur Seite stehen und den globalen Wachstumskurs mitgestalten. Für Unternehmensgründer Martin R. Smura ist dies ein bedeutender Schritt im Rahmen der Entwicklung der Grand Metropolitan Hotels: „Mit Dr. Philipp Rösler gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten mit langjähriger Erfahrung und einem umfassenden Netzwerk in Asien. Seine Leidenschaft für das Reisen und die Hotellerie sowie sein unternehmerischer Weitblick machen ihn zu einer idealen Ergänzung für unseren Aufsichtsrat.“

„Ich freue mich darauf, die Grand Metropolitan Hotels in der Funktion als Aufsichtsratsmitglied mit weiterentwickeln zu dürfen; gerade in Bezug auf das Wachstum in Asien. Hier sehe ich großes Potenzial für das Markenportfolio der Gesellschaft“, fügt Dr. Philipp Rösler hinzu.

Dr. Philipp Rösler, der als ehemaliger deutscher Bundeswirtschaftsminister und Vorstandsmitglied der Stiftung World Economic Forum (WEF) in der Schweiz bereits internationale Verbindungen in den asiatischen Markt mitbringt, wird Grand Metropolitan Hotels darüber hinaus gezielt in Vietnam Hilfestellung leisten – einem der künftigen Fokusmärkte der Hotelgruppe: „Vietnam hat enormes Wachstumspotenzial, insbesondere im Bereich Premium-Hospitality“, betont Martin R. Smura.

Mit Dr. Philipp Röslers strategischem Netzwerk eröffnen sich nun neue Möglichkeiten für die Grand Metropolitan Hotels, ihre Präsenz in der Region nachhaltig auszubauen. Neben seiner Rolle als Aufsichtsrat wird Rösler das Unternehmen auch nach außen repräsentieren. Mit dieser Neubesetzung legt die Hotelgruppe den Fokus verstärkt darauf, die internationalen Märkte weiter zu erschließen und ihre Markenposition in der Hotellerie zu festigen.

Dr. Philipp Rösler ist ein deutscher Politiker und ehemaliger Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland. Der promovierte Humanmediziner begann seine politische Karriere bei den Freien Demokraten (FDP). Er war unter anderem Bundesgesundheitsminister und später Bundeswirtschaftsminister sowie Vizekanzler. In seiner Zeit als Bundesvorsitzender der FDP prägte der in Vietnam geborene Rösler die Partei maßgeblich. Er setzte sich dabei für wirtschaftsliberale Reformen ein.

Nach seinem Ausscheiden aus der aktiven Politik engagierte sich Dr. Philipp Rösler weltweit erfolgreich in der Wirtschaft. Durch seine umfangreichen Kontakte in Asien, insbesondere in Vietnam, leistet er außerdem seit mehreren Jahren einen wichtigen Beitrag zur Förderung internationaler Beziehungen.

