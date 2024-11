thrpy Software: Erstmals revisionssicheres Arbeiten für Psychotherapeuten auf dem iPad möglich

Gemäß (berufs-)rechtlicher Vorschriften

thrpy ermöglicht Psychotherapeut/-innen erstmals, sicher papierfrei zu arbeiten. Die digitale Dokumentation von Sitzungen in der neuen App für iPads schützt die sensiblen Daten von Patient/-innen gemäß den Vorschriften der Berufsordnungen und der DSGVO.

„Mit thrpy Premium können Psychotherapeut/-innen ihre (berufs-)rechtlichen Vorgaben an eine revisionssichere Dokumentation auf dem iPad erstmals vollständig digital erfüllen“, so Geschäftsführer Jochen Böhner. thrpy ist eine App, die Therapeut/-innen ermöglicht, auf dem Tablet Dokumentationen, Patientendaten und Termine zu erfassen und zu verwalten. „Psychotherapeut/-innen können so den Aufwand administrativer Prozesse reduzieren. Auch eigene Sicherheitsvorkehrungen wie verschließbare und feuerfeste Aktenschränke können eingespart werden. thrpy läuft auf dem iPad lokal und erfüllt die strengen Sicherheitsanforderungen der DSGVO“, sagt Böhner.

Die App macht die rechtlichen Anforderungen an eine vollständig elektronische, revisionssichere Dokumentation erfüllbar: Alle neuen Sitzungen, Dokumente und jede Änderung daran werden mit Zeitstempel gespeichert. Denn Psychotherapeut/-innen sind zur nachvollziehbaren Dokumentation ihrer Behandlungen verpflichtet. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), § 630f Dokumentation der Behandlung, ist der Behandelnde verpflichtet, eine Patientenakte in Papierform oder elektronischer Form zu führen – und zwar in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit der Behandlung. Auch in die Berufsordnungen für Psychotherapeut/-innen fand § 630f BGB Eingang.

„Änderungen in der Patientenakte sind nur dann zulässig, wenn erkennbar bleibt, wann sie vorgenommen wurden. Bisher war das in elektronischer Form so nicht möglich. thrpy schließt diese Lücke“, resümiert Böhner.

Die Praxissoftware thrpy richtet sich an Unternehmen, freie Berufe, Behörden und/oder sonstige öffentliche oder karitative Einrichtungen, Berufsverbände oder vergleichbare Institutionen. Sie dient ausschließlich zur Verwendung in der selbstständigen, freiberuflichen, gewerblichen oder karitativen Tätigkeit oder öffentlichen Daseinsvorsorge.

Derzeit wird thrpy ausschließlich als App für das Apple iPad angeboten. Erhältlich ist sie nur über den Apple App Store. Mehr Informationen finden Sie unter https://www.thrpy.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Out of Box 6 UG (haftungsbeschränkt) / thrpy(TM)

Herr Jochen Böhner

Wackenroderstraße 3

91056 Erlangen

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://www.thrpy.de/

email : info@thrpy.de

Jochen Böhner ist Geschäftsführer der out of box 6 UG (haftungsbeschränkt). Die in Erlangen ansässige Firma wurde 2019 gegründet und besteht derzeit aus einem Team von zwei Entwicklern, einem UX-Experten, einem Quality-Engineer, einem Product-Owner und einem Legal-Advisor. thrpy ist die erste von der out of Box 6 UG entwickelte App für den eigenen Vertrieb.

