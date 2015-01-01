nis2-conform.eu – Wie ein digitales Selbstaudit Unternehmen bei der NIS2-Umsetzung unterstützt

Mainz. Mit der europäischenNIS2-Richtlinie gewinnt Cybersicherheit eine neue strategische Bedeutung für Unternehmen. Zahlreiche Unternehmen und Organisationen sind künftig verpflichtet, angemessene organisatorische und technische Maßnahmen zur IT- und Informationssicherheit umzusetzen und deren Wirksamkeit nachvollziehbar zu dokumentieren. Für viele Betriebe – insbesondere im Mittelstand – stellt sich dabei weniger die Frage nach dem _Ob_, sondern nach dem _Wie_ einer praktikablen Umsetzung.

Genau an dieser Stelle setzt nis2-conform.eu an. Die von der rdts AG entwickelte Plattform unterstützt Kleine mittlere Unternehmen (KMU) mit einem strukturierten Online-Selbstaudit dabei, ihren aktuellen Umsetzungsstand im Hinblick auf die Anforderungen der EU-NIS2-Richtlinie systematisch zu erfassen und einzuordnen.

NIS2: Von der Richtlinie zur unternehmerischen Aufgabe

Die NIS2-Richtlinie (Network and Information Security Directive 2) ist weit mehr als eine technische Vorgabe für IT-Abteilungen. Sie richtet sich ausdrücklich an die Unternehmensleitung und verpflichtet Unternehmen zu einem risikoorientierten Management der Informationssicherheit sowie zur regelmäßigen Überprüfung der getroffenen Maßnahmen.

Betroffen sind längst nicht mehr nur klassische Kritische Infrastrukturen, sondern auch zahlreiche Unternehmen aus Industrie, Handel, Logistik, Gesundheitswesen, Energieversorgung, IT-Dienstleistung, Maschinenbau oder Entsorgung.

Mit der Umsetzung in nationales Recht steigen die Anforderungen deutlich: Verantwortlichkeiten müssen klar geregelt, Sicherheitsmaßnahmen dokumentiert, Sicherheitsvorfälle gemeldet und Prozesse regelmäßig überprüft werden. Gleichzeitig stehen viele Unternehmen unter dem Druck begrenzter personeller Ressourcen, steigender Bürokratie und fehlender Zeit zur Einarbeitung in komplexe Regelwerke.

„Die NIS2-Richtlinie ist inhaltlich sinnvoll, in der praktischen Umsetzung für viele Unternehmen jedoch eine erhebliche organisatorische Herausforderung“, erklärt Thomas Stiren, Vorstandssprecher der rdts AG. „Unser Ziel war es, ein Instrument zu schaffen, das Orientierung bietet und Unternehmen Schritt für Schritt durch die Anforderungen führt.“

Orientierung im komplexen NIS2-Regelwerk

Die Herausforderung vieler Unternehmen liegt weniger in einzelnen technischen Maßnahmen als in der Gesamtheit der Anforderungen. Begriffe, Pflichten, Nachweise und Verantwortlichkeiten greifen ineinander und erzeugen insbesondere bei mittelständischen Betrieben den Eindruck eines schwer überschaubaren Regelwerks.

nis2-conform.eu begegnet dieser Komplexität mit einem klar strukturierten Ansatz. Das Online-Selbstaudit führt Unternehmen Schritt für Schritt durch die relevanten Themenfelder der NIS2-Richtlinie und übersetzt abstrakte Vorgaben in konkrete, nachvollziehbare Fragestellungen.

Ergänzt wird der Fragenkatalog durch eine Vielzahl praxisnaher Merkblätter, Checklisten und Handouts, die direkt im Auditprozess zur Verfügung stehen. Sie helfen dabei, Anforderungen einzuordnen, Maßnahmen abzuleiten und die Umsetzung realistisch zu planen – ohne juristische oder tiefgehende technische Spezialkenntnisse vorauszusetzen.

Die Idee hinter nis2-conform.eu: Struktur statt Überforderung

nis2-conform.eu ist bewusst als Online-Selbstaudit konzipiert. Ziel ist es nicht, Unternehmen zu zertifizieren oder zu prüfen, sondern ihnen eine strukturierte Möglichkeit zu geben, den eigenen Umsetzungsstand realistisch zu bewerten.

Der mehrstufige Fragenkatalog orientiert sich an den zentralen Themenfeldern der NIS2-Richtlinie, darunter:

* Governance und Verantwortlichkeiten der Geschäftsleitung

* Risikomanagement und Schutzbedarfsbetrachtung

* Technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen

* Umgang mit Sicherheitsvorfällen und Meldepflichten

* Lieferketten- und Dienstleistermanagement

* Dokumentation und kontinuierliche Überprüfung

Die Inhalte sind so aufbereitet, dass sie von Geschäftsführern, IT-Leitern oder Sicherheitsverantwortlichen beantwortet werden können – ohne sich durch Gesetzestexte oder Auslegungshilfen arbeiten zu müssen.

Bürokratie entlasten – ohne Anforderungen kleinzureden

Gerade für bürokratiegeplagte Unternehmen mit begrenzten personellen Ressourcen ist dieser Ansatz entscheidend. NIS2 verlangt keine Übererfüllung und keinen Zertifizierungszwang, sondern angemessene, nachvollziehbare und dokumentierte Maßnahmen.

nis2-conform.eu hilft Unternehmen dabei, diesen Anspruch pragmatisch umzusetzen. Statt pauschaler Maßnahmen oder vorsorglicher Überregulierung schafft das Selbstaudit Klarheit darüber, was tatsächlich erforderlich ist – und was nicht.

„Unser Anspruch war es nie, NIS2 zu vereinfachen oder kleinzureden“, betont die rdts AG. „Aber wir wollten verhindern, dass Unternehmen aus Unsicherheit oder Angst heraus überdimensionierte Maßnahmen ergreifen, die an ihrer betrieblichen Realität vorbeigehen.“

Konformitätsbescheinigung: Dokumentation der Selbsteinschätzung

Nach Abschluss des Online-Selbstaudits erhalten Unternehmen eine Konformitätsbescheinigung als Ergebnisdokumentation. Diese dokumentiert, dass sich das Unternehmen systematisch mit den Anforderungen der NIS2-Richtlinie auseinandergesetzt und den eigenen Umsetzungsstand strukturiert bewertet hat.

Dabei ist die Abgrenzung klar:

Die Konformitätsbescheinigung stellt keine Zertifizierung dar und ersetzt weder eine behördliche Prüfung noch einen formalen CyberRisikoCheck nach DIN SPEC 27076. Sie dient als interne Dokumentation und als belastbare Grundlage für weiterführende Maßnahmen, Gespräche oder Prüfungen.

Für Unternehmen bedeutet das unter anderem:

* strukturierte Vorbereitung auf Gespräche mit Aufsichtsbehörden

* nachvollziehbare Dokumentation für Geschäftsführung und interne Revision

* transparente Darstellung der eigenen Sicherheitsbemühungen

* fundierte Basis für kontinuierliche Verbesserungen

BSI-Registrierung und wachsende Pflichten

Mit Blick auf die künftige Registrierungspflicht beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wird deutlich, dass Unternehmen ein klares Bild ihrer Sicherheitsorganisation benötigen. Formale Angaben allein reichen nicht aus – gefragt sind Struktur, Verantwortlichkeiten und nachvollziehbare Prozesse.

nis2-conform.eu unterstützt Unternehmen dabei, diese Strukturen frühzeitig zu erfassen und aufzubereiten – technologie- und herstellerunabhängig, ganz im Sinne der NIS2-Richtlinie.

rdts AG: Digitale Kompetenz aus Rheinland-Pfalz

Hinter nis2-conform.eu steht die rdts AG mit Sitz in Rheinland-Pfalz. Das Unternehmen entwickelt seit den 1990er-Jahren webbasierte Plattformlösungen und Software-as-a-Service-Anwendungen für Unternehmen und Organisationen. Der Fokus liegt auf digitalen Sicherheits-, Compliance- und Plattformlösungen.

nis2-conform.eu ist eine konsequente Weiterentwicklung dieser Expertise – zugeschnitten auf eine neue regulatorische Realität.

NIS2 braucht Struktur statt Angst

Die Umsetzung der NIS2-Richtlinie wird Unternehmen langfristig begleiten. Entscheidend ist, ob sie als lähmende Pflicht oder als strukturierter Managementprozess verstanden wird.

Mit nis2-conform.euzeigt die rdts AG, dass digitale, standardisierte und wirtschaftlich tragfähige Lösungen möglich sind, die Unternehmen Orientierung bieten, Bürokratie begrenzen und Eigenverantwortung stärken – ohne falsche Versprechen oder Zertifizierungsnähe.

Weitere Informationen zum Online-Selbstaudit finden Interessierte unter www.nis2-conform.eu.

