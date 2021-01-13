  • Einladung zur empirischen Überprüfung intuitiver Wahrnehmungsprozesse

    Kann Intuition unter kontrollierten Bedingungen überprüft werden? Paul Röhrig lädt Journalistinnen und Journalisten ein, seine Methode in einem offenen Forschungsseminar praktisch zu testen.

    BildPaul Röhrig öffnet sein Forschungsseminar für Journalistinnen und Journalisten. Die Frage, ob intuitive Wahrnehmung unter kontrollierten Bedingungen reproduzierbar ist, gehört seit Jahrzehnten zu den kontroversesten Themen innerhalb der Psychologie, Bewusstseinsforschung und Grenzwissenschaft. Während viele theoretische Modelle existieren, fehlt es häufig an praktischen, transparenten und unmittelbar überprüfbaren Verfahren. Der Intuitionsforscher Paul Röhrig beschäftigt sich seit über dreißig Jahren mit der systematischen Untersuchung von Entspannungszuständen, Resonanzwahrnehmung und intuitiven Entscheidungsprozessen. Nun lädt er Journalistinnen und Journalisten ein, seine Methode im Rahmen eines Seminars selbst zu testen und unabhängig zu dokumentieren.

    Intuition unter kontrollierten Bedingungen erfahrbar machen

    Das Seminar basiert auf der Annahme, dass vertiefte Entspannung die Sensitivität für innere Wahrnehmungsprozesse erhöht. Teilnehmende durchlaufen strukturierte Testreihen, in denen intuitive Reaktionen unmittelbar überprüfbar werden. Dazu gehören Verfahren, bei denen gegenwärtige und zukünftige Informationen intuitiv erfasst und die Ergebnisse direkt kontrolliert werden können.

    Ein weiterer Bestandteil ist die Untersuchung mentaler Einflussfaktoren auf körperliche Parameter. In praktischen Versuchen zeigt sich, dass sich das Körpergewicht durch gedankliche Fokussierung messbar verändern kann. Diese Effekte treten unabhängig von räumlicher Distanz auf und können von den Teilnehmenden selbst überprüft werden. Röhrig betont, dass außergewöhnliche Wahrnehmungsphänomene schriftlich oft abstrakt wirken. Deshalb setzt er auf direkte Beobachtung, transparente Abläufe und reproduzierbare Ergebnisse.

    Seminar: Intuitionsschulung – Lernen Sie, durch Ihre Stimme die Zukunft zu lesen

    Das 4,5-stündige Seminar bietet einen umfassenden Einblick in die von Paul Röhrig entwickelte Methode der intuitiven Resonanzwahrnehmung. Die Teilnehmenden erleben, wie kraftvoll Intuition wirken kann, wenn der Geist entspannt und die Wahrnehmung geschärft ist.

    Im Mittelpunkt steht die Fähigkeit, feinstoffliche Energien zu erkennen, die innere Stimme zu stärken und Entscheidungen auf einer tieferen Ebene zu treffen. Ein zentrales Element ist das intuitive Lesen der Schwingung eines Namens. Aus dieser Resonanz lassen sich Charaktereigenschaften, Stärken und innere Muster eines Menschen intuitiv erfassen. Dieses Wissen unterstützt sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld, etwa bei der Einschätzung von Menschen, der Lösung von Konflikten oder der Gestaltung harmonischer Beziehungen.

    Ihr intuitiver Vorsprung

    Die Teilnehmenden lernen, ihre Intuition gezielt einzusetzen, um:

    – Entscheidungen zu treffen, die sowohl logisch als auch emotional stimmig sind
    – kreative Impulse aus dem Unterbewusstsein zu nutzen
    – Menschen und Situationen intuitiv besser einzuschätzen
    – Ziele klarer zu erkennen und leichter zu erreichen

    Ihr persönliches Ergebnis

    Am Ende des Seminars verfügen die Teilnehmenden über:

    – eine deutlich geschärfte Wahrnehmung
    – eine tiefere Verbindung zur eigenen inneren Stimme
    – mehr Sicherheit in komplexen Entscheidungssituationen
    – die Fähigkeit, Schwingungen von Stimmen und Gedanken intuitiv zu deuten
    – ein System, das die persönliche Zielerreichung unterstützt

    Einblick in die erforschte Methode

    Ein besonderes Demonstrationsbeispiel zeigt, wie Gedankenkraft sichtbar wirkt. Die Teilnehmenden erleben, wie sich das eigene oder das Körpergewicht einer anderen Person durch mentale Fokussierung verändert. Die Entfernung der anderen Person spielt dabei keine Rolle. Diese Erfahrung dient ausschließlich dazu, die Wirkung der eigenen Gedanken unmittelbar erfahrbar zu machen.

    Darüber hinaus lernen die Teilnehmenden, gegenwärtige und zukünftige Entwicklungen intuitiv wahrzunehmen. Diese Fähigkeiten können durch bewusstes Training vertieft oder in Aufbauseminaren erweitert werden.

    Einladung an Journalistinnen und Journalisten

    Da intuitive Wahrnehmungsprozesse schriftlich oft schwer nachvollziehbar sind, lädt Paul Röhrig ausdrücklich dazu ein, die Methoden vor Ort zu erleben. Journalistinnen und Journalisten erhalten die Möglichkeit, alle Abläufe selbst zu beobachten, die Ergebnisse unabhängig zu dokumentieren und sich ein eigenes Bild von der Reproduzierbarkeit der Phänomene zu machen.

    Beratung und weiterführende Gespräche erfolgen ausschließlich per Video oder Telefon. Termine sind nach vorheriger Anmeldung möglich.

    https://coaching-roehrig.de/Zukunftsberatung

    https://coaching-roehrig.de/intuitionsschulung-und-seminar

    https://coaching-roehrig.de/coaching-konfliktberatung

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Lebensberatung-Coaching-Seminare Paul Röhrig
    Herr Paul Röhrig
    Andreas-Hofer-Strasse 16
    79111 Freiburg
    Deutschland

    fon ..: 0049 1731833809
    web ..: https://www.coaching-roehrig.de/
    email : p.roehrig@web.de

    Paul Röhrig ist Intuitionsforscher und Coach mit mehr als 38 Jahren Erfahrung in der Untersuchung intuitiver Wahrnehmungsprozesse, mentaler Fokussierung und emotionaler Selbstregulation. Seit den 1980er-Jahren beschäftigt er sich mit der Frage, wie Entspannungszustände, Resonanzphänomene und unterbewusste Informationsverarbeitung menschliche Entscheidungen beeinflussen. Seine Arbeit verbindet Elemente der Bewusstseinsforschung, Resonanzpsychologie und praktischen Intuitionsschulung.

    Im Mittelpunkt seiner Forschung steht die Entwicklung reproduzierbarer Verfahren, mit denen intuitive Reaktionen unter kontrollierten Bedingungen beobachtet und überprüft werden können. Dazu gehören Testreihen zur intuitiven Erfassung gegenwärtiger und zukünftiger Informationen sowie Untersuchungen mentaler Einflussfaktoren auf körperliche Parameter. Röhrig legt besonderen Wert auf Transparenz, Nachvollziehbarkeit und unmittelbare Überprüfbarkeit seiner Methoden.

    Neben seiner Forschungsarbeit veröffentlicht er regelmäßig Fachartikel zu Themen wie Selbstwahrnehmung, emotionaler Intelligenz, Energieblockaden und intuitiven Entscheidungsprozessen. Seine Seminare richten sich an Menschen, die ihre intuitive Wahrnehmung vertiefen, innere Blockaden lösen oder Entscheidungsprozesse auf einer erweiterten Ebene verstehen möchten.

    Paul Röhrig bietet Beratungen und vertiefende Gespräche ausschließlich per Video oder Telefon an. Diese Form ermöglicht eine konzentrierte, ortsunabhängige Zusammenarbeit und hat sich in seiner langjährigen Praxis bewährt.

