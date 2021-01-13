Einladung zur empirischen Überprüfung intuitiver Wahrnehmungsprozesse

Kann Intuition unter kontrollierten Bedingungen überprüft werden? Paul Röhrig lädt Journalistinnen und Journalisten ein, seine Methode in einem offenen Forschungsseminar praktisch zu testen.

Paul Röhrig öffnet sein Forschungsseminar für Journalistinnen und Journalisten. Die Frage, ob intuitive Wahrnehmung unter kontrollierten Bedingungen reproduzierbar ist, gehört seit Jahrzehnten zu den kontroversesten Themen innerhalb der Psychologie, Bewusstseinsforschung und Grenzwissenschaft. Während viele theoretische Modelle existieren, fehlt es häufig an praktischen, transparenten und unmittelbar überprüfbaren Verfahren. Der Intuitionsforscher Paul Röhrig beschäftigt sich seit über dreißig Jahren mit der systematischen Untersuchung von Entspannungszuständen, Resonanzwahrnehmung und intuitiven Entscheidungsprozessen. Nun lädt er Journalistinnen und Journalisten ein, seine Methode im Rahmen eines Seminars selbst zu testen und unabhängig zu dokumentieren.

Intuition unter kontrollierten Bedingungen erfahrbar machen

Das Seminar basiert auf der Annahme, dass vertiefte Entspannung die Sensitivität für innere Wahrnehmungsprozesse erhöht. Teilnehmende durchlaufen strukturierte Testreihen, in denen intuitive Reaktionen unmittelbar überprüfbar werden. Dazu gehören Verfahren, bei denen gegenwärtige und zukünftige Informationen intuitiv erfasst und die Ergebnisse direkt kontrolliert werden können.

Ein weiterer Bestandteil ist die Untersuchung mentaler Einflussfaktoren auf körperliche Parameter. In praktischen Versuchen zeigt sich, dass sich das Körpergewicht durch gedankliche Fokussierung messbar verändern kann. Diese Effekte treten unabhängig von räumlicher Distanz auf und können von den Teilnehmenden selbst überprüft werden. Röhrig betont, dass außergewöhnliche Wahrnehmungsphänomene schriftlich oft abstrakt wirken. Deshalb setzt er auf direkte Beobachtung, transparente Abläufe und reproduzierbare Ergebnisse.

Seminar: Intuitionsschulung – Lernen Sie, durch Ihre Stimme die Zukunft zu lesen

Das 4,5-stündige Seminar bietet einen umfassenden Einblick in die von Paul Röhrig entwickelte Methode der intuitiven Resonanzwahrnehmung. Die Teilnehmenden erleben, wie kraftvoll Intuition wirken kann, wenn der Geist entspannt und die Wahrnehmung geschärft ist.

Im Mittelpunkt steht die Fähigkeit, feinstoffliche Energien zu erkennen, die innere Stimme zu stärken und Entscheidungen auf einer tieferen Ebene zu treffen. Ein zentrales Element ist das intuitive Lesen der Schwingung eines Namens. Aus dieser Resonanz lassen sich Charaktereigenschaften, Stärken und innere Muster eines Menschen intuitiv erfassen. Dieses Wissen unterstützt sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld, etwa bei der Einschätzung von Menschen, der Lösung von Konflikten oder der Gestaltung harmonischer Beziehungen.

Ihr intuitiver Vorsprung

Die Teilnehmenden lernen, ihre Intuition gezielt einzusetzen, um:

– Entscheidungen zu treffen, die sowohl logisch als auch emotional stimmig sind

– kreative Impulse aus dem Unterbewusstsein zu nutzen

– Menschen und Situationen intuitiv besser einzuschätzen

– Ziele klarer zu erkennen und leichter zu erreichen

Ihr persönliches Ergebnis

Am Ende des Seminars verfügen die Teilnehmenden über:

– eine deutlich geschärfte Wahrnehmung

– eine tiefere Verbindung zur eigenen inneren Stimme

– mehr Sicherheit in komplexen Entscheidungssituationen

– die Fähigkeit, Schwingungen von Stimmen und Gedanken intuitiv zu deuten

– ein System, das die persönliche Zielerreichung unterstützt

Einblick in die erforschte Methode

Ein besonderes Demonstrationsbeispiel zeigt, wie Gedankenkraft sichtbar wirkt. Die Teilnehmenden erleben, wie sich das eigene oder das Körpergewicht einer anderen Person durch mentale Fokussierung verändert. Die Entfernung der anderen Person spielt dabei keine Rolle. Diese Erfahrung dient ausschließlich dazu, die Wirkung der eigenen Gedanken unmittelbar erfahrbar zu machen.

Darüber hinaus lernen die Teilnehmenden, gegenwärtige und zukünftige Entwicklungen intuitiv wahrzunehmen. Diese Fähigkeiten können durch bewusstes Training vertieft oder in Aufbauseminaren erweitert werden.

Einladung an Journalistinnen und Journalisten

Da intuitive Wahrnehmungsprozesse schriftlich oft schwer nachvollziehbar sind, lädt Paul Röhrig ausdrücklich dazu ein, die Methoden vor Ort zu erleben. Journalistinnen und Journalisten erhalten die Möglichkeit, alle Abläufe selbst zu beobachten, die Ergebnisse unabhängig zu dokumentieren und sich ein eigenes Bild von der Reproduzierbarkeit der Phänomene zu machen.

Beratung und weiterführende Gespräche erfolgen ausschließlich per Video oder Telefon. Termine sind nach vorheriger Anmeldung möglich.

https://coaching-roehrig.de/Zukunftsberatung

https://coaching-roehrig.de/intuitionsschulung-und-seminar

https://coaching-roehrig.de/coaching-konfliktberatung

