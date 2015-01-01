Screencapt 3.0: Professionelle Bildschirmaufnahme mit nativer 64-Bit-Unterstützung

ASCOMP Software stellt neue Version der bewährten Screen-Recording-Lösung vor – mit verbesserter Performance und erweiterten Funktionen

ASCOMP Software veröffentlicht Version 3.0 von Screencapt. Die neue Version setzt auf native 64-Bit-Architektur und bietet zahlreiche neue Funktionen wie Aufnahme-Timer, erweiterte Audio-Steuerung und Anti-Aliasing beim Zeichnen.

Screencapt ist eine leistungsstarke Windows-Software zur professionellen Bildschirmaufnahme, die es Anwendern ermöglicht, jede Aktivität auf dem Bildschirm präzise und einfach aufzuzeichnen. Die Software eignet sich perfekt für Tutorial-Videos, Webinare, Produktdemonstrationen, Gaming-Aufnahmen oder Let’s Play-Videos. Anwender können zwischen verschiedenen Aufnahmebereichen wählen – vom gesamten Bildschirm über manuell ausgewählte Bereiche bis hin zu spezifischen Fenstern.

Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, während der Aufnahme zu zeichnen, Bereiche zu markieren und Anmerkungen hinzuzufügen. Diese Funktionen machen Screencapt zum idealen Werkzeug für Erklärvideos und Präsentationen. Die Integration eines Webcam-Fensters erlaubt zudem, Reaktionen und Kommentare live im Video zu zeigen. Dank H.264-Codec entstehen hochwertige Videos mit kleiner Dateigröße, die als MP4, AVI oder FLV ausgegeben werden können. Mit bis zu 120 FPS sind selbst schnelle Spielszenen und actionreiche Anwendungen flüssig und detailreich darstellbar.

Version 3.0 bringt die Software technologisch auf den neuesten Stand. Mit der nativen 64-Bit-Unterstützung werden moderne Prozessoren optimal ausgenutzt, was die Performance spürbar verbessert. Der neue Aufnahme-Timer ermöglicht zeitgesteuerte Aufnahmen, während die erweiterten Audio-Funktionen die gezielte Auswahl von Aufnahmegeräten und individuelle Lautstärkeeinstellungen erlauben. Das Anti-Aliasing sorgt für glattere, professionellere Zeichnungen während der Aufnahme.

„Mit Screencapt 3.0 bieten wir unseren Anwendern eine noch leistungsfähigere und flexiblere Lösung für professionelles Screen Recording. Die 64-Bit-Unterstützung und die erweiterten Funktionen machen die Software zukunftssicher und decken noch mehr Anwendungsszenarien ab“, so Andreas Ströbel, Geschäftsführer von ASCOMP Software.

Neuigkeiten in Version 3.0:

* Native 64-Bit-Unterstützung

* Verbesserte Code-Sicherheit

* Aufnahme-Timer

* Audio-Geräte auswählen

* Lautstärken festlegen

* Anti-Aliasing beim Zeichnen

* Verbesserte Performance

Verfügbarkeit: Screencapt 3.0 steht unter https://www.ascomp.de/de/products/screencapt kostenfrei für private Nutzung sowie zur Evaluierung zur Verfügung. Die Professional Edition ist ab einmalig 24,90 Euro erhältlich.

Die ASCOMP Software GmbH entwickelt seit über zwei Jahrzehnten professionelle Softwarelösungen für Windows. Das Portfolio umfasst Tools für Datensicherung, Systemoptimierung und Multimedia-Anwendungen. Mit Fokus auf Qualität, Anwenderfreundlichkeit und kontinuierliche Weiterentwicklung hat sich das Unternehmen als verlässlicher Partner für private Anwender und Unternehmen etabliert.

