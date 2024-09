ASCOMP veröffentlicht Screencapt Version 1.1: Einfaches und effizientes Erfassen von Bildschirmaufnahmen

ASCOMP stellt neue Version des Screen-Recorders Screencapt für Windows vor.

Gerlingen, 25. September 2024 – ASCOMP Software freut sich, die Veröffentlichung der neuen Version 1.1 von Screencapt, der leistungsfähigen Software zur Erstellung von Bildschirmaufnahmen, bekanntzugeben. Mit Screencapt können Windows-Nutzer schnell und unkompliziert Bildschirmvideos erstellen. Die Software richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Unternehmen und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die sich besonders durch ihre einfache Bedienung auszeichnet.

Screencapt: Ein All-in-One-Tool für Bildschirmaufnahmen

Screencapt ermöglicht es, den gesamten Bildschirm, ausgewählte Bereiche oder spezifische Fenster mit wenigen Klicks aufzuzeichnen. Die Software bietet flexible Optionen für Videoaufnahmen, was sie ideal für Präsentationen, Tutorials oder die Erstellung von Support-Dokumentationen macht.

Zu den Hauptfunktionen von Screencapt gehören:

* Flexible Aufnahmeoptionen: Nutzer können wählen, ob sie den gesamten Bildschirm, ein einzelnes Fenster oder einen frei definierten Bereich aufnehmen möchten.

* Videoaufnahme mit Audio: Mit Screencapt können nicht nur Bildschirminhalte, sondern auch Audio aus verschiedenen Quellen (Systemaudio, Mikrofon) mit aufgenommen werden.

* Integration eines Webcam-Fensters: Auf Wunsch kann ein Webcam-Fenster in die Bildschirmaufnahme integriert werden, um dem Video eine persönliche Note hinzuzufügen.

* Einfache Speicherung: Aufnahmen können in verschiedenen Videoformaten und in 4K-Qualität gespeichert werden.

Neue Funktionen in Version 1.1

Mit dem Update auf Version 1.1 bringt Screencapt eine Reihe von Verbesserungen, die das Benutzererlebnis weiter optimieren:

* Verbesserte Bedienbarkeit bei hohen Auflösungen: Die Benutzeroberfläche wurde speziell für den Einsatz auf 4K- und Ultra-HD-Monitoren optimiert. Icons und Bedienelemente passen sich nun automatisch an, um eine intuitive und komfortable Nutzung auch auf hochauflösenden Bildschirmen zu gewährleisten.

* Erweitertes Fehlerreporting: Durch die neuen Diagnosefunktionen wird es leichter, technische Probleme schnell zu identifizieren und zu beheben, was die allgemeine Stabilität und Zuverlässigkeit der Software erhöht.

* Automatisches Speichern von Aufnahmebereichen: Nutzer können jetzt manuell definierte Aufnahmebereiche automatisch speichern, sodass diese bei Bedarf schnell wiederverwendet werden können – eine wertvolle Zeitersparnis für Anwender, die häufig wiederkehrende Bildschirmbereiche aufnehmen.

Verfügbarkeit

Screencapt Version 1.1 ist ab sofort erhältlich. Privatanwender können die Software dauerhaft kostenlos nutzen – es ist lediglich eine E-Mail-Registrierung erforderlich. Gewerbliche Nutzer haben die Möglichkeit, eine Vollversion zu erwerben, die ab 24,90 Euro erhältlich ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.ascomp.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ASCOMP Software GmbH

Herr Andreas Ströbel

Füllerstraße 2/1

70839 Gerlingen

Deutschland

fon ..: 004915679497080

web ..: https://www.ascomp.de

email : stroebel@ascomp.de

Die ASCOMP Software GmbH ist ein etabliertes Unternehmen mit Sitz in Gerlingen, das sich auf benutzerfreundliche Softwarelösungen für den täglichen Einsatz am PC spezialisiert hat. Mit einem breiten Produktportfolio, das von Systemtools bis hin zu Multimedia-Anwendungen reicht, bietet ASCOMP Lösungen, die sowohl Privatanwendern als auch Unternehmen helfen, ihre Aufgaben effizienter zu bewältigen.

