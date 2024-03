ASCOMP gibt Veröffentlichung von Guardian Of Data Version 3.0 bekannt

Die ASCOMP Software GmbH gibt die Veröffentlichung von Guardian Of Data v3.0, einer bewährten Verschlüsselungssoftware, bekannt.

[Gerlingen, 7. März 2024] – Die ASCOMP Software GmbH, ein anerkannter Anbieter von Sicherheits- und Produktivitätssoftware, gibt die Veröffentlichung von Version 3.0 der bewährten Verschlüsselungssoftware Guardian Of Data bekannt. Diese neueste Version erweitert die Fähigkeiten der Software signifikant, indem sie Nutzern von Windows-Betriebssystemen eine verbesserte Funktionalität bei der Verschlüsselung bietet.

In einer Zeit, in der der Schutz von sensiblen Daten immer wichtiger wird, bietet Guardian Of Data eine zuverlässige Lösung für die Verschlüsselung von Daten. Die Software ist darauf ausgerichtet, sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen beim Schutz ihrer digitalen Informationen vor unbefugtem Zugriff zu unterstützen. Mit der Möglichkeit, Dateien verschiedenster Formate schnell und sicher zu verschlüsseln, adressiert Guardian Of Data die Bedürfnisse eines breiten Anwenderspektrums.

Die Version 3.0 von Guardian Of Data zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Oberfläche aus, die es auch Nutzern ohne ausgeprägte technische Kenntnisse ermöglicht, ihre Daten effizient zu schützen. Die Integration in das Windows-Kontextmenü erlaubt eine direkte Verschlüsselung von Dateien über den Explorer, was den Prozess vereinfacht und beschleunigt.

Hervorzuheben ist auch die fortschrittliche Verschlüsselungstechnologie der Software, die auf modernen Standards wie AES-256 basiert. Diese Technologie stellt sicher, dass Daten auch im Falle eines Diebstahls geschützt sind und nicht von Dritten eingesehen werden können.

„Die Version 3.0 von Guardian Of Data markiert einen wichtigen Meilenstein in unserem Bestreben, führende Technologien im Bereich der Datensicherheit anzubieten. Wir haben sorgfältig auf das Feedback unserer Nutzer gehört und sind überzeugt, dass diese Version nicht nur den Schutzbedarf erfüllt, sondern auch durch ihre Benutzerfreundlichkeit besticht“, erklärt Andreas Ströbel, Geschäftsführer der ASCOMP Software GmbH.

Für private Nutzer steht eine kostenlose und funktional uneingeschränkte Version der Software zum Download bereit. Unternehmen und Nutzer, die technische Produktunterstützung erhalten möchten, können eine Vollversion (ab einmalig 19,90 Euro) erwerben.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ascomp.de.

ASCOMP ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für Datenmanagement. Das Unternehmen entwickelt innovative Softwareprodukte, die es Benutzern ermöglichen, ihre Daten effizient zu verwalten, zu sichern und zu synchronisieren. Mit einem starken Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit hat sich ASCOMP als vertrauenswürdiger Partner für Millionen von Kunden weltweit etabliert.

