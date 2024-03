Neue Shopping-Community Greece For Friends: Griechenland-Lifestyle jetzt jederzeit zum Greifen nah

Pre-Launch mit exklusiver Greece for Friends-Gewinnaktion

Greece For Friends (GFF) ist der weltweit erste Online-Shopping-Club für Griechenland-Begeisterte aus Deutschland und Österreich. Das Community-Portal mit Sitz in München ist spezialisiert auf authentische Markenprodukte in breiter Vielfalt aus allen Regionen Griechenlands. Ihren Pre-Launch startet die neue Shopping-Plattform jetzt mit einer exklusiven Gewinnaktion. Der Hauptgewinn ist ein Luxus-Aufenthalt auf Kreta im Wert von rund 8.000 EUR. Weitere Details für alle Griechenland- und Mittelmeerliebhaber unter GFF Deutschland bzw. GFF Österreich.

Mit Greece For Friends startet in einigen Monaten der erste auf Griechenland ausgerichtete Online-Shopping-Club in Europa. Kuratiert wird ein hochwertiges Sortiment mit mediterranem Urlaubsflair – von Fashion über Home & Living, Mode-Accessoires bis zu Beauty-Produkten, Lebensmitteln und Getränken, Kunst, einzigartigen Geschenken und vielem mehr. Das Community-Portal, geführt von den Gründern und Geschwistern Intzeidis aus München, wird dazu ausgewählte griechische Hersteller und Lieferanten mit den Shopping-Club-Mitgliedern zusammenbringen und für diese damit eine besondere Win-/Win-Beziehung schaffen.

Exklusive Produktauswahl zu attraktiven Preisen

Die Greece For Friends-Community wird mit Start der Plattform täglich von neu verfügbaren Verkaufsaktionen profitieren. Da GFF ohne Zwischenhändler arbeitet, werden Kund’innen die original griechischen Marken zu attraktiven Preisen beziehen können. Greece For Friends stellt dabei sicher, dass alle Angebote exklusiv den registrierten Nutzer’innnen vorbehalten sind. Griechische Hersteller und Lieferanten erhalten im Gegenzug Zugang zu einem neuen Absatzmarkt und einer breiten Kundenbasis mit besonderem Interesse für landestypische Produkte und Spezialitäten.

Exklusive Gewinnaktion zum Pre-Launch von Greece For Friends

Nutzer’innen können mit ihrer Pre-Launch-Registrierung an einem exklusiven Online-Gewinnspiel teilnehmen. Dazu stellt GFF einen individuellen Empfehlungslink für Freunde, Bekannte und andere Personen bereit, über dessen Weiterreichung sich die Gewinnchancen steigern lassen. Dem oder der Gewinner’in mit den meisten Aktivierungen winkt ein 7-tägiger Aufenthalt für bis zu 12 Personen in der Luxus-Residenz „Mythic Olive Villa“ auf der Insel Kreta im Wert von rund 8.000 EUR. Die weiteren Gewinne ergeben sich aus der End-Ranking-Position, die aus der Anzahl erfolgreicher Empfehlungen resultiert. Alle Teilnehmenden erhalten als Dankeschön zudem ein illustrativ hochwertiges Griechenland-Malbuch zum kostenlosen Download. Die Gewinnaktion läuft bis einschließlich 14.05.2024. Nach Abschluss werden die Gewinner’innen umgehend informiert.

Weitere Informationen unter:

Greece For Friends in Deutschland: https://greeceforfriends.de

Greece For Friends in Österreich: https://greeceforfriends.at

