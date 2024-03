Lass uns träumen – der neue Schlager von DAVID BOSH

Der Altstar hat eine neue Single

? Der erste Blick ? Der erste Kuss ? Die erste Nacht ?

? Manchmal für Immer ?

Manche erinnern sich, anderen passiert es gerade. Der neue Song von DAVID

BOSH geht mitten ins Herz und berührt die Seele. Gefühlvoll beschreibt DAVID

BOSH den magischen Moment des ersten Treffens und was daraus werden kann.

Ein Schlager/Popsong der ins Ohr und in die Beine geht.

„Lass uns träumen“ ist authentisch, und so wie die anderen Songs von DAVID

BOSH,

melodiös und eingängig. Seine Texte erzählen viel über eigene Gefühle und

Erlebnisse, die er in seiner Musik unverwechselbar zum Ausdruck bringt.

Längst ist DAVID BOSH national und international eine feste Größe im

Musikgeschäft. Seit mehr als 50 Jahren steht er als Sänger, Musiker und Produzent

auf der Bühne und hat mit vielen internationalen Popgrößen in unterschiedlichen

Funktionen zusammen gearbeitet. Seine Songs werden weltweit in über 130 Ländern

gehört, gestreamt, herunter geladen und gekauft. Die Videos haben über 200.000

Zuschauer. Inzwischen ist er auch in China vertreten.

Weitere Infos unter www.david-bosh.com

Facebook: https://www.facebook.com/dbosh861

Instagram: https://www.instagram.com/david.bosh.official/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6jDOBSya_ZD2DpHwhhHSOQ

TikTok: https://www.tiktok.com/@davidbosh_official

X / Twitter: https://twitter.com/davidbosh2Grafik ohne Bezeichnung

David Bosh – Lass uns träumen

Musik & Text: Volker Bauch

VÖ: 08.03.2024

Airdate: 19.02.2024

Format: Audio Track mp3

Label: Calygram Records, LC: 51344

EAN: 97053270651

ISRC: DEUU42400061

Promotion Website:

www.david-bosh.com

Quelle: Volker Bauch

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



