Der neue flotte Schlager von Markus Siebert – Lass Es Regnen

Eine weitere tolle Single

Markus Siebert veröffentlicht am 28. April seine neue Single mit dem Titel „Lass Es Regnen“.

„Lass es regnen“ von Markus Siebert ist ein mitreißender Pop-Song mit eingängigem Beat und fröhlichen Texten, der zum Tanzen und Feiern einlädt. Mit seinem optimistischen und lebensfrohen Charakter verbreitet der Song eine positive Stimmung und animiert dazu, die Sorgen hinter sich zu lassen und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Die Kombination aus eingängiger Musik und positiven Texten macht „Lass es regnen“ zu einem Song, der zum Mitsingen und Tanzen animiert und gute Laune verbreitet.

Markus Siebert hat bereits mehrere Alben veröffentlicht, darunter „Beweg Dich“ (2008), „Weiter“ (2013) und „Der Sturm“ (2017). Neben seiner musikalischen Karriere engagiert sich Siebert auch für Demokratie und Gleichberechtigung in Deutschland.

Von 2018 bis 2020 war er Teil der Band Brenner und veröffentlichte 2019 das Album „Brenner“. Siebert verließ die Band im Oktober 2020, um sich auf seine Familien- und Obdachlosenarbeit zu konzentrieren und sich wieder dem Songwriting und seiner eigenen Musik zuzuwenden.

Seine neue Single „Ich Folge Dir“ erscheint auf dem Label Soundtopeople GmbH mit Verleger und langjährigem Wegbegleiter Ben Bailer.

Pre-Save Link: https://bit.ly/LassEsRegnen

Links: https://www.facebook.com/markussiebert.de

https://www.markussiebert.de/meilensteine/index.php

Künstler: Markus Siebert

Titel: „Lass Es Regnen“

Songwriter: Markus Siebert

Verlag: Bailer Music Publishing GmbH

Vocals: Markus Siebert

Produktion: Markus Siebert & René Schostak

VÖ: 28.04.2023

UPC: 197188631123

ISRC: DEHE82300012

Mixing von René Schostak, Berlin

Mastering von Michael Schwabe, monoposto Düsseldorf

Aufgenommen im Mugwort-Road Studio im Herbst 2022

Cover Artwork: Thomas Nitz Fotografie, Berlin

Quelle: Ben Bailer/ Soundtopeople

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben etwas über 1.100 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Der Radiosender ist im Großraum Hamburg auch via DABplus zu hören.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben etwas über 1.100 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Der Radiosender ist im Großraum Hamburg auch via DABplus zu hören.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

bbw Hochschule: Semesterstart auf neuem Campus