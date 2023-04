Proventis Partners berät Saropack AG beim Kauf des Packaging-Folienverarbeiters Zeisberger Süd-Folie GmbH

Zürich, 24.4.2023 – Saropack AG übernimmt den Packaging-Folien­verar­beiter Zeisberger Süd-Folie GmbH aus Asperg bei Stuttgart.

Saropack AG und Zeisberger Süd-Folie GmbH gehen zukünftig gemeinsame Wege. Die Folienverarbeitung von Zeisberger wird mit der Vertriebsorganisation von Saropack kombiniert.

Die Transaktion

Durch eine moderne Infrastruktur und die leistungsfähige Folienverarbeitung im Food- und Non-Foodbereich am Standort Asperg ergänzt sich das Unternehmen Zeisberger Süd-Folie GmbH ideal mit der Saropack AG, die heute marktführend im lösungsorientierten Verkauf von Folienverpackungssystemen im D-A-CH Raum ist.

Beide Unternehmen verfolgen eine klare Nachhaltigkeitsstrategie im Bereich der flexiblen Verpackungen, welche durch die Kombination ergänzt und weiter verstärkt werden soll.

Für die Kunden beider Unternehmen heisst das konkret: Zeisberger Kunden profitieren von einem erweiterten Foliensortiment, von flächendeckenden Servicedienstleistungen und einem kompletten Know-how für Folienverpackungsmaschinen.

Für die Saropack Kunden bringt die eigene Folienkonfektion ergänzendes Know-How und eine maximale Terminflexibiliät im breiten Sortimentsbereich der Flowpack-Verpackungsfolien.

Zeisberger wird vollständig durch Saropack übernommen. Die gemeinsame Lösung sieht vor, die Organisationen an allen Standorten unverändert weiterzuführen. Das bestehende Management der Zeisberger Süd-Folie bleibt bestehen und alle Mitarbeitenden werden weiterbeschäftigt.

Die Rolle von Proventis Partners

Proventis Partners hat als exklusiver M&A-Berater die Saropack AG bei dieser M&A-Transaktion beratend unterstützt. Dabei spielten neben der funktionalen M&A Erfahrung vor allem das Packaging-Know-how im Bereich der flexiblen Verpackungen, der Verpackungsmaschinen, der Anwendungen und der Nachhaltigkeit und auch der erfahrene Umgang mit mittelständischen Unternehmerfamilien eine wesentliche Rolle.

Die Beratungsleistungen umfassten die Recherche und Auswahl von potenziellen Übernahmemöglichkeiten von Folien-Schneidbetrieben in ganz Europa, zahlreiche vertrauliche Gespräche und Verhandlungen mit den Unternehmerfamilien, die Koordination der Due Diligence sowie die Strukturierung und Verhandlung der wirtschaftlichen Konditionen des durchgeführten Share Deals. Das Transaktionsteam von Proventis Partners bestand aus Dr. Christoph Studinka (Partner, Packaging Sektor), Artur Maibach (Associate, Zürich) und Jonas Hesseldieck (Analyst, Zürich).

Über Saropack AG

Die privat gehaltene Saropack AG (Hauptsitz in Rorschach am Bodensee) verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz durch die Kombination von Folienverpackungsmaschinen, Folienverbrauchsmaterial sowie dem Vertriebs-Knowhow und dem flächendeckenden technischen Service.

Über Zeisberger Süd-Folie

Die 1967 gegründete Zeisberger Süd-Folie GmbH ist ein führender Anbieter im Bereich Flexible Packaging in Deutschland und den angrenzenden Märkten, betreibt einen hochmodernen Maschinenpark und verzeichnete in den letzten Jahren ein starkes Wachstum.

Über Proventis Partners

Proventis Partners ist eine partnergeführte M&A-Beratung, zu deren Kunden überwiegend mittelständische Familienunternehmen, Konzerntöchter sowie Private Equity Fonds zählen. Mit 40 M&A-Beratern gehört Proventis Partners zu den größten unabhängigen M&A-Beratungen im deutschsprachigen Raum und blickt auf mehr als 20 Jahre M&A-Erfahrung und über 400 abgeschlossene Transaktionen zurück. Die M&A-Berater mit Büros in Düsseldorf, Hamburg, München und Zürich sind in den Branchen Industrials, Chemicals, Business Services, Consumer & Retail, Healthcare sowie IT & Media aktiv. Die exklusive Mitgliedschaft in der Mergers Alliance – einer internationalen Partnerschaft führender M&A-Spezialisten – ermöglicht es Proventis Partners, Kunden in 30 Ländern in den wichtigsten Märkten weltweit zu begleiten. Die Mitglieder der Mergers Alliance mit ihren mehr als 250 M&A Professionals bieten Proventis Partners und damit seinen Kunden einen einzigartigen Zugang zu den lokalen Märkten in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Asien und Afrika.

Weitere Informationen über Proventis Partners finden Sie unter www.proventis.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Proventis Partners AG

Frau Anja Burian

Feldeggstrasse 58

8008 Zürich

Schweiz

fon ..: +41767211202

web ..: https://proventis.com/

email : a.burian@proventis.com

