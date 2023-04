Proventis Partners hat die KEBOS Group beraten

Beratung beim Verkauf der KEBOS Group, einem führenden Dienstleister für Wasser- und Lufthygiene, an eine Schweizer Investorengruppe durch Proventis Partners

Business Services-Transaktion

Die Transaktion

Die Gesellschafter der KEBOS-Gruppe, Deutschlands führender Spezialist für Wasser- und Lufthygiene, haben mit CONSTELLATION einen Investor gewonnen, um die starken Wachstumspotenziale im Bereich der Qualitätssicherung von (Trink-)Wasser und Luft einschließlich der entsprechenden Inspektion und Wartung weiter ausbauen zu können. Getrieben durch steigende regulatorische Anforderungen, ESG-Kriterien sowie Qualitätsansprüche gewinnt der Markt für Dienstleistungen im Bereich der Wasser- und Lufthygiene zunehmend an Bedeutung und befindet sich somit in einem nachhaltigen und stetigen Wachstum. Zeitgleich werden der Labordienstleiter Dr.Brill + Kebos GmbH & Co.KG und die Hygienic Solution Services GmbH zu 100 % in die KEBOS Gruppe integriert.

In dem von Proventis Partners als M&A-Berater begleiteten Transaktionsprozess wurde im Rahmen eines Share Deals eine Mehrheit an CONSTELLATION veräußert. Als Teil der CONSTELLATION bleibt die Unternehmensgruppe auch nach dem Verkauf operativ eigenständig und plant, neben dem stetigen organischen Wachstum, im Rahmen einer Buy&Build-Strategie durch Zukäufe weiterer Unternehmen im Bereich der Wasser- und Lufthygiene zu expandieren.

Die Rolle von Proventis Partners

Proventis Partners hat die Gesellschafter als exklusiver M&A-Berater bei der Vorbereitung und Durchführung der Transaktion, die insbesondere durch die komplexe Gesellschafterstruktur geprägt war, erfolgreich begleitet. Die Beratungsleistungen umfassten neben der Durchführung eines strukturierten Transaktionsprozess die Konsolidierung der Finanzkennzahlen der komplexen Unternehmensstruktur, die Erstellung von Marketing- und Transaktionsunterlagen, die Identifikation und Ansprache potenzieller Investoren inklusive Managementpräsentationen sowie die Unterstützung bei der Due Diligence und den Transaktionsverhandlungen. Mit dieser Transaktion konnte Proventis Partners erneut seine Kompetenz und sein Netzwerk im Umfeld von Business Services mit starkem Bezug zu ESG-Konzepten sowie die Durchführung von kompetitiven Prozessen unter Beweis stellen. Das Proventis Partners Transaktionsteam: Rainer Wieser (Partner, München) und Petr Maxmilian Hajkr (Senior Associate, München).

Über die KEBOS Group

Als führende deutsche Unternehmensgruppe mit starker Präsenz in Deutschland und Österreich bietet KEBOS umfassende Dienstleistungen im Bereich Qualitätssicherung von (Trink-)Wasser und Luft, einschließlich der entsprechenden Inspektion, Reinigung, Wartung, Analyse und zertifizierter Labordienstleistungen. Die Gruppe verfügt über ein umfassendes technologisches Know-how. Kunden sind Anlagenbetreiber und Hausverwaltungen im privaten, öffentlichen, Gesundheits- und Hospitality-Sektor.

Weitere Informationen unter https://www.kebos.com/

Über CONSTELLATION CAPITAL

CONSTELLATION ist eine im Jahr 1992 gegründete Schweizer Investorengruppe mit Sitz in Freienbach am Zürichsee. CONSTELLATION fokussiert sich auf Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, Deutschland und Österreich, die in den Bereichen Dienstleistungen, Bildung & Lifestyle, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen tätig sind. Mittels eines umfassenden Kreises von namhaften und erfahrenen Industriepartnern (Eigentümer, CEOs und CFOs) verfolgt CONSTELLATION einen aktiven mehrwertschaffenden Investmentansatz auf Augenhöhe mit Unternehmern.

Weitere Informationen unter https://www.www.constellation.ch/

Über Proventis Partners

Proventis Partners ist eine partnergeführte M&A-Beratung, zu deren Kunden mehrheitlich mittelständische Familienunternehmen, Konzerntöchter sowie Private Equity-Fonds gehören. Mit über 30 M&A-Beratern gehört Proventis Partners zu den größten unabhängigen M&A-Beratungen im deutschsprachigen Raum und blickt auf mehr als 20 Jahre M&A-Erfahrung sowie über 400 abgeschlossene Transaktionen zurück. Die M&A-Berater mit Standorten in Düsseldorf, Hamburg, München und Zürich sind in den Sektoren Industrials, Chemicals, Business Services, Consumer & Retail, sowie IT & Medien aktiv. Die exklusive Mitgliedschaft bei Mergers Alliance – einer internationalen Partnerschaft führender M&A-Spezialisten – ermöglicht Proventis Partners Kunden in 30 Ländern in den wichtigsten Märkten weltweit zu begleiten. Die Mitglieder der Mergers Alliance mit ihren über 250 M&A-Professionals bieten Proventis Partners und damit seinen Kunden einen einzigartigen Zugang zu lokalen Märkten in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Asien und Afrika.

