Sativa Wellness Group beauftragt Arden Partners als neuen Berater

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 30. November 2021 Sativa Wellness Group Inc. (CSE: SWEL) (Sativa Wellness oder das Unternehmen) hat heute bekannt gegeben, dass Sativa Wellness Group Inc., das zuvor unter dem Namen Stillcanna Inc. (das Unternehmen) firmierte, die Firma Arden Partners Plc. (Arden) zum AQSE Corporate Adviser und Broker bestellt hat.

Executive Chairman Geremy Thomas erklärt: Die Beauftragung von Arden wird dazu beitragen, dass Sativa seine umfangreichen Pläne im Gesundheits- und Wellnessmarkt verwirklichen kann. In früheren Mitteilungen haben wir betont, dass unser Aktienkurs unserer Meinung nach den Wert und die Performance des Unternehmens nicht entsprechend widerspiegelt. Wir glauben, dass Arden uns dabei helfen wird, die Marke Goodbody und ihren Wert effektiv zu positionieren.

Die Directors des Unternehmens übernehmen die Verantwortung für den Inhalt dieser Mitteilung.

Die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktregulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Markt Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen können. Solche zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht repräsentativ für historische Fakten oder Informationen oder den aktuellen Zustand, sondern stellen nur die Überzeugungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Pläne oder Ziele dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle von Sativa liegen. Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder antizipiert nicht oder glaubt, der Plan ist oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen gekennzeichnet sein oder können Aussagen darüber enthalten, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, fortgesetzt werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden.

Obwohl Sativa davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen verwendet wurden, und die darin enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht auf solche Informationen und Aussagen verlassen, und es kann keine Zusicherung oder Garantie dafür gegeben werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Informationen und Aussagen erwartet werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und Sativa verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die hierin enthalten sind oder auf die verwiesen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

