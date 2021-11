Sativa Wellness Group gibt erneut Gewinne im Zwischenabschluss für das 3. Quartal 2021 bekannt

Vancouver, BC / 9. November 2021 / Sativa Wellness Group Inc. (CSE:SWEL) (OTC PINK:SCNNF) (Sativa Wellness oder das Unternehmen) gab heute einen zweiten Quartalsgewinn im 3. Quartal 2021 bekannt. Das Unternehmen hat den Zwischenabschluss und den Lagebericht (Management Discussion and Analysis) für das 3. Quartal per September 2021 eingereicht, die ein anhaltend starkes Wachstum belegen. Sofern nicht anders angegeben, werden alle Beträge in Britischen Pfund (GBP) angegeben.

Das Unternehmen übertrifft weiterhin alle Vorgaben, die zur Erfüllung seines Ziels der Diversifizierung im Gesundheits- und Wellness-Sektor festgelegt wurden, indem es Wellness-Tests über das Netzwerk von Goodbody-Kliniken anbietet. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung betreibt das Unternehmen über 80 Kliniken, und das Unternehmen führt eine Reihe zusätzlicher Tests ein, um seine COVID-Tests zu ergänzen.

Ohne Berücksichtigung des Wechselkurses zeigte der Gewinn ein stärkeres operatives Ergebnis und übertraf das 2. Quartal sowie alle vorherigen Quartale deutlich.

Höhepunkte des 3. Quartals 2021 im Vergleich zu 3. Quartal 2020 und 2. Quartal 2021:

– Umsatz im 3. Quartal 2021 um 977 % höher als im Vergleichsquartal 2020. CAD8,60 Mio. (GBP5,02 Mio.) Umsatz, CAD7,80 Mio. (GBP4,55 Mio.) mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, womit es das höchste Umsatzquartal seit der Gründung und das dritte Quartal in Folge ist, in dem der Umsatz der vorherigen Quartale übertroffen wird. Dies entspricht einem Anstieg von CAD2,64 Mio. (GBP1,54 Mio.) oder 44 % gegenüber dem 2. Quartal.

– Umsatz im bisherigen Jahresverlauf 2021 im Vergleich zum Vergleichszeitraum im Jahr 2020 um 724 % höher. Umsatz von CAD16,94 Mio. (GBP9,88 Mio.), CAD14,88 Mio. (GBP8,68 Mio.) mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

– Bruttogewinn im 3. Quartal 2021 990 % höher als im Vergleichsquartal 2020. CAD4,59 Mio. (GBP2,68 Mio.), das sind CAD4,17 Mio. (GBP2,43 Mio.) mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Bruttogewinnmarge lag mit 53 % auf Vorjahresniveau.

– Nettogewinn von CAD14.000 (GBP8.000) im Vergleich zu einem Verlust von CAD1,19 Mio. (GBP696.000) im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

– EBITDA im 3. Quartal 2021 von GBP268.000 verglichen mit einem negativen EBITDA in Höhe von CAD1,02 Mio. (GBP595.000) im gleichen Zeitraum des Vorjahres und einem EBITDA in Höhe von CAD141.000 (GBP82.000) im 2. Quartal.

– Deutsche Vertriebsvereinbarung für CBD-Produkte mit Partner Lexamed GMBH unterzeichnet

– Markteinführung seines Best Price, Best Quality-CBD-Öls mit Garantie.

– Einführung des Website-Mitgliedersystems und der neuen Produktpalette mit größeren 30-ml-Flaschen.

Nach dem dritten Quartal 2021:

– Einführung des britischen Online-Telemedizin-Dienstes des Unternehmens.

– Anzahl der an einem Tag gebuchten Tests überschreitet 850 Tests und GBP100.000

– Mehr als 80 Kliniken

Geremy Thomas, Executive Chairman, sagt: Ich freue mich sehr über das deutliche Wachstum des Unternehmens, das sich bis zum 3. Quartal beschleunigt hat. Wir übertreffen die Erwartungen und die Anfang des Jahres eingeführte Strategie bestätigt weiterhin unsere Zielsetzung, Verbrauchern und Partnern ein vielfältiges Gesundheits- und Wellnessunternehmen zu bieten. Während wir bei der Verwaltung unserer CBD-Investitionen vorsichtig bleiben und uns auf Best Price, Best Quality konzentrieren, arbeiten wir mit unseren Apothekenpartnern bei der Schaffung lokaler Diagnostikzentren in den Gemeinden weiter, im Einklang mit dem veröffentlichten langfristigen NHS-Plan.

Den Abschluss und den Lagebericht für 2020, den Zwischenabschluss und den Lagebericht für das 3. Quartal 2021 sowie weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com.

Die Directors des Unternehmens übernehmen die Verantwortung für den Inhalt dieser Mitteilung.

Für das Board of Directors,

Marc Howells

Chief Executive Officer

Sativa Wellness Group Inc.

+44 (0) 20 7971 1255

enquiries@sativawellnessgroup.com

www.sativawellnessgroup.com

Anne Tew

Chief Financial Officer

Sativa Wellness Group Inc.

+44 (0) 20 7971 1255

enquiries@sativawellnessgroup.com

www.sativawellnessgroup.com

Die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktregulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Markt Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen können. Solche zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht repräsentativ für historische Fakten oder Informationen oder den aktuellen Zustand, sondern stellen nur die Überzeugungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Pläne oder Ziele dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle von Sativa liegen. Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder antizipiert nicht oder glaubt, der Plan ist oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen gekennzeichnet sein oder können Aussagen darüber enthalten, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, fortgesetzt werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Informationen zu den Geschäftsberichten und den Plänen zum Aufbau auf der Finanzstrategie.

Obwohl Sativa davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen verwendet wurden, und die darin enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht auf solche Informationen und Aussagen verlassen, und es kann keine Zusicherung oder Garantie dafür gegeben werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Informationen und Aussagen erwartet werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und Sativa verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die hierin enthalten sind oder auf die verwiesen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

