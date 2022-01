Dem Deutschen Schlager eng verbunden: Reuthers und das Schlager Musikanten Magazin

Bei Reuthers und dem Schlager Musikanten Magazin steht der Deutsche Schlager klar im Mittelpunkt – ergänzt durch neue Radio- und TV Sendeformate für Schlagerfans…

Als REUTHER-ENTERTAINMENTS (Reuthers) im Jahre 1987 – vor 35 Jahren – gegründet wurde, drehte sich in der damaligen Künstleragentur bereits alles um den Deutschen Schlager.

Namhafte Deutsche Schlager Sängerinnen und Sänger wurden für verschiedenste Veranstaltungen eingesetzt. Auftritte und Tourneen in Tanzlokalen sowie Discotheken u. a. mit Andy Borg, Kristina Bach, Claudia Jung, Chris Wolff, Bernhard Brink waren in den ersten Jahren der Schwerpunkt der Künstleragentur, die sich innerhalb kürzester Zeit dank innovativer Ideen und perfekter Umsetzung fest in der Deutschen Schlager Szene etablieren konnte – mehrere organisierte Branchentreffs unterstrichen die Beliebtheit der Agentur.

Deutsche Schlager Events in Ost und West

Auch wenn es zu jener Zeit noch eine inner-deutsche Grenze gab, so waren Westdeutsche Schlager Künstler für das dankbare Publikum in der früheren Deutschen Demokratischen Republik immer und aufs wärmste Herzlich Willkommen. Und so sorgte REUTHER-ENTERTAINMENTS in Zusammenarbeit mit der „Künstleragentur der Deutschen Demokratischen Republik“ auch in diesem Teil Deutschlands für mehrere Veranstaltungen, insbesondere für das damals betreute Duo California („Wenn die Sehnsucht Deinen Namen nennt“), das dort zusammen mit weiteren Stars wie Gaby Baginsky und Erik Silvester auftrat.

Neben Schlager-Veranstaltungen kamen im Laufe der Zeit mehr und mehr Firmenveranstaltungen für namhafte Großunternehmen hinzu und REUTHER-ENTERTAINMENTS avancierte in den 90er Jahren mit Entertainern wie Jörg Knör zu einer, wenn nicht der erfolgreichsten Deutschen Veranstaltungsagentur im Bereich „Business Entertainment“ unter dem heute noch verwendeten Motto „Entertainment mit Konzept“.

Eine der regelmäßigen Kunden-Events „REUTHER-ENTERTAINMENTS-Impulse“ mit Vergabe der „Entertainment-Preise“ in verschiedenen Kategorien moderierte in den 90er Jahren übrigens Uwe Hübner, auch durch seine Moderation der ZDF-Hitparade bestens vertraut mit dem Deutschen Schlager.

Für die Planung und Durchführung des Augsburger Presseballes waren langjährige Erfahrungen in der Organisation von Veranstaltungen und die vielfältigen Kontakte in der Deutschen Schlager- und Künstlerszene natürlich sehr hilfreich, und so bat man REUTHER-ENTERTAINMENTS sich um das Künstlerprogramm des größten Balles in Süddeutschland zu kümmern. Ob Roland Kaiser, Howard Carpendale, Vicky Leandros, Albano & Romina Power, Rainhard Fendrich, Hazy Osterwald, Pepe Lienhard oder, unter vielen weiteren namhaften Künstlern, der internationale Weltstar Ute Lemper – sie alle unterhielten in acht Jahren unter der Leitung von REUTHER-ENTERTAINMENTS das verwöhnte und illustre Presseball-Publikum.

Traumreisen und Deutscher Schlager

Ende der 90er Jahre kamen nach den ersten erfolgreich organisierten Incentive-Reisen auch eigene Traumreisen hinzu und so wurde u. a. die Division Reuthers Motorcycle Tours Marktführer für weltweite Traumreisen auf Harley-Davidson Motorrädern und sogar geschätzter Partner der legendären Kult-Motorradmarke für deren Offizielles Guided Tours Programm.

Mit der Marke Reuthers sowie eigenen Unternehmen in den USA und Neuseeland erfolgte von da an eine globale Ausrichtung aller Aktivitäten der Reuthers World Of Enjoyment / Reuthers Welt der Freude.

Während dieser Zeit blieb REUTHER-ENTERTAINMENTS dem Deutschen Schlager stets eng verbunden u. a. mit der Gründung des Musiklabels Reuthers Records, des Musikverlages Reuthers Music Publishing sowie mit dem Künstlermanagement Reuthers Artist Management für eine Rund-Um-Betreuung von Schlagerstars und Sternchen.

Digitale Sendeformate im Radio und TV

Um den aktuellen Schlagerstars noch mehr Gehör zu verschaffen, wurde Anfang 2020 Radio Schlager Musikanten und ein Jahr später das Schlager Musikanten TV ins Leben gerufen und erfreut sich seither einer stetig wachsenden Hörer- und Zuschauerzahl von Schlagerfans – schließlich möchte das Publikum mehr sehen und hören als das übliche Mainstream-Einerlei…

Das Schlager Musikanten Magazin als fairer Partner der Schlagerszene

Da mehrere Online Schlager Magazine, in den gerade für Künstler besonders schwierigen „Pandemie-Zeiten“, auf 3- und 4-stellige Summen für die Veröffentlichung lediglich einer Pressemitteilung bestanden, wurde von REUTHER-ENTERTAINMENTS kurzerhand das Schlager Musikanten Magazin gegründet. „Wir finden es extrem unfair, wenn Künstler auf diese Art und Weise regelrecht blockiert und den Schlagerfans Neuigkeiten vorsätzlich vorenthalten werden“, so das Redaktionsteam des neuen Magazins.

Das Schlager Musikanten Magazin liefert mittlerweile täglich aktuelle Neuigkeiten aus der Welt des Deutschen Schlagers. Hier werden Single- und Album-Berichte, Stories und Pressemitteilungen ganz einfach veröffentlicht. Der besondere Service: Künstler bzw. Promoter können ihre „Top News“ sogar selbst im Magazin einstellen und das natürlich kostenlos.

Das Schlager Musikanten Magazin hat gerade erst begonnen und wird in den kommenden Monaten und Jahren kontinuierlich zum führenden Medium für den Deutschen Schlager ausgebaut, so das langfristige Ziel des hochmotivierten Redaktionsteams als Teil des Schlager Musikanten Portal.

Weitere Informationen auf schlagermusikanten.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

REUTHER-ENTERTAINMENTS GmbH + Co. KG

Herr Hermann Reuther

Buchenweg 13

96450 Coburg

Deutschland

fon ..: +49 9561 7059370

fax ..: +49 9561 97626109

web ..: https://reuthers.com

email : info@reuthers.com

REUTHER-ENTERTAINMENTS® mit der Marke Reuthers® ist eine weltweit tätige Dienstleistungsgruppe im Bereich Events, Musik, Unterhaltung, Reisen und Freizeit mit Unternehmen in Deutschland, den USA, Neuseeland sowie weltweiten Repräsentanten. Seit der Gründung im Jahr 1987 kümmert sich ein Team von Spezialisten mit viel Liebe zum Detail um die Träume und Wünsche der Kunden: das Firmen-Incentive, Clown Dodo bei der Kinderparty, der Weltstar beim Presseball, die Modelleinführung im Autohaus, Seminare und Trainings, das kulinarische Fest, die Traumreise im Paradies Neuseeland, eine Harley-Davidson® Motorradreise auf der legendären Route 66 und weltweite Foto- und Erlebnisreisen. Zur Vervollständigung der „Reuthers® Welt der Freude“ sorgen außerdem ein Musikverlag und Musiklabel, das Künstlermanagement für Stars und Sternchen sowie ein Radiosender und TV-Kanal…

Pressekontakt:

REUTHER-ENTERTAINMENTS GmbH + Co. KG

Herr Alexander Roth

Buchenweg 13

96450 Coburg

fon ..: +49 9561 7059370

web ..: https://reuthers.com

email : press@reuthers.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuerscheinung Friedrich Weinreb, Leben in Liebe – Joseph als Fundament in uns