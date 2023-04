bbw Hochschule: Semesterstart auf neuem Campus

Domizil nun im Wissenschafts- und Technologiepark Berlin-Adlershof

Eine anstrengende Zeit, in der sich alles um den erfolgreichen Umzug von Berlin-Charlottenburg nach Berlin-Adlershof gedreht hat, liegt nun hinter dem Team der bbw Hochschule. Von ihrer Gründung an vor 16 Jahren war die Bildungseinrichtung in der Leibnizstraße 11-13 ansässig.

Doch seit vierzehn Tagen sind die nagelneuen, lichtdurchfluteten und atmosphärisch ruhigen Räumlichkeiten in dem hochmodern ausgestatteten OFFICE LAB CAMPUS in der Wagner-Régeny-Straße 21 auf dem Gelände des Wissenschafts- und Technologieparks in Berlin-Adlershof das neue Zuhause der bbw Hochschule.

Obwohl der Lehrbetrieb für das Sommersemester 2023 bereits läuft, werden in den kommenden

Wochen noch einige Restarbeiten zu erledigen sein, aber für die Kanzlerin, Ursula Schwill, ist ein

Aspekt am allerwichtigsten:

„Wir fühlen uns sehr wohl in diesem inspirierenden Umfeld des Wissenschafts- und Technologieparks und wissen die optimalen Bedingungen für eine ideale Arbeits-, Lehr- und Lernumgebung sehr zu schätzen.“

Auch der Rektor der bbw Hochschule, Prof. Dr.-Ing. Gebhard Hafer, freut sich über den gelungenen Neustart: „Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir genau hierhergehören und dieser Berliner Spitzenstandort für Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung mit seiner jungen, dynamischen und innovativen Ausstrahlung unseren Campusalltag sehr bereichern wird. Wir sind frohen Mutes in das Sommersemester 2023 gestartet in einem veränderten Umfeld mit wichtigem Potenzial für die Zukunft und die Weiterentwicklung unserer Hochschule.“

Ursula Schwill nahm die Studierenden des Masterstudiengangs Real Estate Project Management und ihren Studiengangsleiter, Professor Dr. Dietmar Lucht, am 13. April 2023 persönlich zur ersten Vorlesung auf dem neuen Campus in Empfang.

„Von den Studierenden und meinen Kolleginnen und Kollegen gab es bisher überwiegend positive Rückmeldungen“, erzählt die Kanzlerin.

Im Umfeld von Deutschlands größtem Wissenschafts- und Technologiepark, der sich über ein Areal von 4,6 Quadratkilometern erstreckt, finden sich die besten Möglichkeiten für Forschung, Lehre, wissenschaftlichen Austausch und künftige Partnerschaften.

Neben 1 187 Unternehmen und Einrichtungen aus dem Wissenschaftsbereich mit 24 500 Beschäftigten lernen hier 6 650 Studierende verschiedener Universitäten sowie rund 1 000 Auszubildende.

Mit etwa 1 200 Studierenden zählt die bbw Hochschule, die von der bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH getragen wird, zu den größten privaten, staatlich anerkannten Hochschulen in Berlin und Brandenburg mit einem besonders wirtschaftsnahen Studienprogramm.

Angeboten werden hier überwiegend wirtschaftswissenschaftliche, wirtschaftsingenieurwissenschaftliche sowie ingenieurwissenschaftliche Bachelor- und Master-Studiengänge in Deutsch und Englisch, die in Vollzeit, berufsbegleitend und dual absolviert werden können.

„Ein Meilenstein ist schon geschafft. Es war zeitweise abenteuerlich und wird für die gesamte Belegschaft, für unsere Lehrenden und Studierenden, auch noch eine Weile herausfordernd bleiben, bis alles, insbesondere die Technik, reibungslos läuft. Aber ich bin davon überzeugt, dass unsere Mühe belohnt wird und die bbw Hochschule gerade in eine neue Ära eintritt“, so Ursula Schwill.

Mehr erfahren:

www.bbw-hochschule.de

