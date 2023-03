Wenn Du mich noch liebst – der flotte Schmusesong von Kultstar Uwe Jensen

Der Vorbote zum kommenden Album

Uwe Jensen ist schon 5 Jahrzehnte im Showgeschäft. In der DDR war er ein Star und gehörte zu den beliebtesten Schlagersängern. Er veröffentlichte sehr viele Lieder und Alben. Er feierte deshalb in den letzten Monaten sein 50. Bühnenjubiläum.

Mit „Wenn Du mich noch liebst“ kommt nun eine neue Single auf den Markt. Das Lied handelt von einem Mann, der einer verflossenen Liebe etwas nachtrauert. Es ist eine Vorauskopplung aus seinem Ende April erscheinenden Albums „Einfach Du“ Mit 14 Titeln.

Das Lied gibt es auch in einer wunderbaren Instrumental-Version.

Einige Lieder hatte Uwe Jensen bereits bei seinen Live-Auftritten seinen Fans und Publikum erfolgreich präsentieren können. Alle Songs fanden tollen Anklang. Freuen Sie sich nun auf den neuen Schlager und das kommende Album „Einfach Du“!

Uwe Jensen ist eben ein super Live-Performer.

Uwe Jensen – Wenn du mich noch liebst (Remix Version) 03:27 Minuten

ISRC-Code: DEZ522100400

Label und Labelcode: Hitmix, LC20178

Musik: Roland Häring; Text: Tom Haydn

Verlag: Muro Musikverlag, Coco Melody

Veröffentlichung: 24.03.2023 Music, LC 20178

© 2023: DTVmusic Promotion IX Music

Mit freundlicher Genehmigung von HITMIX.de Music

Mehr Infos zu Uwe Jensen gibt es bei ihn auf www.uwe-jensen.net und in den sozialen Medien

Quelle: DTVmusic Promotion

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben etwas über 1.100 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Der Radiosender ist im Großraum Hamburg auch via DABplus zu hören.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ob Borreliose, Vireninfektionen aller Art, Lyme-Bakterien oder auch Krebs – neue Therapie kann helfen!