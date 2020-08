Gewerbeleasing in Flensburg bei der Sand Jensen GmbH

Die Sand Jensen GmbH bietet Gewerbetreibenden Leasingangebote für Neuwagen und junge Gebrauchte verschiedener Marken. Die Angebote werden mit flexiblen Konditionen für jedes Unternehmen individuell an

Sie möchten einen Neuwagen oder jungen Gebrauchtwagen bei Flensburg leasen? Seit über 20 Jahren steht die Sand Jensen GmbH in der Region Flensburg privaten und gewerblichen Kunden in allen Fragen rund um das Automobil zur Seite. Als zuverlässiger und lokaler Partner bietet das Autohaus Beratung und Vermittlung bei Autokauf, Leasing und Kfz-Service.

Flexible Konditionen für individuelle Verträge

Gewerbetreibende finden bei der Sand Jensen GmbH Neuwagen, Tageszulassungen und junge Gebrauchte, sogenannte Youngwagen mit max. 20.000 km Laufleistung oder einem Alter von maximal zwölf Monaten, zum Gewerbeleasing. Die Kunden können aus aktuellen Fahrzeugmodellen der Marken Mercedes-Benz, BMW, Peugeot, Skoda, Renault und Opel wählen.

Das ortsansässige Unternehmen legt Wert auf die Flexibilität, durch welche die Angebote an die individuellen Bedürfnisse der Kunden angepasst werden können. Neben der freien Wahl eines Gewerbeleasings mit oder ohne Anzahlung für Laufzeiten zwischen 24 und 60 Monaten entfällt bei Sand Jensen GmbH die Rückkaufverpflichtung. Zur einfachen Abwicklung kann der Leasingnehmer das Fahrzeug am Ende der Laufzeit unter anderem über eine Spedition an das Autohaus zurückgeben.

Die Variante des Kilometer-Leasing (KM-Leasing) bietet die Möglichkeit der flexiblen Anpassung des Leasingvertrages.

Für Leasingnehmer, die bereits vor dem Abschluss des Leasingvertrags wissen, dass sie viel oder wenig Kilometer fahren werden, wird hierbei die zu erwartende Kilometeranzahl bei der Berechnung des Leasingpreises berücksichtigt. Die tatsächlich gefahrenen Kilometer werden am Ende der Laufzeit ermittelt und Mehr- oder Minder-Kilometer zusätzlich abgerechnet beziehungsweise gutgeschrieben.

Der Partner für Gewerbeleasing in der Region

Die Sand Jensen GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Sand Jensen Automobiler A/S, Silkeborg, Dänemark, und seit 1998 in Deutschland ansässig. Die aktuelle Adresse lautet: Zur Bleibe 43, 24941 Flensburg. Das Autohaus beschäftigt in Flensburg über 30 Mitarbeiter und bietet eine große Auswahl an Automobilen sowie Kfz-Service in einer modernen Mehr-Marken-Werkstatt und Aufbereitungsanlage. Unverbindliche Beratungsgespräche können während der Öffnungszeiten des Autohauses – montags bis freitags 9 bis 18 Uhr und samstags 9 bis 14 Uhr – direkt vor Ort, telefonisch unter 0461 / 904 10 03 oder per E-Mail an info@sandjensen.de vereinbart werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sand Jensen GmbH

Frau Celina Richert

Zur Bleiche 43

24941 Flensburg

Deutschland

fon ..: (0) 461 904 10 03

web ..: https://www.sandjensen.de/

email : info@sandjensen.de

