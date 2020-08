Individuelle Vertriebsoptimierung: Effektiv und menschlich

Sie wollen: Mehr Umsatz? Bessere Vertriebsleistungen? ICH helfe Ihnen-garantiert!

Die Firma: Bereits 2009 gründete Gerold Kiefer die GEKI-Consult und arbeitete nebenberuflich als Berater im Vertrieb. Ab 2010 wechselte er in die hauptberufliche Selbständigkeit und gründete die VeMaRegio.

Bedingt durch Wachstum und erhöhte Haftungsrisiken in größeren Projekten, musste eine andere Gesellschaftsform gefunden werden. Deshalb wurde die VeMaRegio im Juni 2013 in die VeMaRegio UG umgewandelt.

Als kleines Beratungsunternehmen, berät Sie heute überwiegend KMU in den Bereichen Vertriebsoptimierung & Personaloptimierung.

Die Mitarbeiter sind fast alle akademisch ausgebildet und verfügen über mindestens 5 Jahre Berufserfahrung. Darüber hinaus existiert ein umfassendes Spezialisten-Netzwerk, sodass auch Themen außerhalb der Kernkompetenz abgedeckt werden können. Die Person: Gerold Kiefer verfügt mittlerweile über fast 30 Jahre Berufserfahrung. Die meiste Zeit davon war er im Vertrieb tätig. Hier kann auf er circa 25 Jahre Erfahrung zurückblicken und sich getrost als Experte bezeichnen.Vita:

Aufgewachsen in Freiburg/Breisgau und Wiesbaden.

Nach dem Abitur ROA bei der Bundeswehr.

Danach Studium der Betriebswirtschaftslehre an der FH Mainz II, (heute Hochschule Mainz) mit Abschluss Diplom-Betriebswirt (FH). Zusätzliche Ausbildung zum Organisationsprogrammierer. 2006 Abschluss als MBA

. Einige Jahre als Angestellter und freiberuflicher Programmierer tätig (MVS, OS/390, COBOL, DB2, Mapper, C++, C#).

Seit 1992 im Vertrieb tätig. Circa, 2 Jahre Vertrieb von Hardware. Danach circa 8 Jahre Vertrieb von Software u.a. HR-Software, Security Software und SW für Rechenzentren. Es folgten Tätigkeiten im Umfeld Personalvermittlung (ICT) und Softwareentwicklung. Die Spanne der Positionen reicht vom Vertriebsbeauftragten bis hin zum Mitglied der Geschäftsleitung mittelständischer Consulting Unternehmen und zum geschäftsführenden Gesellschafter einer kleineren (bis zu 25 Mitarbeiter) Consultingfirma. In den letzten Jahren kamen verstärkt Aufträge als Interimsmanager aus dem Bereich Projektmanagement dazu. Projekte im HR-Umfeld und in der SW-Entwicklung wurden erfolgreich durchgeführt.

Herr Kiefer zeichnet sich durch einen sehr kundenzentrierten Ansatz aus und arbeitet seit einiger Zeit erfolgreich mit seiner 4P Methode ©.

Er ist als BAfa Berater, beim RKW Hessen und als Berater der Offensive Mittelstand zertifiziert und zugelassen und arbeitet erfolgreich mit deren Methoden. Privat mag er Familie, Tiere, Gartenarbeit, Sport, gute Bücher, gute Essen & Trinken.Die 4P Methode: Pragmatisch

Professionell

Persönlich

Preiswürdig.B2B Vertrieb für ICT Firmen

Aktive Vertriebsunterstützung, Business Development, Management, Strategien, Coaching, Feldbegleitung, Handbücher.

Optimiertes Personalwesen für ICT Firmen

Recruiting, Interviews, Personalauswahl, Onboarding, Managed Services

,Training / Weiterbildung

Training von Hard- und Softskills, individuell und professsionell durch erfahrenes Trainerteam.

Unternehmensoptimierung

Unternehmensoptimierung

: Verbesserung Ihrer Prozesse, Einführung moderner Methoden und Tools, Scrum, Digitalisierung, IoT. Lösungen: Fundierte Vertriebsanalyse, Untersuchung Ihrer Prozesse und Strukturen, Optimierung Ihrer Vertriebskanäle, optimierter Mitarbeitereinsatz. Eregbnis: immer ausreichend Leads genau definierte Zielgruppe(n), Top aufgestellter Vertrieb, Klare Strukturen und Vorgaben für erfolgreiches (Weiter-) arbeiten

Vertriebsoptimierung – Wir bringen Ihren Vertrieb an die Spitze! Grundsätzlich ist ein Vertrieb nur dann langfristig erfolgreich, wenn er auf einem stimmigen Konzept mit ausgewogenem Kosten-Nutzen-Verhältnis beruht und eine überzeugende Strategie verfolgt, die das vorhandene Potenzial möglichst optimal ausnutzt. Aber ein ausgearbeitetes Konzept ist keine Garantie dafür, dass die Vertriebsziele erreicht werden, sondern stellt lediglich die Basis für die Planung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen dar und muss regelmäßig auf seine Effizienz und Effektivität überprüft werden. Kleinere Anpassungen und Änderungen sind dabei kontinuierlich notwendig, um die Vertriebsprozesse möglichst optimal zu gestalten. Vertriebsanalyse – Die Basis für jede Vertriebsoptimierung! Umfangreichere Maßnahmen zur Vertriebsoptimierung sind allerdings dann erforderlich, wenn die Zahlen im Zusammenhang mit der Kundengewinnung oder die Vertriebsmargen deutlich unter den angestrebten Vertriebszielen liegen. Als Hilfsmittel, das die Vertriebsarbeit analysiert und bewertet, kommt dabei die Vertriebsanalyse zum Einsatz. Im Rahmen einer Vertriebsanalyse werden systematisch alle die Bereiche überprüft, die den Vertriebserfolg beeinflussen. Lead Generierung: Leadgenerierung (Interessentengewinnung) ist ein Begriff aus dem Marketing. Ein Lead ist ein qualifizierter Interessent, der sich zum einen für ein Unternehmen oder ein Produkt interessiert und der zum anderen dem Werbungtreibenden aus eigenem Antrieb seine Adresse und ähnliche Kontaktdaten (Lead = Datensatz) für einen weiteren Dialogaufbau überlässt und daher mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Kunden wird. Leads in hoher Qualität zu generieren ist eine fundamentale Aufgabe zur Neukundengewinnung. Um eigene Interessenten-Datenbanken in signifikanter Größe aufzubauen, nutzen immer mehr Unternehmen den Weg der Leadgenerierung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vemaregio

Herr Gerold Kiefer

Spielbergstrasse 21

55271 Stadecken-Elsheim

Deutschland

fon ..: 00491712107659

web ..: https://vemaregio.de

email : info@vemaregio.de

