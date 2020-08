ECOzell – Hintergründe und Fakten

DAS neue WissensPortal für alle

Mit dem Slogan: MEHR WISSEN – BESSER LEBEN startet die Agentur ECOzell im September 2020 ein neues ehrgeiziges Projekt zur intensiven Aufklärung und Information breiter Bevölkerungsschichten. Es liest sich zunächst wie eine gewöhnliche Internetseite ist aber randvoll mit teils verheimlichten oder unbekannten Informationen über die Bereiche Gesundheit – Umwelt – Finanzen und Freizeit. ECOzell deckt Hintergründe auf, entlarvt Falschaussagen, recherchiert, klärt Missstände und bedient sich dazu findiger Insiderautoren.Da ist für „Jedermann“ und „Jedefrau“ etwas dabei – was man mal gehört aber nie wirklich erfasst hat, so werden z.B. im Bereich Gesundheit viele Medizinskandale aufgedeckt, recherchiert und dokumentiert. Mutige Autoren schreiben über Missstände im Gesundheitswesen und oft werden dabei Ungeheuerlichkeiten festgestellt, die aber der Allgemeinheit vorenthalten und weder von der Politik noch von den verantwortlichen Pharmakonzernen publik gemacht werden. Dabei geht es immer um Milliardengeschäfte die mit gezielter Fehlinformation den Konzernen erhalten bleiben sollen. ECOzell zeigt auf, dass Krankheiten wie Arthrose, Schlaganfall, bakterielle und virale Erkrankungen, Diabetes, Sodbrennen, Bluthochdruck und viele andere auch mit Hilfe der Natur teils wesentlich effektiver behandelt werden können. Nur mit dem WISSEN um diese Dinge kann man auch besser LEBEN.In weiteren Wissensbereichen wie Umwelt und Finanzen sieht es ähnlich aus. Auch hier wird an vielen Stellen nicht die ganze Wahrheit preisgegeben. ECOzell geht auch hier den unbequemen Weg und recherchiert mit Hilfe von kompetenten Fachleuten, deckt verheimlichtes Wissen auf und berichtet über Entwicklungen die den meisten von uns unbekannt sind (und auch möglichst bleiben sollen). Das WissensPortal gibt konkrete Hinweise auf eine strukturierte Vermögensstrategie, wie der Stand der Umwelttechnik ist und bietet dazu umfangreiche Ebook-Ratgeber in leicht verständlicher Form an.Auch der beliebte Freizeitbereich wird vom WissensPortal unter die Lupe genommen, es lassen sich Hobbys und Freizeitaktivitäten für wirklich alle finden, sie werden beschrieben, analysiert und auf Verfügbarkeit geprüft. Jeder der Autoren ist auf seinem Gebiet ein Spezialist und gibt wertvolle Hinweise für Handhabung und Machbarkeit. Ob es darum geht meisterhafte Fotos zu schießen, die nur mit Hilfe von Profitipps entstehen können oder der Meisterzeichner enthüllt Tipps und Tricks die zu erstaunlich schnellen und vorzeigbaren Ergebnissen führen, ECOzell sorgt für Einblick und Durchblick bis ins kleinste Detail. So werden z.B. lange geheim gehaltene Zaubertricks verraten oder ein Meisterbäcker zeigt per Video wie schmackhaftes Brot ohne Chemie gebacken werden kann. In einem geheimen Dossier wird sogar verraten wie man seinen Urlaub nahezu zum Nulltarif verbringen kann – alles getestet und vorgelebt, die Lösungen sind legal und für jeden nachvollziehbar. Da lohnt es sich mal rein zu schauen und sich animieren zu lassen.

