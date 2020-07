Zahlen, Daten, Fakten: Die Berufsunfähigkeitsversicherung auf einen Blick

Berufsunfähigkeit kann jeden treffen. Etwa jeder Vierte wird vor dem Renteneintritt mindestens einmal berufsunfähig. Die LV 1871 hat alle Zahlen, Daten und Fakten dazu zusammengestellt.

Die meisten Berufsunfähigen im Bestand der LV 1871 können ihren Job heute aufgrund psychischer Erkrankungen (40%) nicht mehr ausüben. Durch die gestiegenen Belastungen unserer Zeit haben sich diese in den letzten 20 Jahren fast verdoppelt. In gleichem Maße führen Erkrankungen des Skelett- und Bewegungsapparates (18%) immer seltener zu einer Berufsunfähigkeit. Das zeigen die Zahlen der LV 1871 in der Langfristbetrachtung.

Individuelle Beratung durch unabhängige Vermittler

„So wie sich die Ursachen für Berufsunfähigkeit über die Jahre hinweg verändert haben, muss sich eine gute Versicherung umgekehrt immer wieder an die neuen Lebensumstände der Kunden anpassen. Deshalb setzen wir bei der LV 1871 bei unseren Berufsunfähigkeitsversicherungen sowohl auf Flexibilität als auch auf Leistungsstärke. Um aus den verschiedenen Angeboten die richtige Auswahl zu treffen, raten wir zu einer individuellen Beratung“, sagt Iris Bauer, Leiterin Produktmanagement und -entwicklung bei der LV 1871.

Der Beratungsbedarf ist groß, denn viele Menschen unterschätzen das Risiko, selbst einmal berufsunfähig zu werden: Nur rund die Hälfte der Frauen hat eine BU-Versicherung, bei den Männern sind es knapp zwei Drittel (61%), wie eine YouGov-Umfrage im Auftrag der LV 1871 belegt. Der Rest verlässt sich bei Berufsunfähigkeit auf die niedrige gesetzliche Erwerbsminderungsrente, die meist nicht ausreicht, den eigenen Lebensstandard halten zu können.

Beim Abschluss auf flexible Tarifgestaltung achten

Wer sich umfassend absichern möchte, sollte beim Abschluss einer BU-Versicherung vor allem auf eine flexible Tarifgestaltung achten. Bei finanziellen Engpässen wie beispielsweise durch Kurzarbeit in der Corona-Krise sollte der Versicherer Optionen zur Überbrückung anbieten. Genauso ist es wichtig, den BU-Vertrag zum Beispiel nachversichern zu können, um die versicherte Berufsunfähigkeitsrente an einen gestiegenen Bedarf anpassen zu können.

Alle wichtigen Informationen zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung haben wir für Sie in einer Infografik zusammengestellt. Bei weiteren Fragen stehen Ihnen die Experten der LV 1871 gerne zur Verfügung. Bild- und Textmaterial können Sie unter Nennung der Quellenangabe zur redaktionellen Nutzung frei verwenden.

