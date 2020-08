Geschmiedet für ein langes Leben

Schmiedeeiserne Gartenwerkzeuge für qualitätsbewusste Hobbygärtner – hergestellt in Deutschland

Hobbygärtner finden im Online-Shop von Hacke-und-Spaten.de Profi-Gartenwerkzeuge, die durch ihre ausgezeichnete Schmiedequalität bestechen. Wer robuste Gartenwerkzeuge sucht, die auch kräftige Gartenarbeit aushalten, ist hier genau an der richtigen Adresse. Im Shop werden Werkzeuge der Firma SHW-Schmiedetechnik angeboten, einem Traditionsunternehmen aus dem Schwarzwald. SHW versteht sein Handwerk in Sachen Herstellung von langlebigen Schmiedeprodukten. Im 19. Jahrhunderts entwickelten sich die Schwarzwälder Hüttenwerke im Friedrichstal bei Freudenstadt zum Zentrum der württembergischen Sensenherstellung. Die aus Friedrichstal stammenden Sensen waren schon zur damaligen Zeit in Europa sehr geschätzt. Seit 1895 stellt SHW eine Vielzahl von schmiedeeisernen Produkten für Landwirtschaft, Gartenarbeit, für Wald- und Forstwirtschaft und die Bauwirtschaft her. Gartenwerkzeuge oder andere Handgeräte aus Schmiedestahl zeichnen sich vor allem durch folgende Merkmale aus: ausgewählter Stahl, keine Schweißnaht, keine Nieten, deshalb kein Einreißen des Metalls, nicht gepresst, sondern geschmiedet, scharfe Schnittkanten, festes Eschenholz für Griffe und Stiele. Hacke-und-Spaten.de legt größten Wert auf solide Handwerksarbeit. Alle Produkte werden in traditioneller Schmiedetechnik hergestellt. Die Hölzer für Griffe und Stiele stammen von einheimischen Lieferanten. Zudem unterliegen alle Produkte einer ständigen Qualitätskontrolle. Im Shop finden Interessenten nicht nur Hacken und Spaten, auch Fugenkratzer, Äxte oder Hochbeet-Sauzähne gehören zur Produktpalette. Für den Winter hält der Shop eine Auswahl von stabilen Schneeschiebern bereit.

