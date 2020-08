EMX Royalty unterzeichnet mit Sienna eine Optionsvereinbarung für zwei Goldprojekte in Norwegen

Vancouver, British Columbia, 27. August 2020 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) – EMX Royalty Corporation (das Unternehmen oder EMX) freut sich, den Abschluss einer Änderung seiner Optionsvereinbarung mit Sienna Resources Inc. (Sienna) (TSX Venture: SIE), die ursprünglich im Dezember 2017 für das Nickel-Kupfer-Kobalt-Platinmetall-(Ni-Cu-Co-PGE) -Projekt Slättberg in Südschweden unterzeichnet wurde, bekannt zu geben. Gemäß der Änderung sind die Projekte Bleka und Vekselmyr von EMX im Süden Norwegens (die Projekte) nun auch Gegenstand der Optionsvereinbarung (die Vereinbarung). Vereinbarungsgemäß steht Sienna ein Optionszeitraum von zwei Jahren zu, um sämtliche Anteile an den Projekten zu erwerben, indem es Arbeitsverpflichtungen nachkommt sowie Bar- und Aktienzahlungen an EMX leistet. Nach dem Earn-in von Sienna behält EMX eine NSR-Lizenzgebührenbeteiligung (Net Smelter Returns) von 3 %.

Die Projekte Bleka und Vekselmyr beherbergen in Grünstein gelagerte Goldsysteme im Süden Norwegens (siehe Abbildung 1). Die Projekte wurden im Rahmen der regionalen Erkundungsprogramme von EMX im Bereich unzureichend erkundeter Grünsteingürtel in Norwegen identifiziert. Bei Bleka fanden in der Vergangenheit historische Bergbauarbeiten sowie eine Goldproduktion aus hochgradigen Erzgängen statt. Bei Vekselmyr wurde eine ausstreichende in orogenetische Erzgänge gelagerte Goldmineralisierung dokumentiert. Beide Projekte umfassen Erweiterungen der Strukturen, die eine Goldmineralisierung beherbergen, aber nicht im Zuge historischer Explorationsprogramme erprobt worden sind.

Sienna und EMX erweitern die Batteriemetall-(Ni-Cu-Co-PGE) -Projekte Slättberg und Kuusamo in Schweden bzw. Finnland in Zusammenarbeit – eine Partnerschaft, die nun auch auf die Goldexploration in Norwegen ausgeweitet wird. Die Vergabe der Projekte Bleka und Verkselmyr in Option an Sienna ist ein weiteres Beispiel für das Lizenzgebührengenerierungskonzept im Rahmen des Geschäftsmodells von EMX. EMX baut Partnerschaften mit Unternehmen auf, die in der Lage sind, die Exploration zu finanzieren und Projekte – auch unter schwierigen Marktbedingungen – auszubauen, was beiden Unternehmen und ihren Aktionären zugutekommt.

Übersicht über die vertraglichen Rahmenbedingungen. Sienna kann 100 % der Anteile an den Projekten Bleka und Vekselmyr in Norwegen, vorbehaltlich einer NSR-Lizenzgebührenbeteiligung in Höhe von 3 % zugunsten von EMX, zu den folgenden Bedingungen zu erwerben:

– Ausgabe von zusätzlichen 500.000 Aktien von Sienna an EMX bei Abschluss der geänderten Vereinbarung;

– Investition von mindestens 250.000 CAD pro Jahr in die Exploration und den Ausbau der Projekte in den nächsten zwei Jahren;

– Rückzahlung der Akquisitionskosten und Ausgaben in Bezug auf die Projekte Bleka und Veskelmyr an EMX; und

– Ausgabe von zusätzlichen 1.500.000 Aktien von Sienna an EMX am Ende des zweijährigen Optionszeitraums.

Sollte Sienna die Earn-in-Bedingungen der Vereinbarung erfüllen und sich für den Erwerb des Projekts entscheiden, erhält EMX ab dem ersten Jahrestag des Optionsausübungsdatums im Voraus zu entrichtende jährliche Lizenzgebührenzahlungen (AAR-Zahlungen) von 25.000 USD für jedes Projekt, wobei jede AAR-Zahlung jedes Jahr um 5.000 USD ansteigt, bis eine Obergrenze von 75.000 USD pro Jahr erreicht wird.

Unter bestimmten Bedingungen kann Sienna einen Teil (0,5%) der NSR-Lizenzgebührenbeteiligung von EMX in Höhe von 3% zurückkaufen.

Überblick über die Projekte. Die Projekte liegen in einem unzureichend erkundeten Grünsteingürtel im Süden Norwegens und verfügen über Bereiche, in denen in der Vergangenheit Goldbergbau stattfand, sowie Bereiche mit dokumentierten Goldvorkommen. Der Erzgang Bleka wurde 1880 entdeckt und bis 1940 mit Unterbrechungen abgebaut. Berichten zufolge betrug die historische Produktion 165 Kilogramm (d.h. etwa 5.300 Feinunzen) Gold aus mineralisiertem Material mit einem Durchschnittsgehalt von 36 g/t Gold. Gamst & Thomsen (1998): Gold Exploration in The Seljord and Hjartdal area of Telemark, Southern Norway, Bericht Nr. 4655 des Norwegischen Geologischen Dienstes (dirmin.no/sites/default/files/bibliotek/BV4655.pdf). Übersichtsbericht (1998) zur Goldmine Bleka in Seljord, Telemark, Bericht Nr. BV4654 des Norwegischen Geologischen Dienstes (dirmin.no/sites/default/files/bibliotek/BV4654.pdf)

Das Projekt Bleka von EMX umfasst das historische Bergbaugebiet und beinhaltet Schwärme ähnlicher Erzgänge, die sich über mindestens drei Kilometer in Streichrichtung erstrecken. Die nahegelegene Konzession Vekselmyr beinhaltet eine ausstreichende Goldmineralisierung in ähnlichen orogenetischen Erzgängen.

EMX und Sienna werden das historische Datenmaterial nutzen und moderne und aktualisierte geologische Modelle anwenden, um die Erkundung der historischen Zielgebiete in größeren Tiefen fortzusetzen und neue Zielgebiete innerhalb der Projekte zu ermitteln. Die Feldarbeiten und Probenahmeprogramme sollen unverzüglich beginnen.

Dr. Eric P. Jensen, CPG, ein Mitarbeiter des Unternehmens, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die Bekanntmachung der Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über EMX. EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können auch Aussagen zu den wahrgenommenen Vorteilen der Konzessionsgebiete, zu den Explorationsergebnissen und Budgetierungen, zu den Schätzungen der Mineralreserven und -ressourcen, zu den Arbeitsprogrammen, zu den Investitionen, zur zeitlichen Planung, zu den Marktpreisen für Edel- und Basismetalle bzw. andere Aussagen, die sich nicht auf Tatsachen beziehen, beinhalten. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Worte wie schätzen, beabsichtigen, erwarten, werden, glauben, Potenzial und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gewähr für die zukünftige Betriebstätigkeit und Finanzsituation des Unternehmens darstellen. Sie sind von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren abhängig, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten, Prognosen oder Chancen des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und Faktoren zählen möglicherweise auch die Nichtverfügbarkeit von finanziellen Mitteln, die Nichtauffindung von wirtschaftlich rentablen Mineralreserven, Schwankungen im Marktwert von Waren, Schwierigkeiten beim Erhalt von Genehmigungen für die Erschließung von Mineralprojekten, die Erhöhung der Kosten für die Erfüllung der behördlichen Auflagen, Erwartungen in Bezug auf die Projektfinanzierung durch Joint Venture-Partner und andere Faktoren.

Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung bzw. einen in der Meldung gesondert angeführten Zeitpunkt getätigt wurden. Aufgrund von Risiken und Unsicherheiten, zu denen auch die in dieser Pressemeldung erwähnten Risiken und Unsicherheiten zählen, sowie anderen Risikofaktoren und zukunftsgerichteten Aussagen, die in den Erläuterungen und Analysen des Managements für das am 30. Juni 2020 endende Quartal (MD&A) und in der zuletzt eingereichten Annual Information Form (die AIF) für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr angeführt sind, können die tatsächlichen Ereignisse unter Umständen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen – einschließlich MD&A, AIF und Finanzberichte des Unternehmens – sind auf SEDAR (www.sedar.com) und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) erhältlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Abbildung 1. Projekte Bleka und Vekselmyr von EMX in Norwegen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53192/EMX-NR Bleka and Vekselmyr Aug 27-2020 F2_DE_PRcom.001.png

August, 2020

