Sorgenkind Kita – Die Wahrheit über den Alltag im Kindergarten

In ihrem Buch „Sorgenkind Kita“ klärt die Autorin Petra Görgen über die Realität in Deutschlands Kitas auf. Diese sieht meist anders aus, als vermutet und von Eltern gefordert wird.

Jeden Morgen schicken zahlreiche Eltern ihre Kinder in die Kita. Sie wünschen sich, dass ihr Kind dort ein soziales Miteinander erlebt und dass Spiel, Spaß, Förderung, Erziehung und Wertevermittlung im Vordergrund stehen. Die Erzieher*innen sollen die Kleinen liebevoll betreuen und ihnen Vorbilder sein. Die Autorin Petra Görgen räumt in ihrem neuen Buch mit dieser realitätsfremden Vorstellung auf und prangert Missstände in deutschen Kitas an. Sie beleuchtet, auch durch viele Fallbeispiele, detailliert den Alltag für Personal und Kinder, indem sie in allen Einzelheiten einen möglichen Tagesablauf beschreibt.

„Sorgenkind KITA“ zeigt, wie und warum sich die Arbeit im Kindergarten im Laufe der Zeit gewandelt hat und aus welchen Gründen die meisten Kitas ihrem Erziehungs- und Bildungsauftrag nicht ausreichend nachkommen können. Es geht zudem um überfordertes Personal und die Frage, warum die Betreuung von unter Dreijährigen unter den derzeitigen Bedingungen in Kitas, ja sogar generell, sehr kritisch zu sehen ist.

Petra Görgen nimmt in ihrem Buch auch die Funktion der Erzieher*innen genau unter die Lupe. Sie erklärt, warum eine Zusammenarbeit im Team oft schwierig ist, an welchen fachlichen und menschlichen Kompetenzen es fehlt und warum so viele Mitarbeiter*innen resignieren.

Die Autorin Petra Görgen, Jahrgang 1969, ist neben ihrer Arbeit als Erzieherin als Musikerin, Grafikerin und Werbetexterin tätig. Die Mutter von erwachsenen Drillingen sieht die Welt durch ihre langjährige Berufserfahrung in der Kita aus zwei Perspektiven. Sie kennt die Probleme, mit denen alle Beteiligten zu kämpfen haben.

„Sorgenkind Kita" von Petra Görgen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-09995-1 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

