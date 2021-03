Lowolo and friends singen den lustigen Ostersong

Ein ungewöhnlicher Song zum Osterfest

Lieder zu Ostern gibt es ja nicht so viele an der Zahl. Besonders moderne Osterlieder sind sehr rar. Deswegen kam der Sänger und Produzent Wolfgang Lohne der Gedanke dass zu ändern und hat diesen lustigen Oster-Hasensong geschrieben. Den hat dann Komponist Peter Meier gleich vertont. Es ist ein humorvoller Ostersong, der als Zielgruppe an fröhliche Erwachsene gerichtet ist. Für die musikalische Umsetzung konnten gleich neun Sänger gewonnen werden. Einer der Interpreten war Wolfgang Lohne selbst. Die Interpreten waren von dem Werk begeistert und wollten unbedingt mitsingen. So entstand eine Gesangsgruppe, die echt einmalig ist und ein Genuss zuzuhören. Wolle Lohne scharrte Freunde und Bekannte um sich und es ging froh ins Studio. So entstand Lowolo und seine Freunde. Herr Lohne nennt sich als Sänger Lowolo, genauso wie sein Label. Lowolo steht für Lorenz Wolfgang Lohne.

Die Mitwirkenden und Freunde sind:

Wolfgang Lohne , Simone Leroy, Adrian Franosic, Ralf Scharrer, Bobby Anne Baker, Mustafa Kocak, Anna-Maria Nowacka, Karl-Heinz Sehling , Wolfgang Weirauch, Birgit Tzschöckel-Rütten, Waldemar Richter, Franz Hofmann und Kimy Koc

Die Teilnehmer arbeiten beruflich als Schauspieler oder wirklich als Sänger. Sie hatten auf jeden Fall viel Spaß bei der Aufnahme.

Es gibt auch ein Video dazu, das auf Youtube zu finden ist.

Lowolo and friends – Ostersong

Text: Wolfgang Lohne; Musik: Peter Meier

VÖ-Datum: 22. März 2021

Label: Lowolo; Labelcode LC 8720355

ISRC-Nummer: TCAFM2126317

Veröffentlichungsdatum: 25. März 2021

Info- und Bildquelle: Büro Martina Murseli

