Woodwalkers and friends – katzige Gefährten / Der Bestseller als lively story

Ab dem 12.02.2021 bei lively stories und Weltbild erhältlich

Seit Dezember 2020 ist unser Unternehmen, die Tapster Media GmbH aus Hamburg, mit der neuen Lese-App „lively story“ am Markt vertreten. Wir sind stolz darauf, bekannt geben zu können, dass mit „Woodwalkers and friends – katzige Gefährten“ ein Bestseller bei uns eingezogen ist, der sich als „lively story“ in einem völlig neuen Format präsentiert: Wie alle unsere Romane und Kurzgeschichten wird er aus mehr als nur dem reinen Text bestehen. Als Tap Story in Kombination mit visuellen und akustischen Special Effects erhält auch die Geschichte um den Gestaltwandler Carag eine ganz besondere Dynamik.

Seit dem Release im Dezember 2020 sind Romane, Kinderbücher und etliche Kurzgeschichten für Kinder und Erwachsene unter dem Dach unserer Marke „lively story“ erschienen und es werden laufend mehr. Die Resonanz der Verlage ist enorm. Auch hier hat das digitale Zeitalter Einzug gehalten, sodass sich immer mehr von der Idee angetan zeigen, Romane mit Special Effects anzureichen. Durch sie vibriert plötzlich das Handy oder Tablet, Sounds ertönen und Bilder oder Videos erscheinen auf dem Display.

Die visuelle, akustische und haptische Unterstützung der Dramaturgie schafft actionreiche Atmosphäre und lässt den Leser in die Handlung eintauchen. Die „lively stories“ bieten so eine innovative Ergänzung zu E-Book und Printausgabe. Ermöglicht wird dieses neuartige Leseerlebnis durch die kostenfreie „lively story“-Lese-App, die im App Store oder bei Google Play heruntergeladen werden kann.

Gerade die Kinder- und Jugendbuchbranche zeigt sich von den Möglichkeiten begeistert, denn dieses lebendige Storytelling zieht auch (Vor-)Lesemuffel in seinen Bann.

Ab dem 12.02.2021 wird „Woodwalkers and friends – katzige Gefährten“ von Katja Brandis als lively story unter https://www.livelystory.com/shop oder bei Weltbild unter https://www.weltbild.de/ebooks/livelystories erhältlich sein.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tapster Media GmbH

Frau Julia Meier

Neuer Wall 41

20354 Hamburg

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://tapster-media.com/

email : julia@tapster-media.com

Die Tapster Media GmbH hat sich auf die Entwicklung und Etablierung neuer Formate für die Film- und Verlagsbranche spezialisiert.

Ohne eine Geschichte technisch zu überfrachten, können Stories mit Chats, Bildern, Videos, Audios und Actionscripts wie Handyvibration, Darken Screen oder Incoming Call angereichert werden. Die Aufarbeitung von Ebooks und Prints sowie Filmmaterial und Hörbüchern in das speziell für Smartphones entwickelte Format ist einfach und unkompliziert und bietet der gesamten Branche ganz neue Möglichkeiten.

Pressekontakt:

Tapster Media GmbH

Frau Julia Meier

Neuer Wall 41

20354 Hamburg

fon ..: –

web ..: https://tapster-media.com/

email : julia@tapster-media.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

GRUNDUM Immobilien – schon seit 3 Jahren der Immobilienmakler in Niedernhausen