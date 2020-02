Liebevoll aufbereitetetes Training sticht in Deutschland heraus: Pilates and Friends bricht alle Rekorde!

Wo findet man schon eine Sammlung von über 800 Videos zu verschieden Schwierigkeitsstufen und Modulen, zur Kräftigung der Muskulatur, sowie für eine gute Körperhaltung.

Pilates and Friends startet durch Wo findet man schon eine Sammlung von über 800 Videos zu verschieden Schwierigkeitsstufen und Modulen, zur Kräftigung der Muskulatur, sowie für eine gute Körperhaltung. Und Videos für all diejenigen, die mit Freude und Spaß an der Bewegung etwas für ihre Figur tun möchten. Dazu noch liebevoll und ansprechend aufbereitet.

Die Lösung lautet: Pilates and Friends

Pilates and Friends ist ein virtuelles Pilates Studio. Hier kann jeder 24/7 trainieren – durch herausragende Videoproduktionen, die das Training leichter machen.

Pilates and Friends ist demnach das Trainingsprogramm für alle, die sich für Pilates speziell interessieren aber auch diejenigen, die nach einem nachhaltigen Weg suchen, um zu einer guten Haltung zu kommen. In der heutigen Zeit von zuviel PC-Arbeit mehr als notwendig.

Freude an der Bewegung und Spaß an der Sache fehlen auch online nicht: Übungen für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis

Die Trainings-Videos werden in den verschiedensten Schwierigkeitsgraden angeboten und reichen vom Grundlagen-Training, in dem es vor allem um die richtige Haltung und Atmung geht bis hin zu komplexen Übungen. Es gibt Videos in denen nur eine Matte benötigt wird, in anderen Videos werden Pilates Kleingeräte wie Pilates Ball, Magic Circle, Theraband oder Foam Roler eingesetzt. Auch diese Trainingseinheiten gibt es in allen Schwierigkeitsstufen.

Für professionelle Studiogeräte sind auf der Website ebenfalls passende Videos zu finden, darunter Übungen am Cadillac, Chair oder Reformer, auch mit Jumpboard. Hier können sich auch Trainerinnen und Trainer Inspirationen und Tipps holen.

Ergänzt wird das Training darüber hinaus auch durch straffendes Barre Workout, ganzheitliches Yoga und unterschiedliche Entspannungs-Methoden.

Für einen schnellen Überblick sind die Videos in gut sortierten Modulen zu finden und der Kunde kann mit einem Klick das passende Training auswählen. Es stehen Workouts von 10 Minuten bis über eine Stunde zur Verfügung.

Dahinter stehen 2 Macherinnen mit großer Leidenschaft für Ihren Sport:

Kerstin Bredehorn treibt mit ihrer unermüdlichen Neugier, mit ihrer Offenheit für Neues und ihrem Gespür für Trends das Programm voran. Ingo Rieck ist passionierte Pilatista und hat aufgrund ihrer langjährigen Trainingserfahrung bei den Videodrehs das richtige Auge für die Details. Sie verantwortet im Hintergrund auch alles technische, Support und die gesamte Videoproduktion.

Sie sind bereits über die Grenzen international bekannt

Weit über die Pilatesszene hinaus verfügt das sympathische Pilates and Friends Team über ein internationales Netzwerk an Trainern, die sie für Videoproduktionen regelmäßig zu sich ins Pilates Zentrum Dortmund einladen oder die sie vor Ort in ihren Studios besuchen.

Beide gemeinsam bilden die perfekte Basis, um den hohen Qualitätsansprüchen von Pilates & Friends gerecht zu werden.

Im Mittelpunkt steht die Vermittlung von individueller Bewegungskompetenz auf der Basis von Pilatesmethoden und die Entwicklung weiterer Perspektiven im Bereich von Bewegungstraining.

Kunden sagen aus, dass sie das Gefühl haben, live dabei zu sein. Die Community und die Beliebtheit wächst stetig.

In Zeiten der Digitalisierung sind solche sportlichen, neuen Betätigungsfelder ein Leuchtturm für die Gesellschaft um die Gesundheit nachhaltig voranzutreiben.

